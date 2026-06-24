Đổ xô tìm kiếm phòng lưu trú ở Đà Nẵng mùa hè

Dữ liệu từ Traveloka cho thấy Đà Nẵng cùng Phú Quốc dẫn đầu lượng tìm kiếm lưu trú tại Việt Nam, với nhu cầu đang mở rộng sang Hội An, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.

Khách quốc tế ngồi cà phê, tắm nắng ven biển Mỹ An, Đà Nẵng dịp đầu năm 2026. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo dữ liệu công bố từ nền tảng du lịch Traveloka, Đà Nẵng cùng Phú Quốc (An Giang) hiện là 2 điểm đến lưu trú được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam. Đáng chú ý, xu hướng tìm kiếm không còn tập trung vào khu vực trung tâm mà đang mở rộng sang các địa bàn lân cận, phản ánh sự thay đổi trong cách du khách lên kế hoạch khám phá miền Trung.

Cụ thể, trong giai đoạn tháng 4-5 so với tháng 1-2, lượng tìm kiếm lưu trú tại nhiều khu vực quanh Đà Nẵng tăng mạnh. Ngũ Hành Sơn ghi nhận mức tăng 76%, Hội An tăng 52% và bán đảo Sơn Trà tăng 45%.

Theo phân tích của nền tảng trên, có 3 yếu tố chính thúc đẩy xu hướng du lịch liên vùng.

Trước hết là lịch sự kiện dày đặc trong mùa hè. Năm nay, Đà Nẵng liên tục tổ chức các hoạt động quy mô lớn như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026), Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV và Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản. Việc kết hợp tham gia nhiều sự kiện trong cùng một chuyến đi khiến du khách có xu hướng kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng hành trình sang các khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, khoảng cách di chuyển ngắn nhưng đa dạng trải nghiệm cũng là yếu tố được cho là tạo động lực cho nhu cầu khám phá. Trong bán kính vài chục km từ trung tâm Đà Nẵng, du khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng biển, tham quan di sản, trải nghiệm thiên nhiên hoặc hoạt động văn hóa - giải trí.

Du khách khám phá phố cổ Hội An, tháng 8/2024. Ảnh: Phạm Toàn.

Một nguyên nhân khác đến từ sự thay đổi trong hành vi lên kế hoạch du lịch. Theo Traveloka, thay vì lựa chọn một điểm đến duy nhất, du khách ngày càng chủ động tìm kiếm hành trình đa điểm đến và nghiên cứu kỹ từng khu vực trước khi đặt dịch vụ.

Lợi thế hạ tầng và khả năng kết nối cũng đang củng cố vai trò của Đà Nẵng như cửa ngõ khám phá miền Trung. Từ đây, du khách có thể tiếp cận nhiều điểm tham quan nổi bật của khu vực trong thời gian ngắn, hình thành các hành trình kết hợp giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa và tham gia sự kiện.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong 5 tháng đầu năm, tổng lượng khách lưu trú tại thành phố đã đạt 7,74 triệu lượt, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách ngủ qua đêm đạt khoảng 7 triệu lượt, tăng 23,7%.