Trà chiều, omakase có gì để mua ảnh 'phông bạt'?

Tính khan hiếm của omakase và không gian giàu tính thẩm mỹ của trà chiều giúp hai loại hình này trở thành nội dung được quan tâm trên mạng xã hội.

Một tấm ảnh ăn omakase có giá 10.000 đồng. Một video chơi golf giá vài chục nghìn đồng. Ảnh uống trà chiều tại khách sạn sang trọng cũng được rao bán công khai trên mạng xã hội.

Đầu tháng 6, nhiều tài khoản trên Threads thu hút sự chú ý khi kinh doanh ảnh và video "phông bạt" để người mua đăng tải lên Facebook, Instagram. Các chủ đề được quan tâm nhiều nhất gồm chơi golf, ngồi máy bay khoang thương gia, nghỉ dưỡng cao cấp, ăn omakase và thưởng trà chiều tại khách sạn sang trọng.

Một người bán cho biết đã tiêu thụ gần 500 ảnh chỉ trong vài ngày, thu về hơn 10 triệu đồng. Trong số đó, các bộ ảnh liên quan đến omakase và những không gian dịch vụ cao cấp nhận được nhiều lượt hỏi mua.

Tại sao "sống ảo" với omakase?

Tạp chí Bon Appétit kể về Jonathan Wigser, một nhà đầu tư bất động sản ở New York, Mỹ - người có thời điểm ăn omakase 3 lần mỗi tuần. Sau khi món nhím biển cam nướng được đầu bếp đặt lên bàn, doanh nhân này liền chụp ảnh, đăng tải lên Instagram, giống như nhiều tín đồ omakase khác tại Mỹ.

Hiện tượng đó không phải ngẫu nhiên.

Omakase vốn được xây dựng như một trải nghiệm mang tính trình diễn. Theo nghĩa tiếng Nhật, "omakase" là giao phó hoàn toàn cho đầu bếp. Thực khách không chọn món mà tin tưởng người đứng sau quầy sẽ quyết định toàn bộ thực đơn. Từ việc chọn nguyên liệu, chế biến đến cách phục vụ đều diễn ra ngay trước mắt khách.

Chính cấu trúc này khiến omakase gần như được "thiết kế sẵn" cho mạng xã hội ngày nay.

Ảnh omakase, resort 5 sao thành món hàng trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: Rednote.

Không gian thường chỉ có vài ghế ngồi. Ánh sáng tập trung vào quầy bếp. Mỗi món ăn được phục vụ riêng lẻ trong vài phút. Những lát cá ngừ otoro, nhím biển, bào ngư hay cua lông được đặt trước mặt như những tác phẩm thủ công. Trước khi thực khách kịp ăn, điện thoại đã được giơ lên để chụp ảnh hoặc quay video.

Nhiều thực khách cho biết họ thích cảm giác được ngồi xem đầu bếp chế biến, giải thích về nguyên liệu và hồi hộp chờ đợi món tiếp theo. Trải nghiệm đó tạo cảm giác đặc biệt mà một bữa ăn thông thường khó mang lại.

Đó cũng là lý do omakase nhanh chóng vượt khỏi phạm vi ẩm thực để trở thành một biểu tượng phong cách sống.

Một người dùng mạng đăng bài viết bán ảnh trải nghiệm omakase với giá 10.000 đồng/tấm. Ảnh: Bittersweet/Threads.

Những năm gần đây, hình ảnh ngồi trước quầy sushi, cầm miếng nigiri bằng tay hay ghi lại cảnh đầu bếp khò lửa trên miếng cá xuất hiện dày đặc trên TikTok và Instagram. Không ít nhà hàng còn bổ sung các hiệu ứng thị giác như phun khói, phủ vàng hay trình diễn chế biến nhằm tăng trải nghiệm cho khách.

Điều thú vị là trong cơn sốt bán ảnh "phông bạt" vừa qua, omakase cũng nằm trong nhóm nội dung được hỏi mua nhiều nhất. Một người bán ảnh tại TP.HCM chia sẻ với Tri Thức - Znews rằng các video ghi lại cảnh món ăn được xịt vàng hoặc phun khói tại nhà hàng omakase là những sản phẩm đặc biệt hút khách. Bản thân người bán thừa nhận chất lượng món ăn không phải điều khiến người mua quan tâm nhất, mà là hiệu ứng hình ảnh.

Nói cách khác, giá trị của omakase ngày nay không chỉ nằm ở những gì diễn ra trên bàn ăn, mà còn ở khả năng biến trải nghiệm đó thành nội dung để chia sẻ.

Trà chiều phải đẹp như Pinterest

Nếu omakase phát triển nhờ tính tương tác và cá nhân hóa, trà chiều lại ghi nhận sức hút từ không gian và yếu tố thị giác.

Theo Forbes, báo cáo xu hướng thường niên năm 2022 của Pinterest gọi trà chiều là "giờ hạnh phúc mới". Nền tảng này ghi nhận sự gia tăng của các tìm kiếm liên quan đến "tea party aesthetic" (phong cách tiệc trà) và "drinking tea pose" (tư thế uống trà).

Đến báo cáo xu hướng năm 2024, Pinterest tiếp tục ghi nhận lượng tìm kiếm cụm từ "afternoon tea party ideas" (ý tưởng tiệc trà chiều) tăng 165%.

Hình ảnh dùng trà chiều với tháp bánh đặc trưng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội như Pinterest, Instagram. Ảnh: Minnie/Pinterest.

Forbes cho rằng sự phổ biến của trà chiều đến từ nhiều yếu tố, trong đó có không gian khách sạn sang trọng, cách trình bày món ăn và khả năng tạo ra những hình ảnh bắt mắt trên mạng xã hội. Hiện hashtag #AfternoonTea trên Instagram ghi nhận hàng triệu bài đăng.

Mối liên hệ giữa trà chiều và hành vi chia sẻ trên mạng xã hội cũng được ghi nhận trong nghiên cứu công bố năm 2025 của Journal of Tea Culture & Industry Studies.

Nghiên cứu khảo sát 200 người từng sử dụng dịch vụ trà chiều trong vòng 6 tháng gần nhất. Kết quả cho thấy ba yếu tố gồm thiết kế món ăn, thiết kế bàn tiệc và thiết kế không gian đều tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng.

Trong đó, thiết kế món ăn là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất. Đáng chú ý, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mức độ hài lòng càng cao thì ý định chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội càng lớn.

Nhóm tác giả nhận định trà chiều hiện không còn đơn thuần là hoạt động thưởng thức trà và bánh ngọt. Thay vào đó, đây là một dạng tiêu dùng trải nghiệm, trong đó các yếu tố thị giác đóng vai trò quan trọng đối với quyết định của khách hàng.

Xu hướng này cũng được phản ánh qua cách các khách sạn xây dựng sản phẩm. Nhiều thương hiệu quốc tế và khu nghỉ dưỡng cao cấp thường xuyên giới thiệu các bộ trà chiều theo chủ đề thời trang, điện ảnh hoặc văn hóa đại chúng nhằm tạo điểm nhấn về hình ảnh.