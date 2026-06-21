Con trai Hồ Ngọc Hà trên khán đài trận Hà Lan 'vùi dập' Thụy Điển

Kim Lý cùng con trai Leon có mặt trên khán đài sân NRG ở Houston (Mỹ) để cổ vũ tuyển Thụy Điển tranh đấu Hà Lan tại World Cup 2026.

Kim Lý và con trai Leon trước giờ bóng lăn trên sân NRG, rạng sáng 21/6 (giờ Việt Nam). Ảnh: Hồ Ngọc Hà/Facebook.

Ngày 21/6, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc ông xã Kim Lý cùng con trai Leon, 5 tuổi rưỡi, có mặt tại sân vận động NRG ở Houston, bang Texas, Mỹ, trong trận đấu giữa Thụy Điển và Hà Lan tại World Cup 2026. Hai bố con cùng mặc áo đấu màu vàng đặc trưng của tuyển Thụy Điển.

Trong ảnh, Kim Lý đứng ở khu vực khán đài phía trên sân, dang rộng hai tay tạo dáng trước màn hình lớn của sân vận động, trong khi Leon đứng phía trước, hướng về sân cỏ. Theo Hồ Ngọc Hà, đây là dịp Kim Lý đưa con trai đến sân cổ vũ đội tuyển quê hương. Nam diễn viên 43 tuổi, mang quốc tịch Thụy Điển, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Thụy Điển.

Ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026 này, Hà Lan "đè bẹp" Thụy Điển với tỷ số 5-1. Với 5 bàn thắng ghi được, "cơn lốc màu da cam" cán mốc 100 bàn tại các vòng chung kết World Cup, trở thành đội tuyển thứ 8 trong lịch sử chạm tới cột mốc này.

Hồ Ngọc Hà bày tỏ tiếc nuối trước kết quả của đội bóng mà gia đình cô yêu mến, song cho biết chuyến đi vẫn là trải nghiệm đáng nhớ với Kim Lý và con trai.

Đội tuyển Thụy Điển buồn bã về thất bại trước "cơn lốc màu da cam" Hà Lan, rạng sáng 21/6. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico với sự tham dự của 48 đội tuyển, quy tụ tại 16 thành phố đăng cai. Trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 19/7 tại khu vực New York/New Jersey.

Hàng thủ Hà Lan được đánh giá thuộc nhóm mạnh nhất World Cup 2026, với những hậu vệ đang thi đấu tại năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu như thủ quân Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries - tân binh của Real Madrid, Micky van de Ven (Tottenham) hay Jan Paul van Hecke, trung vệ vừa gia nhập Tottenham với mức phí 68 triệu USD .

Chiến thắng trước Thụy Điển còn giúp Hà Lan vượt qua một kỷ lục từng thuộc về Brazil. Đội bóng áo cam nâng chuỗi bất bại tại World Cup lên 14 trận liên tiếp, nhiều hơn một trận so với thành tích 13 trận không thua mà Brazil thiết lập trong giai đoạn từ World Cup 1958 đến 1966.

Trong khi đó, theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành Việt, tour xem World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico đã bắt đầu hút khách từ nhiều tháng trước khi giải đấu khởi tranh.

Nhóm khách quan tâm chủ yếu là doanh nhân, khách VIP và người hâm mộ bóng đá lâu năm. Giá tour phổ biến từ 150-350 triệu đồng mỗi người, trong khi các gói cao cấp xem những trận đấu quan trọng có thể lên tới 810 triệu đồng hoặc khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi khách đối với hành trình dự khán trận chung kết cùng các dịch vụ VIP.

Tuy nhiên, chi phí cao, thủ tục visa và nguồn cung vé hạn chế vẫn là những rào cản lớn đối với khách Việt.

Highlights Hà Lan 5-1Thụy Điển Hà Lan hủy diệt Thụy Điển 5-1 tại lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.