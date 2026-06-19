Tottenham chi 52 triệu bảng đón trò cưng của De Zerbi

Tottenham Hotspur tiếp tục đẩy mạnh cuộc tái thiết dưới thời HLV Roberto De Zerbi khi hoàn tất thương vụ chiêu mộ trung vệ Jan Paul van Hecke từ Brighton với mức phí 52 triệu bảng.

Jan Paul van Hecke đồng ý gia nhập Tottenham. Ảnh: Reuters.

Sau hai lần bị từ chối, Tottenham cuối cùng cũng thuyết phục được Brighton nhả người. Trung vệ tuyển Hà Lan trở thành tân binh thứ ba cập bến Bắc London trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, đồng thời được xem là mắt xích quan trọng trong kế hoạch xây dựng lại đội bóng của De Zerbi.

Van Hecke không xa lạ với chiến lược gia người Italy. Cả hai từng có thời gian làm việc cùng nhau tại Brighton và De Zerbi luôn đánh giá rất cao khả năng của học trò cũ. Nhà cầm quân này xem Van Hecke là mẫu trung vệ phù hợp với triết lý kiểm soát bóng và triển khai từ tuyến dưới mà ông muốn áp dụng tại Tottenham.

Chia sẻ sau khi ký hợp đồng, Van Hecke bày tỏ sự hào hứng: “Được trở thành cầu thủ của Tottenham là niềm vinh dự rất lớn. Đây là giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi có mối quan hệ rất tốt với HLV De Zerbi và rất mong được làm việc cùng ông ấy thêm một lần nữa”.

Tottenham vừa trải qua mùa giải 2025/26 đáng quên khi chỉ chính thức trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng. Một trong những vấn đề lớn nhất của đội bóng là hàng thủ thiếu ổn định, khi Spurs đã để thủng lưới tới 122 bàn trong hai mùa giải gần nhất. Vì vậy, ngay sau khi tiếp quản đội bóng, De Zerbi đã yêu cầu ban lãnh đạo ưu tiên nâng cấp tuyến phòng ngự.

Trước Van Hecke, Tottenham đã bổ sung hậu vệ trái Andy Robertson và trung vệ Marcos Senesi theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, Van Hecke mới là bản hợp đồng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò hạt nhân trong dự án dài hạn của CLB.

HLV De Zerbi nhận xét về cậu học trò cũ: “Jan Paul là một trung vệ mạnh mẽ, thông minh và rất dũng cảm khi cầm bóng. Cậu ấy có cá tính thi đấu rõ ràng, điều cực kỳ quan trọng với cách vận hành mà tôi muốn xây dựng”.

Van Hecke trưởng thành từ lò đào tạo NAC Breda trước khi gia nhập Brighton vào năm 2020. Sau những quãng thời gian tích lũy kinh nghiệm dưới dạng cho mượn tại Heerenveen và Blackburn Rovers, anh từng bước khẳng định vị trí ở đội một Brighton và trở thành một trong những trung vệ đáng chú ý nhất Premier League dưới thời De Zerbi.