Quán cà phê 'múa tiên nữ' hút khách tại Bắc Ninh

Những màn múa cổ trang giữa không gian quán cà phê tại Bắc Ninh thu hút sự chú ý. Không chỉ đến uống nước, nhiều khách ghé quán để xem biểu diễn, thuê trang phục chụp ảnh.

Màn múa cổ trang tại quán cà phê Bắc Ninh gây chú ý Những ngày qua, quán cà phê tại phường Từ Sơn (Bắc Ninh) nhận nhiều sự quan tâm với các màn múa cổ trang.

Đầu tháng 5, loạt video ghi lại cảnh các vũ công trong trang phục cổ trang biểu diễn tại Dragon Nest Coffee, một quán cà phê ở phường Từ Sơn, Bắc Ninh, thu hút lượng tương tác lớn.

Trên nền nhạc du dương, nữ vũ công diện váy áo nhiều lớp, tóc búi cầu kỳ, uyển chuyển đi giữa những bàn khách. Không gian quán phủ ánh đèn vàng, xen lẫn tiếng nhạc nhẹ khiến nhiều người liên tưởng đến các phim cổ trang Trung Quốc.

Nhiều khách ngồi uống nước chăm chú theo dõi, liên tục dùng điện thoại quay video. Một số em nhỏ còn được vũ công tiến lại gần giao lưu, tặng kẹo và tạo dáng chụp ảnh cùng.

Nguyễn Đức Phong Hào, chủ quán cà phê trên, cho biết ngay từ khi khai trương vào giữa tháng 4, quán đã định hướng đưa các hoạt động múa cổ trang vào trải nghiệm dành cho khách.

"Quán thích sự kết hợp giữa văn hóa Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Hoa nên ngoài thiết kế không gian, chúng tôi cũng đưa múa cổ trang vào hoạt động của quán để tạo thêm trải nghiệm cho khách", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Sau khi múa, các vũ công sẽ đi giao lưu với khách và tặng kẹo. Ảnh: ĐVCC.

Quán hoạt động từ 7h đến 22h30, gồm cả khu vực trong nhà và sân ngoài trời. Thực đơn khá đa dạng với cà phê, trà hoa quả, matcha, nước ép và nhiều món ăn vặt.

Ngoài hoạt động múa cổ trang gây chú ý, quán còn tổ chức biểu diễn ca nhạc và cho thuê trang phục Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc để khách chụp ảnh, check-in.

Các buổi múa cổ trang hiện diễn ra vào tối Chủ nhật hàng tuần, từ 20h đến 22h30. Trước đó, quán từng tổ chức biểu diễn cả tối thứ 7, song hiện tối cuối tuần này được dành cho các chương trình ca nhạc.

Múa cổ trang tại một quán cà phê khác ở phường Nếnh (Bắc Ninh). Ảnh: ĐVCC.

Một số quán cà phê khác tại Bắc Ninh cũng bắt đầu đưa múa cổ trang vào hoạt động phục vụ khách.

Tại Bọt Coffee & Tea Healthy, các buổi biểu diễn được tổ chức vào tối thứ 6 hàng tuần. Trong không gian sân vườn, các vũ công biểu diễn trên sân khấu rồi đi xuống giao lưu cùng khách.

Thân Thị Lộc, chủ quán, cho biết mô hình này phù hợp với phong cách sân vườn của quán và giúp khách có thêm trải nghiệm ngoài việc thưởng thức đồ uống healthy (tốt cho sức khỏe).

Quán hoạt động từ 8h đến 23h hàng ngày, trong khi các buổi múa cổ trang thường diễn ra từ 20h30 đến 21h30.

Dòng người xếp hàng đợi gặp và chụp ảnh cùng "Cô Long" tại Đà Lạt trong dịp lễ 30/4 vừa qua. Ảnh: Đà Lạt - Lâm Đồng.

Thời gian gần đây, mô hình quán cà phê phong cách cổ trang Trung Quốc, cho thuê trang phục và biểu diễn múa cũng xuất hiện ở nhiều địa phương khác.

Tại Đà Lạt, phim trường Happy Hill thu hút đông khách nhờ đi theo mô hình này. Mở cửa từ năm 2017 với lợi thế cảnh quan tự nhiên gần hồ Tuyền Lâm, địa điểm này bắt đầu chuyển hướng từ giữa tháng 10/2025 khi xây dựng hình ảnh "Cô Long" diện trang phục kiếm hiệp, trò chuyện với khách bằng phong cách lồng tiếng phim TVB thập niên 1990. Nhân vật này nhanh chóng trở thành điểm nhấn check-in, thường xuyên tương tác và chụp ảnh cùng du khách.

Hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội giúp lượng khách tăng mạnh. Dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua, nơi đây tiếp tục bùng nổ lượng khách. Nhiều người xếp hàng từ sớm để chờ gặp "Cô Long", thậm chí có khách chờ vài tiếng vẫn không kịp giao lưu vì lượng người đổ về quá đông.