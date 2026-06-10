Tottenham sa thải 11 cầu thủ

Ngày 10/6, Tottenham chính thức chia tay 11 cầu thủ sau khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Đội hình Tottenham thay đổi lớn.

Thông báo từ đội chủ sân Tottenham Hotspur xác nhận Yves Bissouma sẽ rời CLB khi hợp đồng hết hạn. Cùng ra đi còn có loạt cầu thủ trẻ gồm Pele Arganese-McDermott, Tyrell Ashcroft, Leo Black, Dante Cassanova, Matthew Craig, Calum Logan, Jamel Beggs, Samal Bangura và Leon Myrtaj.

Bissouma gia nhập Tottenham từ Brighton vào năm 2022 và có hơn 110 lần ra sân trên mọi đấu trường. Dấu ấn lớn nhất của tiền vệ người Mali đến ở mùa 2024/25 khi anh thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận chung kết Europa League, góp phần giúp Spurs đánh bại MU để chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Bissouma tại Bắc London không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Ngay từ mùa giải 2024/25, anh bị HLV Ange Postecoglou treo giò nội bộ một trận sau khi đăng tải video sử dụng khí cười lên mạng xã hội.

Mọi chuyện tiếp tục trở nên tồi tệ dưới triều đại Thomas Frank. Chỉ vài tháng sau chức vô địch Europa League, Bissouma bất ngờ bị loại khỏi danh sách tham dự trận Siêu cúp châu Âu gặp Paris Saint-Germain bởi lý do kỷ luật.

Vận đen vẫn chưa buông tha Bissouma khi anh dính chấn thương trong màu áo đội tuyển Mali ngay ở trận đấu đầu tiên của mùa giải mới và phải rời sân chỉ sau vài giây bóng lăn. Không lâu sau đó, cầu thủ này lại gây tranh cãi khi xuất hiện trong một đoạn video được cho là tiếp tục sử dụng khí cười.

Ngược lại, "Gà trống" dưới thời Roberto De Zerbi đang hướng tới một diện mạo mới với hàng loạt thay đổi trong hè 2026. Mục tiêu của Tottenham là nhanh chóng lấy lại vị thế ông lớn bóng đá Anh, sau khi thoát cảnh rớt hạng vào cuối mùa.