Cảnh đối lập về nơi ở của các đội tuyển dự World Cup 2026

Từ resort ven biển, khách sạn cao cấp đến những lựa chọn tiết kiệm hơn, nơi ở của các đội tuyển tại World Cup 2026 phản ánh nhiều bài toán hậu cần khác nhau.

Ronaldo xuất hiện tại bãi biển Palm Beach cạnh khách sạn ngày 15/6. Ảnh: @cristiano/Instagram.

Theo FIFA, 48 đội tham dự World Cup 2026 được lựa chọn đại bản doanh từ danh sách cơ sở lưu trú và trung tâm huấn luyện đã được phê duyệt trước. Tùy điều kiện, lịch thi đấu và chiến lược hậu cần, mỗi đội lại có những lựa chọn khác nhau.

Có đội ở resort ven biển sang trọng, có đội chọn khách sạn boutique quy mô nhỏ, cũng có đội phải điều chỉnh kế hoạch vì những vấn đề ngoài chuyên môn.

Những khách sạn được chú ý nhất giải đấu

Khách sạn Origin ở khu vực Berkley Riverfront (thành phố Kansas, Mỹ) trở thành địa chỉ được nhắc đến nhiều nhất World Cup 2026 khi là nơi lưu trú của Lionel Messi và tuyển Argentina.

Khách sạn boutique này nằm bên bờ sông Missouri, khai trương năm 2024, sở hữu 118 phòng. Tuy không phải khách sạn cao cấp, cơ sở này có vị trí thuận tiện, hệ thống an ninh khép kín cùng không gian riêng tư. Khách sạn được trang hoàng theo màu áo Argentina, với những banner khổng lồ của Messi phủ kín mặt ngoài tòa nhà. Bên trong, hình ảnh, khẩu hiệu và gam màu xanh - trắng đặc trưng của đội tuyển cũng xuất hiện khắp không gian.

Trong thời gian Messi lưu trú, khu vực bên ngoài khách sạn liên tục xuất hiện đông đảo người hâm mộ chờ cơ hội gặp siêu sao người Argentina. Theo Axios, nhiều người còn dựng lều qua đêm quanh khu vực khách sạn.

Người hâm mộ có mặt gần khách sạn Origin, nơi Lionel Messi và đội tuyển Argentina lưu trú trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Ảnh: Abbey Higginbotham/Axios.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha lựa chọn một trong những cơ sở lưu trú đắt đỏ nhất giải đấu là Four Seasons Resort Palm Beach tại bang Florida. Resort ven biển này có nhiều hạng phòng với giá từ hơn 1.000 USD đến vài nghìn USD mỗi đêm, tương đương hàng chục đến hơn 200 triệu đồng tùy thời điểm và loại phòng.

Đội tuyển Anh cũng nhận được nhiều sự chú ý khi chọn The Inn at Meadowbrook tại Kansas. Khách sạn có 54 phòng, được thuê trọn trong thời gian diễn ra giải đấu. Theo truyền thông Anh, Liên đoàn Bóng đá Anh ưu tiên sự riêng tư và không gian sinh hoạt chung thay vì quy mô lớn.

Nhiều ứng viên vô địch khác như Brazil, Tây Ban Nha, Hà Lan hay Thụy Sĩ cũng lựa chọn các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp nằm gần trung tâm huấn luyện. Brazil đóng quân tại Ridge Hotel ở khu vực New Jersey, trong khi Thụy Sĩ chọn Fairmont San Diego.

Đội tuyển Anh chọn khách sạn Inn at Meadowbrook ở khu vực Kansas City (bang Missouri, Mỹ) làm đại bản doanh trong thời gian tham dự World Cup 2026. Ảnh: Michael Robinson.

Những lựa chọn “thực dụng” hơn

Bên cạnh các đội tuyển hàng đầu, một số đội có cách tiếp cận khác về hậu cần.

Reuters cho biết Iran là một trong những đội gặp nhiều khó khăn hậu cần nhất giải. Ban đầu đội tuyển này dự kiến đóng quân tại Tucson, bang Arizona (Mỹ). Tuy nhiên, do các vấn đề liên quan đến visa và một vài yếu tố khác, kế hoạch phải thay đổi vào phút chót.

Sau khi được FIFA chấp thuận, Iran chuyển toàn bộ đại bản doanh sang một địa điểm ở thành phố Tijuana của Mexico, sát biên giới Mỹ. Đội phải di chuyển qua lại giữa Mexico và Mỹ để thi đấu vòng bảng. Nhiều thành viên ban huấn luyện và truyền thông thậm chí không được cấp visa Mỹ.

Sau trận hòa New Zealand, ban huấn luyện còn phàn nàn về việc đội phải nhanh chóng quay lại Tijuana thay vì lưu lại Mỹ để hồi phục như nhiều đối thủ khác.

Các cầu thủ Iran trong buổi tập tại Trung tâm Xoloitzcuintle ở Tijuana (Mexico) ngày 11/6. Ảnh: Reuters.

Morocco cũng không chọn các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng mà đóng quân tại Somerset Hills Hotel ở Basking Ridge, bang New Jersey. Đội tuyển ưu tiên vị trí gần sân tập và thuận tiện cho việc di chuyển tới các địa điểm thi đấu.

Tương tự, Hàn Quốc chọn Westin Guadalajara tại Mexico làm nơi lưu trú trong giai đoạn vòng bảng. Đây là khách sạn tiêu chuẩn quốc tế nhưng có mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể so với nhiều resort hạng sang được các đội bóng lớn lựa chọn.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đóng quân tại Courtyard Mesa ở bang Arizona (Mỹ). Đây là khách sạn thuộc phân khúc phổ thông của Marriott, nằm gần khu liên hợp thể thao Arizona Athletic Grounds. Dù phải di chuyển khá nhiều giữa Vancouver, San Francisco và Los Angeles trong vòng bảng, đội vẫn chọn phương án lưu trú đơn giản và tập trung vào yếu tố hậu cần.

Haiti cũng nằm trong nhóm các đội có lựa chọn tương đối tiết kiệm khi lưu trú tại Sheraton Atlantic City Convention Center Hotel ở New Jersey (Mỹ). Đội tuyển này ưu tiên vị trí gần các địa điểm thi đấu vòng bảng hơn là những khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Danh sách đại bản doanh do FIFA công bố cho thấy sự đa dạng đáng kể giữa các đội tuyển tham dự World Cup 2026.

Trong khi các đội có nguồn lực mạnh thường chọn những khách sạn cao cấp, resort ven biển hoặc các cơ sở lưu trú có tính riêng tư cao, nhiều đội khác lại ưu tiên vị trí địa lý, khoảng cách di chuyển và khả năng tối ưu chi phí.

Dù khác biệt về quy mô hay giá phòng, mục tiêu chung vẫn là tạo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ trước hành trình chinh phục World Cup. Và ở giải đấu lớn nhất hành tinh, cuộc đua hậu cần phía sau sân cỏ đôi khi cũng phức tạp không kém những trận đấu trên sân.

Lionel Messi ăn mừng bàn thắng thứ 3, hoàn tất cú hat-trick trong trận đấu ngày 16/6. Ảnh: Reuters.