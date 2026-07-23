Quán bar đêm nâng ly, ngày chạy bộ ở TP.HCM

Tiếng vọng cổ vang lên trên nền house music. Sau quầy bar, bartender lắc bình shaker cho ly cocktail lấy cảm hứng từ canh chua, trong khi nhân viên mặc áo bà ba len qua những chiếc bàn chật kín khách. Những chi tiết tưởng chừng đối lập tạo nên một không gian nightlife mang đậm hơi thở Việt Nam đương đại tại BÀ BAR - một quán bar nằm trên đường Nguyễn Cừ (phường An Khánh, TP.HCM ).

Nếu chỉ ghé vào buổi tối, nhiều người sẽ nghĩ đây đơn thuần là một cocktail bar. Thực tế, dấu ấn văn hóa Việt xuất hiện xuyên suốt trải nghiệm, từ trang phục nhân viên, cách bài trí đến thực đơn đồ uống lấy cảm hứng từ nguyên liệu bản địa.

Justin, du khách người Pháp đã sinh sống tại Việt Nam khoảng một tháng, cho biết đây là địa điểm đầu tiên anh nghĩ đến khi giới thiệu cho một người bạn từ Hà Nội vào TP.HCM du lịch. Anh đặc biệt ấn tượng với những chi tiết nhỏ mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, từ ly cocktail có gắn chiếc nón lá đến các loại thức uống được sáng tạo dựa trên những món ăn quen thuộc như canh chua. "Tôi thích cách họ đưa văn hóa Việt vào từng trải nghiệm. Những điều nhỏ như vậy khiến nơi này khác biệt so với nhiều quán bar tôi từng ghé", anh chia sẻ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Trang Nguyễn, đồng sáng lập quán, cho biết quán được xây dựng theo mô hình "Vietnamese cocktail bar", không gian giao thoa giữa văn hóa nhậu Việt Nam, tinh thần kết nối cộng đồng và trải nghiệm nightlife hiện đại. "Thay vì tái hiện văn hóa theo hướng đậm truyền thống hoặc nặng tính trình diễn, chúng tôi chọn cách kể những câu chuyện Việt Nam qua đồ uống, âm nhạc, trang phục, món ăn, sự kiện cộng đồng và những khoảnh khắc rất đời thường", cô nói.

Thúy Vân (phường Sài Gòn, TP.HCM, áo trắng ngoài cùng bên phải) cho biết dù là lần đầu ghé cùng bạn bè, cô nhanh chóng bị thu hút bởi phần âm nhạc. "Tôi nghe những bài hát quen thuộc như Tấm lòng Cửu Long, Lý Cây Bông, thỉnh thoảng còn được mix với những đoạn giọng nói miền Tây rất gần gũi. Cách kết hợp này khiến tôi thấy vừa mới mẻ, vừa gợi cảm giác thân thuộc".

Không gian quán tương đối nhỏ nên vào cuối tuần hoặc những ngày diễn ra sự kiện, lượng khách tăng cao khiến khu vực bên trong nhanh chóng kín chỗ. Nhiều khách phải chờ bàn hoặc lựa chọn ngồi ở khu vực bên ngoài. Tuy nhiên, không ít người cho rằng chính sự đông đúc này cũng góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, nơi những cuộc trò chuyện giữa người lạ dễ dàng bắt đầu và kéo dài theo nhịp của âm nhạc.

Trái ngược với khung cảnh về đêm, từ 6h sáng, nơi đây lại mang một diện mạo hoàn toàn khác. Không còn ánh đèn hay tiếng nhạc, khoảng sân trước quán trở thành điểm tập trung của cộng đồng yêu chạy bộ. Hoạt động mang tên BÀ BAR-ATHON thu hút người tham gia ở nhiều độ tuổi, từ những runner lâu năm đến người mới bắt đầu.

Nhã Uyên (phường Tân Bình, TP.HCM), áo xanh trắng, cho biết ban đầu khá bất ngờ khi biết một quán bar lại tổ chức giải chạy cộng đồng. "Tôi từng đến đây vào buổi tối rồi cuối tuần lại tham gia chạy bộ cùng mọi người. Không khí ở đây rất đặc biệt, ai cũng cởi mở và dễ làm quen. Dù là ngồi trò chuyện bên ly cocktail hay cùng nhau chạy vài kilomet, các hoạt động đều giúp mọi người gắn kết hơn nên tôi thường xuyên rủ bạn cùng tham gia", cô chia sẻ.

Cung đường chạy vỏn vẹn 5 km vòng quanh khu vực Thảo Điền. Không đặt nặng thành tích, buổi chạy hướng đến việc kết nối cộng đồng và tạo thêm động lực để mọi người duy trì thói quen vận động, giống như cách không gian này khuyến khích những cuộc gặp gỡ vào mỗi tối.

Sự chuyển đổi giữa hai khung thời gian tạo nên nét riêng của mô hình này. Ban đêm là một cocktail bar lấy cảm hứng từ văn hóa đương đại Việt Nam, còn sáng sớm trở thành điểm hẹn của cộng đồng runner. Cách kết hợp giữa F&B và các hoạt động cộng đồng cũng phản ánh xu hướng nhiều không gian dịch vụ tại TP.HCM đang mở rộng vai trò, không chỉ phục vụ ăn uống mà còn trở thành nơi kết nối những người có chung sở thích.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặt và Ăn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

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