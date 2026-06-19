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Thể thao World Cup 2026

Kroos lên tiếng bảo vệ Ronaldo

  • Thứ sáu, 19/6/2026 19:00 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Cựu sao Real Madrid lên tiếng bảo vệ đồng đội cũ sau khi Bồ Đào Nha có trận ra quân gây thất vọng hôm 18/6.

Kroos bảo vệ người đồng đội cũ.

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm tranh luận tại World Cup 2026 sau trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo. Khi những ý kiến chỉ trích ngày càng xuất hiện nhiều hơn, Toni Kroos là một trong số ít tên tuổi lớn công khai lên tiếng bảo vệ siêu sao người Bồ Đào Nha.

Cựu danh thủ người Đức cho rằng dư luận đang quá khắt khe với Ronaldo sau một trận đấu không như kỳ vọng. Kroos nhấn mạnh việc đánh giá một cầu thủ đẳng cấp thế giới chỉ dựa trên vài khoảnh khắc xử lý trong trận đấu là không hợp lý.

“Việc đánh giá Ronaldo chỉ dựa trên vài tình huống xử lý là không công bằng. Ronaldo không có mặt trên sân vì danh tiếng trong quá khứ cũng như giá trị hình ảnh. Cậu ấy vẫn là tiền đạo tốt nhất của Bồ Đào Nha lúc này”, Kroos nhận định.

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Ronaldo trận ra quân không thuận lợi. Ảnh: Reuters.

Phát biểu của Kroos xuất hiện trong bối cảnh Thierry Henry vừa gây chú ý khi phân tích một tình huống tấn công và cho rằng Ronaldo đã đưa ra quyết định không tối ưu cho tập thể. Cựu danh thủ người Pháp thậm chí cho rằng Bồ Đào Nha cần bàn thắng hơn là việc Ronaldo tìm kiếm cơ hội ghi bàn cho riêng mình.

Những tranh luận này phản ánh áp lực ngày càng lớn dành cho Ronaldo tại giải đấu được xem là World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Ở tuổi 41, mỗi màn trình diễn của anh đều bị soi xét kỹ lưỡng hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.

Tuy nhiên, xét trên phương diện tập thể, cơ hội đi tiếp của Bồ Đào Nha vẫn rất rộng mở. Trận hòa trước CHDC Congo khiến đại diện châu Âu chưa thể bứt lên ở bảng K, nhưng họ vẫn còn hai trận đấu phía trước gặp Uzbekistan và Colombia.

Trong đó, cuộc đối đầu Uzbekistan được xem là cơ hội để Ronaldo cùng đồng đội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Nếu giành kết quả thuận lợi, Bồ Đào Nha sẽ nắm lợi thế lớn trước trận đấu cuối với Colombia.

World Cup 2026 mới chỉ đi qua lượt trận mở màn. Với một đội hình giàu chiều sâu cùng nhiều ngôi sao ở tuyến giữa như Bruno Fernandes, Bernardo Silva hay Vitinha, Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá là ứng viên sáng giá cho tấm vé vào vòng knock-out. Và như Kroos nhấn mạnh, còn quá sớm để kết luận rằng Ronaldo đã trở thành vấn đề của đội tuyển này.

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