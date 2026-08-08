Xếp hàng chụp ảnh tại quán cà phê có sạp hoa quả ở Hà Nội

Không gian trước quán cà phê Monia (phố Thể Giao, phường Hai Bà Trưng) được phủ kín bằng sạp trái cây gồm dứa, xoài, cam, cà chua, dừa..., tạo thành góc check-in rực rỡ. Những ngày đông khách, nhiều người phải xếp hàng chờ 15-20 phút để đến lượt chụp ảnh.

Sau khi xem hình ảnh quán trên mạng xã hội, Nguyễn Ngọc Khánh Linh (áo xanh) cùng nhóm bạn đi từ Hải Phòng đến Hà Nội và ghé quán để chụp ảnh. Họ chuẩn bị sẵn trang phục rực rỡ để phù hợp với lối trang trí của quán.

Màu vàng của dứa, cam, màu xanh của dừa, màu đỏ của cà chua tạo điểm nhấn thị giác ngay lối vào. Theo đại diện quán cà phê, hoa quả tươi chủ yếu được sử dụng để trưng bày, tạo góc chụp ảnh cho khách.

Hồng Nhung (Hà Nội) cũng rủ bạn bè đến quán sau khi nhiều đoạn video đẹp mắt trên nền tảng TikTok. Cô lựa chọn trang phục theo tone màu của không gian và tìm vị trí có ánh sáng phù hợp.

"Tôi rất ấn tượng với sạp hoa quả đầy màu sắc. Vừa bước vào đã thấy không gian rực rỡ, ấm áp và ăn ảnh. Chỉ cần đứng vào là đã có những bức hình đẹp, mang đậm không khí mùa hè và chớm thu", Nhung chia sẻ.

Rời sạp hoa quả, khách có thể di chuyển lên tầng 2, nơi những bình sen hồng, sen trắng và lily kép được bố trí ở nhiều góc.

Góc chụp ảnh cùng hoa sen được quán thực hiện từ đầu mùa hè và hiện vẫn duy trì. Nhân viên thường xuyên chăm sóc, tưới nước và thay những hoa đã xuống sắc mỗi ngày để giữ không gian tươi mới. Khu vực trang trí không thu thêm phí, khách chỉ cần gọi đồ uống là có thể chụp ảnh.

Nội thất gỗ, ánh đèn vàng và những bình hoa tạo nên nhiều góc chụp với phong cách nhẹ nhàng, phù hợp những người thích không gian yên tĩnh. Ngoài khách Hà Nội, không ít người đã đi hàng trăm kilomet đến chụp ảnh. Với họ, một buổi cà phê không chỉ để thưởng thức đồ uống, trò chuyện mà còn mang về album ảnh mùa hè.

Ngoài những góc chụp, quán còn gây chú ý với thực đơn gồm đồ uống và bánh có tên gọi lạ như cỏ nghiền (matcha latte), cỏ úa (matcha sữa chuối), catulu (trà cam táo lựu), đẫm lệ (bánh sừng bò kèm sốt) và nức nở (bánh cuộn quế).

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

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