Tà Xùa lần đầu được đề cử "Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á" của Giải thưởng Du lịch Thế giới. Nhiều điểm đến nổi tiếng khác của Việt Nam cũng góp mặt ở các hạng mục quan trọng.

Du khách "săn mây" tại Đỉnh Gió, xã Tà Xùa, Sơn La, tháng 11/2025. Ảnh: Diệp Hữu Đạt.

Trong mùa bình chọn Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) khu vực châu Á, Việt Nam góp mặt ở nhiều hạng mục đề cử dành cho các điểm đến hàng đầu khu vực.

Ở cấp độ quốc gia, Việt Nam được đề cử tại các hạng mục gồm: Điểm đến biển hàng đầu châu Á, Điểm đến di sản hàng đầu châu Á, Điểm đến hàng đầu châu Á, Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á, Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á và Điểm đến du lịch hàng đầu dành cho giới trẻ châu Á.

Đáng chú ý, Tà Xùa (Sơn La) lần đầu xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục "Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á". Điểm đến này cùng với Ninh Bình là 2 đại diện của Việt Nam tranh cử ở hạng mục trên.

Tà Xùa, nằm ở độ cao hơn 2.800 m so với mực nước biển, là một trong những đỉnh núi cao nhất Việt Nam, thuộc xã Tà Xùa (Sơn La), giáp với xã Trạm Tấu (tỉnh Lào Cai). Tà Xùa cách Hà Nội 240 km, khí hậu mát mẻ quanh năm, nổi tiếng là điểm săn mây đẹp từ tháng 10 đến tháng 4.

Địa hình Tà Xùa là những đoạn đường hẹp, dốc, hai bên là vực sâu. Ngoài việc di chuyển bằng xe máy hoặc ôtô, du khách có thể trekking đỉnh Tà Xùa, với các cung đường có độ dài khác nhau từ cả phía Yên Bái hoặc Sơn La.

Du thuyền hoạt động tấp nập trên vịnh Hạ Long cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Ở hạng mục "Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á", Khu du lịch Tam Chúc là đại diện của Việt Nam cạnh tranh cùng nhiều điểm đến nổi bật trong khu vực. Vịnh Hạ Long tiếp tục được đề cử tại hạng mục "Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á", cùng nhiều địa danh nổi tiếng đến từ Trung Quốc, Campuchia, Nhật Bản và các quốc gia khác trong khu vực.

Hà Nội góp mặt ở nhiều hạng mục, trong đó có "Điểm đến nghỉ dưỡng ngắn ngày hàng đầu châu Á" và "Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á". Trong khi đó, Huế được đề cử ở hạng mục "Thành phố văn hóa hàng đầu châu Á", cùng các điểm đến nổi bật như Bắc Kinh (Trung Quốc), Delhi (Ấn Độ), Kyoto (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc).

Tại hạng mục "Điểm đến hàng đầu châu Á cho các lễ hội và sự kiện", TP.HCM và Đà Nẵng cùng góp mặt trong danh sách đề cử, cạnh tranh với Bangkok, Thượng Hải, Hong Kong và Singapore. Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam được đề cử ở hạng mục "Điểm đến đảo sang trọng hàng đầu châu Á", bên cạnh Boracay (Philippines), Koh Lanta (Thái Lan), Penang (Malaysia) và Phuket (Thái Lan).

Ở hạng mục "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á", Việt Nam chiếm 3 trong tổng số 8 vị trí đề cử, gồm Vườn quốc gia Cát Tiên, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Cúc Phương. Trong khi đó, Cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang), Ninh Bình và Yên Tử góp mặt ở hạng mục "Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á", cùng các địa danh như George Town (Malaysia) và Kansai (Nhật Bản).

Tại hạng mục "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á", Mộc Châu tiếp tục được đề cử cùng Vườn quốc gia Erawan (Thái Lan), hồ Fewg (Nepal), hồ Inle (Myanmar) và tỉnh Aurora (Philippines).

Julia, du khách Nga, lần đầu đến Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

World Travel Awards (WTA) ra đời năm 1993, là hệ thống giải thưởng uy tín bậc nhất trong ngành du lịch - lữ hành trên toàn cầu, được ví như "Giải Oscar của ngành du lịch thế giới". Giải thưởng nhằm tôn vinh những thương hiệu, tổ chức, điểm đến và doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Hệ thống WTA được chia thành nhiều khu vực gồm châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và Trung Đông, với hàng trăm hạng mục vinh danh đa dạng. Kết quả các hạng mục được bình chọn công khai trên phạm vi toàn cầu, thu hút hàng triệu lượt bầu chọn từ chuyên gia du lịch quốc tế, doanh nghiệp trong ngành và du khách khắp thế giới.