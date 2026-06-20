Vết bầm gây sốc của sao Hà Lan

Trong ngày ra mắt đội bóng mới Tottenham, diện mạo của trung vệ Jan Paul van Hecke gây chú ý.

Vết bầm gây sốc của Van Hecke.

Trung vệ người Hà Lan xuất hiện trong video công bố của Tottenham tối 19/6 với một vết bầm tím quanh mắt phải. Chấn thương xảy ra khi Van Hecke thi đấu cho tuyển Hà Lan tại World Cup 2026.

Trong trận hòa 2-2 giữa Hà Lan và Nhật Bản ở vòng bảng diễn ra tại Dallas, Van Hecke lĩnh trọn một cú va chạm mạnh vào vùng mặt khi tranh chấp bóng. Sau trận đấu, trung vệ 26 tuổi thừa nhận mắt phải bị đau và tầm nhìn của anh bị ảnh hưởng.

“Tôi đang nhìn kém hơn bằng một mắt. Hy vọng thị lực sẽ sớm hồi phục trong vài ngày tới”, Van Hecke chia sẻ. Dù phần sưng đã giảm đáng kể, dấu vết của pha va chạm vẫn còn hiện rõ, gây lo lắng cho người hâm mộ.

Trước đó, trung vệ Micky van de Ven mô tả người đồng đội của mình ở tuyển Hà Lan là một “chiến binh” sau khi chứng kiến Van Hecke thi đấu với chấn thương vùng mắt. Từ mùa giải 2026/27, cả hai sẽ cùng sát cánh trong màu áo Tottenham.

Van Hecke gia nhập Tottenham với mức phí 52 triệu bảng theo tiếng gọi của HLV Roberto De Zerbi. Cả hai từng có thời gian làm việc cùng nhau tại Brighton và De Zerbi luôn đánh giá rất cao khả năng của học trò cũ.

Trước Van Hecke, Tottenham đã bổ sung hậu vệ trái Andy Robertson và trung vệ Marcos Senesi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Video bàn thắng từ cú sút quá hiểm hóc của Nhật Bản Sáng 15/6, Keito Nakamura ghi bàn trong trận hòa 2-2 của Nhật Bản trước Hà Lan thuộc bảng F World Cup 2026.