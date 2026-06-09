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Nô nức giải nhiệt ở bãi đá Obama

  • Thứ ba, 9/6/2026 10:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đầu tháng 6, thời tiết Đà Nẵng liên tục duy trì nền nhiệt cao, khu vực bãi đá Obama dưới chân bán đảo Sơn Trà thu hút đông đảo bạn trẻ vui chơi, dã ngoại và tắm biển giải nhiệt.

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Từ đầu giờ chiều, tại khu vực bãi đá Obama dưới chân bán đảo Sơn Trà thu hút đông đảo bạn trẻ đến vui chơi, dã ngoại và tắm biển giải nhiệt. Không khí tại khu vực này trở nên nhộn nhịp với nhiều nhóm bạn bè tụ tập thư giãn, tận hưởng làn nước mát giữa thời tiết oi bức.

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Làn nước trong xanh cùng những mỏm đá nhấp nhô hướng ra biển tạo nên khung cảnh hấp dẫn, thu hút đông đảo bạn trẻ. Nhiều người thích thú chụp ảnh, ngắm cảnh và tắm biển để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng kéo dài. Bạn Thanh Phương (trú phường Hòa Khánh) cho biết những ngày nắng nóng kéo dài, khu vực bãi đá dưới chân bán đảo Sơn Trà trở thành điểm đến quen thuộc của em và nhóm bạn mỗi khi có thời gian rảnh. "Không khí ở đây mát mẻ, nước biển khá trong nên rất thích hợp để vui chơi, giải nhiệt. Sau những giờ học tập căng thẳng, tụi em thường đến đây thư giãn, ngắm cảnh và tận hưởng không gian gần gũi với thiên nhiên", Phương chia sẻ.
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Những mỏm đá nhấp nhô, làn nước trong xanh cùng khung cảnh thiên nhiên hoang sơ dưới chân bán đảo Sơn Trà tạo nên phông nền lý tưởng cho bạn trẻ đến chụp hình.

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Cặp đôi lựa chọn khu vực ghềnh đá dưới chân bán đảo Sơn Trà làm địa điểm chụp ảnh cưới, lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa.
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Vào khung giờ từ 15h-18h, lượng người đổ về bãi đá tăng đáng kể. Nhiều người mang theo kính lặn, áo phao và các dụng cụ vui chơi dưới nước để trải nghiệm biển.
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Giữa những ngày nắng nóng gay gắt của mùa hè, các bãi đá dưới chân bán đảo Sơn Trà trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, tắm mát. Tuy nhiên, bên cạnh sức hút của bãi đá này, tình trạng kinh doanh tự phát, lấn chiếm không gian công cộng vẫn cần được kiểm soát và xử lý kịp thời nhằm đảm bảo mỹ quan, trật tự và giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của khu vực. Trước đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản và xử lý nhiều trường hợp dựng lều, sạp kinh doanh trái phép dọc các bãi đá nhằm đảm bảo mỹ quan và trật tự ven biển.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

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Duy Quốc/ Tiền Phong

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