Khách Tây 'dô' cạn ly, xem World Cup đến sáng ở quán bar Bùi Viện

Từ buổi tối đến rạng sáng hôm sau, phố Tây Bùi Viện sôi động theo kiểu "khác bình thường" với không khí cổ vũ bóng đá cuồng nhiệt, bên cạnh tiếng nhạc DJ quen thuộc.

Một du khách quốc tế có mặt tại phố Bùi Viện tối 21/6, theo dõi các trận bóng mùa World Cup 2026.

Những ngày qua, tiếng nhạc xập xình trong các quán bar ở phố Tây Bùi Viện (phường Bến Thành, TP.HCM) bỗng giảm âm lượng, nhường sự huyên náo cho một chương trình khác: World Cup 2026.

Đêm 21/6, khoảng 23h, tiếng còi khai màn trận đấu giữa Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út vang lên, cũng là lúc khán giả "cả Tây lẫn ta" ngồi lại cạnh nhau, tập trung theo dõi từng đường bóng.

"Chúng tôi mua áo đội tuyển Tây Ban Nha và in tên cầu thủ Lamine Yamal. Ở đây rất náo nhiệt, DJ vẫn đánh nhạc, có thể vừa xem bóng đá vừa vui chơi. Trận trước gặp Cape Verde, Tây Ban Nha không vào trái nào hết. Nhưng trận này chưa đến 30 phút, đội đã ghi 3 bàn", Cathy, du khách đến từ Mỹ, chia sẻ.

Trước đó, từ 20h, cô cùng chồng mình là Dennis đã có mặt tại Bùi Viện. Họ có chuyến du lịch Việt Nam kỷ niệm 23 năm ngày cưới.

Cathy và Dennis xem bóng đá tại quán bar tại phố Bùi Viện, đêm 21/6.

Những khách ngoại đến Bùi Viện xem bóng đá như Cathy và Dennis xuất hiện đông đảo mùa World Cup.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Kim Khánh, quản lý Station Sport Bar, cho biết quán định hướng phục vụ khách xem thể thao, nhất là bóng đá. Tầng trệt và 1 lắp tổng cộng 18 màn hình lớn nhỏ.

Tại đây, khoảng 80-90% khách là người nước ngoài. Những ngày qua, lượng khách Việt lẫn quốc tế tăng đáng kể, có người mỗi ngày đều đến xem World Cup.

Đặc biệt, trận Hà Lan - Thụy Điển rạng sáng ngày 21/6 kín bàn cả 2 tầng.

"Đến trận tranh giải 3-4 và chung kết, quán có thể tăng gấp đôi lượng khách", Khánh nói.

Mức chi tiêu trung bình khoảng 200.000 đồng/người với khách uống ít và có thể lên đến 1-2 triệu đồng/người với những khách ở lại lâu. Hiện quán mở cửa 24/24 và phát sóng tất cả trận từ tối, rạng sáng đến trưa. Tuy nhiên, sau 2h sáng, âm thanh được giảm về mức thích hợp, tránh gây tiếng ồn.

Dọc theo tuyến phố Tây, màn hình tại các quán bar phủ màu xanh của sân cỏ. Hình ảnh ghi nhận đêm 21/6.

Một trong những du khách đến phố Bùi Viện xem World Cup thường xuyên là Michael (người Mỹ). Anh đi khắp các quán bar có màn hình lớn trong 3 ngày qua, gọi cocktail và đậu phộng rang để theo dõi xuyên suốt các trận Mỹ - Australia, Hà Lan - Thụy Điển, Đức - Bờ Biển Ngà... Thậm chí, anh còn mua áo thi đấu của Mỹ và Italy để cổ vũ.

"Tôi mong chờ đội tuyển Tây Ban Nha gặp Ả Rập Xê Út, đã đặt bàn để giữ vị trí gần màn hình lớn vì tôi là người gốc châu Âu. Tôi cũng ở lại đến sáng để xem Bỉ - Iran so tài", Michael nói.

Theo nam du khách, không khí sôi động và nhiều người cùng reo hò khiến Bùi Viện trở thành nơi "không thể phù hợp hơn để xem bóng đá". Mức giá đồ uống tại đây cũng nhẹ túi, một ly cocktail 700.000 đồng có thể uống cả đêm. Ngoài ra, đây cũng là nơi để gặp gỡ những khách du lịch khác hoặc những người hâm mộ bóng đá đến từ nhiều quốc gia.

Michael theo dõi 2 trận bóng giữa đội tuyển Tây Ban Nha - Ả Rập Xê Út và và đội tuyển Bỉ - Iran vào đêm 21, rạng sáng 22/6.

Đầu tuyến phố, không khí World Cup cũng rực lửa tại Waikiki Bar với 4 màn hình lớn. Tại đây, Liam (người Ireland) cùng 3 người bạn gọi bia tươi, cùng nhau xem trận Tây Ban Nha - Ả Rập Xê Út.

Nam du khách không ngờ rằng không khí các quán bar lại thổi bùng sự hào hứng cho các trận đấu, ngoài màn hình còn có âm nhạc và nhiều người qua lại. Để thuận tiện xem tất cả trận đấu trong thời gian du lịch ở Việt Nam, nhóm bạn đã chuyển sang thuê ký túc xá ngay trên đường Bùi Viện.

"Chúng tôi đã xem trận đấu của Hà Lan và Thụy Điển rạng sáng ngày 21/6, trận đó rất hay. Đêm nay, sau trận Bỉ và Iran, cả nhóm sẽ cùng nhau đi qua đêm để đến 7h ngày 22/6 xem trận đối đầu Uruguay - Cape Verde", anh chia sẻ.

Liam (ngoài cùng bên phải) cùng nhóm bạn "dô" bia, xem bóng đá ở phố Tây Bùi Viện, tối 21/6.

Theo Liam, cả nhóm đã ở đây gần một tuần. Trong đó, ẩm thực là lý do ban đầu khiến Việt Nam trở thành điểm đến được lựa chọn, tiếp đến là văn hóa, con người và cảnh quan. Mọi thứ đều vượt xa kỳ vọng, dù sắp đến ngày quay trở về nước. Anh cho biết thêm sẽ sớm sắp xếp thời gian quay lại Việt Nam.

World Cup 2026 diễn ra ngày 11/6-19/7 tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ (11 thành phố), Mexico (3 thành phố) và Canada (2 thành phố) với tổng cộng 48 đội tuyển quốc gia (lớn nhất từ trước đến nay) và 104 trận đấu, 12 bảng thi đấu (A-L). Đây là kỳ World Cup thứ 23 trong lịch sử bóng đá thế giới. Vòng bảng: 11-27/6

Vòng 32 đội: 28/6-3/7

Vòng 16 đội: 4-7/7

Tứ kết: 9-11/7

Bán kết: 14-15/7

Tranh 3-4 và chung kết: 18-19/7