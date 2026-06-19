Lời phàn nàn của Tuchel khiến FIFA đổi luật

FIFA sửa đổi quy định vị trí phóng viên ảnh tại World Cup sau khi HLV Thomas Tuchel phàn nàn bị che khuất tầm nhìn trong lúc hát quốc ca ở trận đấu với Croatia.

FIFA quyết định đổi luật sau lời phàn nàn của Thomas Tuchel.

FIFA sửa đổi quy trình sắp xếp nhân sự truyền thông trong lúc làm lễ chào cờ tại World Cup 2026. Quyết định này được đưa ra sau khi HLV Tuchel bày tỏ sự thất vọng về việc bị che khuất tầm nhìn, không thể quan sát các học trò đội tuyển Anh thực hiện nghi thức hát quốc ca ở trận thắng 4-2 Croatia sáng 18/6.

Chiến lược gia người Đức cho biết phải đứng sau một "bức tường" gồm khoảng 50 phóng viên ảnh chỉ cách mình nửa mét. Điều này khiến trải nghiệm trong khoảnh khắc thiêng liêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau khi tiếp thu phản hồi, FIFA quyết định bố trí các phóng viên ảnh đứng gần nhau hơn để tiết kiệm diện tích, đồng thời cho phép các HLV đứng sang một bên để có tầm nhìn bao quát.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được xác định do đặc thù kiến trúc của sân vận động AT&T, nơi mặt sân được nâng cao thêm 1,2 mét để đáp ứng các tiêu chuẩn của FIFA, vô tình làm thu hẹp không gian khu vực kỹ thuật.

Chính sách sửa đổi sớm được áp dụng và ghi nhận kết quả tích cực trong trận đấu giữa CH Czech và Nam Phi trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026 diễn ra vào tối 18/6 (hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 chung cuộc).

Highlights trận Anh 4-2 Croatia Tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 trong trận cầu giàu cảm xúc ở bảng L World Cup 2026, với màn trình diễn bùng nổ của hàng công và những sai lầm đáng quên từ đội trưởng Luka Modric.