Bên trong Every Half mới mở giữa 'đất vàng' Hà Nội

Sự xuất hiện của thương hiệu tại tầng 1 Bưu điện Hà Nội tiếp tục đưa khu vực quanh hồ Gươm trở thành điểm đến tập trung của các thương hiệu cà phê.

Mặt tiền của Every Half tại Bưu điện Hà Nội

Vừa đi vào hoạt động, cửa hàng Every Half tại tầng 1 Bưu điện thành phố Hà Nội (mặt đường Lê Thạch, phường Hoàn Kiếm) nhanh chóng trở thành điểm đến được nhiều người trẻ tìm kiếm.

Nằm đối diện vườn hoa Lý Thái Tổ, chỉ cách hồ Gươm vài bước chân, vị trí này được xem là một trong những "mặt tiền vàng" của Thủ đô. Đây cũng là lý do khiến sự xuất hiện của thương hiệu cà phê nhanh chóng thu hút sự quan tâm, tương tự nhiều thương hiệu F&B từng chọn khu vực Bưu điện Hà Nội để mở cửa hàng.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews chiều 29/6, dù đang khá "hot" trên các nền tảng mạng xã hội, lượng khách tại cửa hàng chưa quá đông. Nhiều bàn vẫn còn trống, không gian đủ yên tĩnh để khách ngồi làm việc hoặc trò chuyện.

Dù đang được quan tâm nhưng bên trong cửa hàng không quá đông, chiều 29/6.

Ngay từ bên ngoài, cửa hàng tạo ấn tượng bởi biển tên thương hiệu xuất hiện phía sau những ô cửa của tòa nhà Bưu điện Hà Nội. Logo thương hiệu theo phong cách hiện đại được đặt trong tổng thể kiến trúc mang dấu ấn thời gian, đan xen cùng các biển hiệu của Bưu điện thành phố, tạo nên một khung cảnh khá thú vị khi nhìn từ phía vườn hoa Lý Thái Tổ.

Bước vào bên trong, tổng thể không quá rộng nhưng được bố trí thoáng nhờ quầy bar mở. Nội thất vẫn theo phong cách thiết kế quen thuộc của thương hiệu, không có nhiều khác biệt so với các cơ sở khác.

Điểm gây chú ý nhất nằm ở dãy cửa sổ hướng thẳng ra vườn hoa Lý Thái Tổ. Ánh sáng tự nhiên cùng mảng xanh bên ngoài giúp không gian trở nên dễ chịu, mang lại cảm giác thư thái giữa khu vực trung tâm vốn luôn đông người qua lại.

Một điểm bất tiện là cửa hàng không có nhà vệ sinh riêng. Nếu có nhu cầu, khách phải sử dụng nhà vệ sinh công cộng nằm trên vỉa hè khu vực hồ Gươm.

Nguyệt Minh sống gần cửa hàng mới khai trương nên ghé thử ngay trong những ngày đầu.

Là người sống gần khu vực, Nguyệt Minh (39 tuổi, phường Hoàn Kiếm) cho biết đi ngang qua nên ghé thử ngay sau khi cửa hàng đi vào hoạt động.

"Tôi biết đến thương hiệu này từ trước và cũng định ghé mà chưa có cơ hội, nên hôm nay tới đây luôn vì gần nhà. Tôi thích cách thương hiệu xuất hiện trong những không gian có sự đan xen giữa hiện đại và cổ kính. Cơ sở này khá ổn, không quá xô bồ hay ồn ào", cô chia sẻ.

Những ô cửa sổ view vườn hoa Lý Thái Tổ là điểm nhấn của cơ sở này.

Trong khi đó, Nguyễn Minh Nhật (34 tuổi, phường Láng) cho biết quyết định ghé cửa hàng vì FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ).

"Tôi thấy trên mạng đăng rất nhiều nên muốn đến thử vì trước đó cũng khá thích đồ uống của thương hiệu này. Nhưng lúc đến thực tế thì chưa được như kỳ vọng. Ngoài vị trí nằm trong Bưu điện Hà Nội, bên trong không có nhiều điểm khác biệt hay nổi trội so với các cửa hàng khác. Bù lại, tôi vẫn thích không khí ở đây vì khá dễ chịu, không quá đông", anh nói.

Menu và mức giá tại cửa hàng vẫn tương tự các chi nhánh khác, tập trung vào cà phê cùng các món đồ uống từ matcha. Điều này cũng phù hợp với định hướng của thương hiệu ngay từ khi ra mắt.

Genmaicha Latte, một trong những món đồ uống từ matcha của thương hiệu.

Ra mắt tại TP.HCM vào tháng 6/2021, Every Half theo đuổi mô hình specialty coffee (cà phê đặc sản), tập trung vào cà phê rang xay cùng các dòng đồ uống từ matcha. Sau vài năm phát triển ở thị trường phía Nam, thương hiệu bắt đầu mở rộng ra Hà Nội từ cuối năm 2025, liên tục khai trương thêm nhiều cửa hàng tại các vị trí trung tâm và dần tạo được sự chú ý đối với nhóm khách trẻ.

Việc lựa chọn mặt bằng ngay Bưu điện Hà Nội cũng đồng nghĩa Every Half bước vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với nhiều thương hiệu đã có mặt từ trước. Cùng khu vực, Starbucks gây chú ý với không gian nằm trong tòa nhà Bưu điện mang kiến trúc Pháp, trong khi Highlands Coffee cũng sở hữu cửa hàng ngay sát Every Half, hướng ra vườn hoa Lý Thái Tổ.

So với hai thương hiệu này, Every Half là cái tên trẻ hơn và độ nhận diện với số đông khách hàng vẫn còn khiêm tốn. Dù vị trí "đất vàng" giúp cửa hàng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, việc duy trì sức hút lâu dài sẽ phụ thuộc vào khả năng tạo dấu ấn riêng, thay vì chỉ dựa vào lợi thế mặt bằng.