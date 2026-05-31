Chính quyền lên tiếng việc khách mặc đồ Trung Quốc chụp ảnh ở Tà Xùa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cho biết đã nắm thông tin về loạt ảnh cổ trang Trung Quốc ở Tà Xùa và đang báo cáo cấp có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo.

Hình ảnh "tiên nữ cổ trang" Trung Quốc xuất hiện ở Tà Xùa gây tranh cãi. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 31/5, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đỗ Văn Xiêm, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La, cho biết địa phương đã nắm được thông tin liên quan đến việc một số du khách mặc trang phục kiểu cổ trang Trung Quốc chụp ảnh tại các điểm cảnh quan ở Tà Xùa, gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Theo ông Xiêm, hiện chưa có quy định pháp lý cụ thể để cấm hoặc xử phạt du khách mặc trang phục nước ngoài khi chụp ảnh tại khu du lịch. Vì vậy, địa phương trước mắt chủ yếu lựa chọn phương án tuyên truyền và nhắc nhở.

“Việc xử phạt hiện không có căn cứ. Địa phương sẽ chủ yếu tuyên truyền, vận động để hạn chế những hình ảnh không phù hợp, tránh làm lu mờ bản sắc văn hóa Việt Nam”, ông Xiêm nói.

Bên cạnh câu chuyện trang phục, chính quyền cũng đặc biệt lưu ý yếu tố an toàn. Một số hình ảnh lan truyền cho thấy du khách đứng gần vách núi hoặc tại các khu vực cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để lấy góc chụp.

Theo ông Xiêm, đây là vấn đề cần được nhắc nhở thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn cho khách khi tham quan và chụp ảnh tại Tà Xùa.

Du khách chụp ảnh cổ trang tại Tà Xùa. Ảnh: Bụi Tà Xùa.

Cùng ngày, bà Hoàng Thị Đôi, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, cho biết đơn vị cũng đã nắm được vụ việc. Theo bà Đôi, Sở đang tổng hợp thông tin và báo cáo cấp có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo.

Trước đó, từ ngày 28/5, nhiều bộ ảnh và video theo phong cách cổ trang Trung Quốc chụp tại Tà Xùa lan truyền mạnh trên TikTok và Facebook.

Trong các đoạn video, nhiều cô gái mặc Hán phục, tạo dáng giữa núi rừng và biển mây Tây Bắc. Một số đơn vị còn quảng bá dịch vụ chụp ảnh theo concept “cổ phong”, “tiên hiệp”, lấy cảm hứng từ phim cổ trang Trung Quốc.

Sự mới lạ khiến nội dung này nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, nhưng cũng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Một số cho rằng đây là cách làm mới để tăng trải nghiệm du lịch và tạo thêm sản phẩm dịch vụ. Ngược lại, không ít người bày tỏ lo ngại việc đưa hình ảnh đậm màu sắc ngoại lai vào Tà Xùa có thể làm nhạt đi bản sắc vùng núi Tây Bắc.

Anh Bụi Tà Xùa, người làm dịch vụ du lịch và nhiếp ảnh tại địa phương, cho biết bộ ảnh đang gây chú ý thực chất là buổi chụp thử nghiệm. Theo anh, việc chọn trang phục Trung Quốc xuất phát từ yếu tố chi phí và thị hiếu.

Trong khi đó, anh Diệp Hữu Đạt, một nhiếp ảnh gia thường xuyên tác nghiệp tại Tây Bắc, bày tỏ quan điểm thận trọng hơn.

“Tôi không ủng hộ việc đưa quá nhiều yếu tố Trung Quốc vào hình ảnh Tà Xùa. Điều này giống như một sự bất chấp để thu hút khách du lịch”, anh nói.

Theo anh Đạt, thay vì chạy theo trào lưu, du lịch địa phương nên giữ nét riêng của mình.

Hậu trường chụp ảnh "Thiên lý giang sơn" tại huyện Dương Sóc, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc với ekip hỗ trợ từ nhiếp ảnh gia tới ánh sáng, người tạo hiệu ứng gió... Ảnh: @balala4400.

Thực tế, xu hướng chụp ảnh này được cho là chịu ảnh hưởng từ trào lưu “Thiên lý giang sơn” tại huyện Dương Sóc, Quế Lâm, Trung Quốc. Từ cuối năm 2025 và bùng lên mạnh đầu năm 2026, nhiều du khách tại đây mặc cổ trang, đứng trên mỏm đá hướng ra núi non để chụp ảnh theo phong cách tiên hiệp.

Các video hậu trường với ê-kíp hỗ trợ, đạo cụ tạo gió và cánh hoa bay lan truyền mạnh trên mạng xã hội, nhanh chóng tạo hiệu ứng và kéo lượng khách đến Dương Sóc tăng cao, có thời điểm gây đông đúc và ùn tắc cục bộ ở khu vực lên điểm chụp.