Điểm bay dù lượn ở độ cao 1.900 m tại Langbiang

Du khách có thể trải nghiệm dù lượn từ độ cao 1.900 m so với mực nước biển ngay tại Langbiang, Lâm Đồng. Đây được xem là điểm dù lượn cao nhất Việt Nam.

Du khách trải nghiệm dù lượn trên đỉnh Langbiang.

Từ đỉnh Radar, Langbiang (Lâm Đồng), du khách có thể phóng tầm mắt ra những cánh rừng thông trải dài, hồ Dankia - Suối Vàng, các khu nhà lồng và những thung lũng nối tiếp nhau dưới chân núi. Hành trình bay dù lượn đưa du khách lướt qua khung cảnh đại ngàn của cao nguyên trước khi hạ cánh tại Thảo nguyên Cây Thông Cô Đơn.

Những năm gần đây, du lịch thể thao (sports tourism) phát triển mạnh tại Việt Nam với nhiều loại hình như trekking, leo núi, đạp xe địa hình, lướt sóng hay lặn biển. Trong khi đó, các hoạt động trên không như dù lượn vẫn còn khá mới mẻ và chỉ xuất hiện tại một số địa phương có điều kiện địa hình phù hợp.

ĐỘ CAO CẤT CÁNH TẠI MỘT SỐ ĐIỂM BAY DÙ LƯỢN PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM

Nhãn Đỉnh Radar (Langbiang, Lâm Đồng) Đỉnh Hàm Rồng (Lào Cai) Đèo Khau Phạ (Yên Bái) Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng)

m 1900 1750 1200 700

Nếu trước đây, phần lớn du khách đến Đà Lạt để tham quan, "săn" mây hay chụp ảnh, nhiều người nay lại ưu tiên những hoạt động cho phép tương tác trực tiếp với thiên nhiên.

Trong bối cảnh đó, dù lượn trở thành một trong những lựa chọn mới, mang đến góc nhìn rộng mở về không gian cao nguyên Langbiang từ trên không. Ở độ cao 1.900 m so với mực nước biển, điểm nhảy dù tại Langbiang được giới thiệu là một trong những điểm bay dù lượn có độ cao ấn tượng nhất Việt Nam

"Đà Lạt có địa hình rất phù hợp với loại hình dù lượn và du lịch địa phương cũng đang định hướng phát triển thêm các sản phẩm thể thao mạo hiểm", bà Hạnh Nguyên, đại diện đơn vị tổ chức dịch vụ nhảy dù lượn thương mại Fly Dalat, chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Bên cạnh những sản phẩm quen thuộc như trekking, vượt thác hay đạp xe địa hình, dù lượn góp phần mở rộng lựa chọn cho du khách muốn khám phá thiên nhiên theo những cách khác biệt hơn.

Du khách nước ngoài ưa chuộng mô hình du lịch thể thao tại Việt Nam.

Đơn vị khai thác cho biết phần lớn khách nội địa đến trải nghiệm đến từ khu vực phía Nam, nơi loại hình dù lượn thương mại chưa phổ biến như một số địa phương phía Bắc.

Trong khi đó, nhiều du khách quốc tế, đặc biệt đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc, lựa chọn hoạt động này để quan sát cảnh quan cao nguyên Langbiang từ góc nhìn trên không.

Với chi phí dao động 2,2-2,5 triệu đồng/người (chưa tính thuế VAT), thời gian bay thực tế mỗi chuyến thường kéo dài khoảng 10-15 phút, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và sức gió.

Tuy nhiên, tổng thời gian cho một lần trải nghiệm có thể kéo dài 1-2 giờ do du khách phải trải qua các bước hướng dẫn, trang bị bảo hộ và kiểm tra an toàn trước khi cất cánh. Hoạt động dù lượn phụ thuộc nhiều vào điều kiện khí tượng, do đó lịch bay có thể được điều chỉnh hoặc tạm hoãn nếu thời tiết không thuận lợi.

Khoảng từ tháng 11 đến tháng 4 là thời điểm lý tưởng để trải nghiệm dù lượn trên đỉnh Langbiang. Thời tiết ổn định cùng tầm nhìn rộng, ít sương mù giúp du khách dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp núi rừng từ trên cao.

Tháng 7 vào những ngày trời quang vẫn là thời điểm có thể khám phá điểm bay này. Tuy nhiên, đặc trưng thời tiết mưa nhiều của Đà Lạt khiến lịch bay đôi khi phải thay đổi theo điều kiện thực tế. Vì vậy, du khách nên dành quỹ thời gian linh hoạt để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch.

Theo đại diện Fly Dalat, sau khoảng 3 tháng đi vào hoạt động, điểm bay dù lượn trên đỉnh Langbiang ghi nhận lượng khách tăng trưởng đáng kể qua từng tháng. Trong tháng 5, đơn vị ghi nhận khoảng 300 lượt khách. Từ 1/6 đến ngày 23/6, con số đã vượt 400 lượt, tương đương mức tăng trưởng hơn 30%.