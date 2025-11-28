Mái nhà 'khổ nhất thế giới' ở Tà Xùa

Một tiệm cà phê ở Tà Xùa trở thành điểm chụp ảnh nổi tiếng nhờ mái nhà gỗ mộc mạc. Du khách có thể dễ dàng bước lên mái nhà ngắm trọn biển mây và hoàng hôn.

Mạng xã hội chia sẻ đoạn video du khách chen chân check-in đứng trên mái nhà gỗ tại một quán cà phê ở Tà Xùa (Sơn La). Hình ảnh mái nhà được gọi vui là "khổ nhất thế giới" nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng du lịch.

Nguyễn Đức Duy, chủ tiệm cà phê ở bản Khe Cải, cho biết phần mái nhà "gây sốt" trên mạng thực chất chỉ chiếm một diện tích nhỏ trong khuôn viên khoảng 2.000 m2 của quán.

Ngôi nhà gỗ rộng 80-90 m2, chiếm khoảng 10% tổng diện tích, được dựng theo kiến trúc nhà của người Mông và do anh tự thiết kế.

Theo Duy, vị trí ngôi nhà nằm trên phần đất có độ dốc tự nhiên khiến lối đi từ nền đất bên trên gần như ngang với mái, chỉ cách dưới một mét. Nhờ vậy, du khách dễ dàng bước lên mái như đi qua một đoạn dốc thấp, có thể ngắm trọn biển mây và khung cảnh bình minh, hoàng hôn.

"Khi bắt tay xây dựng, tôi đã tính đến khả năng khách trèo lên mái nhà chụp ảnh. Khung nhà được gia cố chắc chắn để đảm bảo an toàn", anh nói với Tri Thức - Znews.

Để việc di chuyển thuận tiện hơn, quán đặt một tấm gỗ nhỏ giữa mặt đất và mái. Chủ quán cho biết mái nhà đủ chắc vì được gia cố từ đầu, chỉ phần gỗ bề mặt dễ bị cong vênh theo thời tiết.

Khi nghe du khách đùa gọi đây là "mái nhà khổ nhất Tà Xùa", Duy nói anh thấy vui vì xem đó như một điểm nhấn của quán.

Ngoài mái nhà, quán vẫn phục vụ cà phê và là nơi ngắm cảnh. Không gian hiên và khu vực bên trong nhà đều rộng rãi, nhìn thẳng xuống thung lũng.

Quán không thu vé vào cửa, du khách muốn chụp ảnh chỉ cần ghé thăm, không bắt buộc phải mua nước. Giá đồ uống 40.000-50.000 đồng.

Từ đây, du khách có thể ngắm trọn biển mây vào bình minh hoặc hoàng hôn tại Tà Xùa.

Tiệm cà phê hoạt động gần một năm. Duy là người gắn bó lâu năm với Tà Xùa, hiện sinh sống và làm việc tại đây.

"Lượng khách hiện tại không quá đông, chủ yếu là những người muốn ghé chụp ảnh theo trend", anh cho biết.

Quán nằm trên lưng chừng núi, hướng xuống thung lũng rộng. Từ đây, du khách có thể quan sát dãy núi trùng điệp, nơi mây thường cuộn lên từ dưới thung lũng, tạo cảm giác đất trời hòa vào nhau.

Không gian mở, thoáng, ít bị che khuất khiến nơi này trở thành điểm lý tưởng để săn bình minh và đặc biệt là hoàng hôn.

Du khách có thể chọn ngồi trên dãy ghế gỗ ngoài trời để ngắm mây trôi như lớp bông mềm, hoặc ngồi trong nhà để tận hưởng không khí ấm cúng.

Bên cạnh mái nhà check-in, khuôn viên quán còn có vườn hoa, suối nhân tạo màu xanh và nhiều góc nhìn thẳng ra biển mây. Theo chủ quán, "toàn bộ khu vực đều có view, từ vị trí nào cũng thấy được hoàng hôn và mây bay".

Mùa đông là thời điểm Tà Xùa đón lượng khách lớn nhất. Từ đầu mùa đến nay, các hướng dẫn viên địa phương gần như kín lịch. Thời gian lý tưởng để săn mây kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4, khi tiết trời lạnh và ẩm, dễ hình thành biển mây.

Ngoài săn mây, du khách tới Tà Xùa có thể trải nghiệm đời sống vùng cao, nghỉ tại homestay, thưởng thức đặc sản và khám phá các bản làng trong sương.

Việc di chuyển đến Tà Xùa khá linh hoạt, du khách từ Hà Nội có thể đi xe máy, ôtô tự lái, limousine chạy thẳng lên Tà Xùa hoặc đi xe giường nằm đến Bắc Yên rồi tiếp tục bằng xe trung chuyển. Đến nơi, nhiều du khách chọn thuê xe máy tại homestay để chủ động di chuyển, tuy nhiên cần tay lái vững vì đường đèo quanh co, dốc.