Nhà hàng New York chán nản vì khách World Cup không boa

World Cup giúp nhiều quán bar, nhà hàng ở New York đông khách. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế lớn cũng kéo theo một va chạm văn hóa quen thuộc ở Mỹ: tiền boa.

Người hâm mộ tập trung tại một quán bia ở New York để theo dõi trận đấu. Ảnh: Reuters.

Dòng khách quốc tế đổ về xem World Cup 2026 tại sân vận động MetLife ở East Rutherford, New Jersey (Mỹ), khiến nhiều quán bar, nhà hàng tại New York bận rộn từ các trận đấu buổi sáng đến những cuộc ăn mừng kéo dài về đêm.

Ước tính khoảng 1,2 triệu người hâm mộ bóng đá sẽ đến khu vực này trong thời gian diễn ra giải đấu từ 11/6 đến 19/7.

Doanh thu tăng, bia bán liên tục, bàn hiếm khi trống. Nhưng theo New York Post, nhiều nhân viên phục vụ lại chán nản và hụt hẫng vì nhiều du khách rời đi mà không để lại tiền boa, vốn là một văn hóa dịch vụ tại Mỹ.

Tại McCarthy's Pub NYC trên đường West 46th Street, nữ phục vụ Louise Daggett nói việc đón khách quốc tế vừa mệt, vừa thú vị. Phần lớn du khách thân thiện, vui vẻ và hào hứng với không khí bóng đá, nhưng nhiều người không hiểu cách ký hóa đơn hay để lại tiền boa sau bữa ăn.

“Mọi thứ rất khác biệt. Nhiều khách không để lại tiền boa”, Daggett nói.

Theo cô, điều này dễ gây hụt hẫng, nhất là khi một nhóm khách lớn ngồi nhiều giờ, gọi liên tục bia và đồ ăn. Có những bàn có hóa đơn gần 700 USD , nhưng khoản boa để lại không tương xứng.

Nữ phục vụ Louise Daggett tại quán McCarthy's. Ảnh: Helayne Seidman/NYP.

Tại Mỹ, tiền boa/tip là phần quan trọng trong thu nhập của nhân viên phục vụ. Ở nhà hàng, mức boa phổ biến thường khoảng 15-20% giá trị hóa đơn trước thuế. Tại quán bar, khách có thể boa theo từng đồ uống hoặc theo tổng hóa đơn.

Để tránh nhầm lẫn, một số nhà hàng ở Kansas City, Atlanta và Philadelphia đã bắt đầu tự động cộng 20% tiền boa vào hóa đơn trong thời gian World Cup. Những người ủng hộ cho rằng cách làm này giúp bảo vệ thu nhập của nhân viên, đồng thời giảm bối rối cho du khách không quen với quy tắc tiền boa ở Mỹ.

Ở nhiều nước châu Âu, phí phục vụ thường đã nằm trong giá món ăn, nhân viên nhà hàng không phụ thuộc nhiều vào tiền boa như ở Mỹ. Vì vậy, nhiều du khách nghĩ họ đã trả tiền cho dịch vụ ngay trong hóa đơn.

Nhân viên của các nhà hàng tại New York giai đoạn này cũng học cách thích nghi. Họ hiểu không phải lúc nào cũng nhận được mức boa 20% như kỳ vọng. Bù lại, lượng khách đông giúp các ca làm bận rộn hơn và tổng thu nhập vẫn được cải thiện.

Tại Garvey's Irish Pub trên đường West 41st Street, nhân viên pha chế Cathal Reynolds tiết lộ quán hoạt động hết công suất, thậm chí buổi sáng còn đông hơn buổi tối. Về chuyện tiền boa, anh tỏ ra thông cảm vì nhiều du khách đã chi số tiền lớn cho vé máy bay, khách sạn và vé xem World Cup.

Nhân viên pha chế Cathal Reynolds tại quán Garvey's trên đường West 41st, Mỹ. Ảnh: Helayne Seidman/NYP.

Dù vậy, Reynolds cho rằng khi đến Mỹ, du khách nên tìm hiểu và hòa nhập với phong tục địa phương. Với ngành dịch vụ Mỹ, tiền boa không chỉ là khoản cảm ơn, mà còn là một phần quan trọng trong thu nhập của người phục vụ.

“Nếu đã đến đây, bạn nên hòa mình vào văn hóa nơi này. Tôi nghĩ như vậy bạn sẽ có trải nghiệm tốt hơn”, Reynolds nói.