5 hiệu sách đẹp đáng ghé khi du lịch châu Á

Từ Tokyo (Nhật Bản) đến Thành Đô (Trung Quốc), nhiều hiệu sách ở châu Á mang đến trải nghiệm vượt xa việc tìm một cuốn sách để đọc.

Ngày nay, hiệu sách không chỉ là nơi mua sách. Tại nhiều thành phố châu Á, mỗi không gian còn trở thành điểm dừng chân văn hóa, nơi du khách có thể dành hàng giờ khám phá kiến trúc, thưởng thức cà phê và cảm nhận đời sống sáng tạo của địa phương.

Dưới đây là 5 hiệu sách nổi bật của châu Á từng được các tạp chí du lịch, kiến trúc và nền tảng văn hóa đọc quốc tế gọi tên trong những danh sách đẹp nhất.

Đô Giang Yển Chung Thư Các (Dujiangyan Zhongshuge), Trung Quốc

Địa chỉ: Tầng 2, Chengdu Sunac Mall, số 1 đường Zhizhen, thành phố Đô Giang Yển, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Tầng 2, Chengdu Sunac Mall, số 1 đường Zhizhen, thành phố Đô Giang Yển, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Phong cách thiết kế: Siêu thực, giàu tính sân khấu, sử dụng gương để tạo ảo giác không gian.

Siêu thực, giàu tính sân khấu, sử dụng gương để tạo ảo giác không gian. Đơn vị thiết kế: X+Living, do kiến trúc sư Li Xiang chủ trì.

Dujiangyan Zhongshuge rộng gần 1.000 m2, nằm tại thành phố Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thiết kế của hiệu sách lấy cảm hứng từ hệ thống thủy lợi Đô Giang Yển, công trình cổ nổi tiếng của địa phương đã được UNESCO ghi danh Di sản Thế giới.

Không gian nổi bật với những giá sách uốn cong, cầu thang và lối đi nhiều tầng, gợi liên tưởng đến dòng nước len qua địa hình. Phần trần phủ gương tạo hiệu ứng phản chiếu, khiến các hàng sách như vươn cao và kéo dài không có điểm dừng. Sàn gạch đen bóng càng làm ranh giới giữa không gian thật và hình ảnh trong gương trở nên khó nhận biết.

Thiết kế như một mê cung sách đã biến nơi đây thành điểm tham quan, chụp ảnh nổi tiếng tại Đô Giang Yển. Năm 2025, Dujiangyan Zhongshuge đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng những hiệu sách đẹp nhất thế giới của 1000 Libraries, đồng thời là đại diện duy nhất của châu Á góp mặt trong top 10. Theo Time Out, kết quả dựa trên đánh giá trực tuyến, mức độ tương tác trên mạng xã hội và hơn 200.000 lượt bình chọn dành cho 19 địa điểm vào vòng đề cử.

Daikanyama T-Site, Nhật Bản

Địa chỉ: 17-5 Sarugakucho, quận Shibuya, Tokyo, Nhật Bản.

17-5 Sarugakucho, quận Shibuya, Tokyo, Nhật Bản. Phong cách thiết kế: Kiến trúc đương đại tối giản, dạng khuôn viên thấp tầng hòa vào cây xanh.

Kiến trúc đương đại tối giản, dạng khuôn viên thấp tầng hòa vào cây xanh. Đơn vị thiết kế: Klein Dytham Architecture.

Daikanyama T-Site là một trong những hiệu sách nổi tiếng nhất Tokyo nhờ thiết kế mở, hòa mình vào không gian xanh của khu Daikanyama. Thay vì xây dựng theo dạng cửa hàng khép kín, hiệu sách được chia thành ba khối nhà liên kết với nhau bằng lối đi, tạo cảm giác như đang dạo bước trong một khuôn viên văn hóa. Time Out từng nhận định đây là một trong những ứng viên cho danh hiệu hiệu sách đẹp nhất thế giới.

Điểm nhận diện của Daikanyama T-Site là mặt tiền màu trắng phủ kín họa tiết chữ "T" - biểu tượng của thương hiệu Tsutaya. Hệ thống kính lớn đón ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra khoảng xanh bên ngoài, mang đến không gian đọc sách sáng, thoáng và gần gũi với thiên nhiên.

Bên trong, hiệu sách kết hợp khu bán sách, tạp chí, âm nhạc, phim ảnh, lounge và quầy bar. Chính sự hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan và trải nghiệm đã giúp Daikanyama T-Site trở thành điểm đến yêu thích của cả người dân địa phương lẫn du khách khi ghé Tokyo.

Wuguan Books, Đài Loan (Trung Quốc)

Địa chỉ: Nhà kho C7-6, số 2-1 phố Dayi, quận Yancheng, thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc).

Nhà kho C7-6, số 2-1 phố Dayi, quận Yancheng, thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc). Phong cách thiết kế: Tối giản, mang tính nghệ thuật sắp đặt, sử dụng bóng tối và ánh sáng điểm làm yếu tố chủ đạo.

Tối giản, mang tính nghệ thuật sắp đặt, sử dụng bóng tối và ánh sáng điểm làm yếu tố chủ đạo. Đơn vị thiết kế: Chu Chih-kang Space Design.

Mở cửa từ năm 2018, Wuguan Books nằm trong Pier-2 Art Center, tổ hợp nghệ thuật được cải tạo từ những nhà kho cũ bên cảng Cao Hùng. Trái với các hiệu sách thường dùng ánh sáng mạnh để trưng bày sản phẩm, không gian nơi đây gần như chìm trong bóng tối.

Trần, tường, sàn và giá sách đều sử dụng tông màu tối. Mỗi cuốn hoặc nhóm sách được chiếu bằng một nguồn sáng nhỏ, khiến chúng nổi lên giữa căn phòng như những vật thể đang lơ lửng.

Thiết kế do kiến trúc sư Chu Chih-kang thực hiện, với mục đích giảm bớt các yếu tố gây phân tâm. Khi không thể quan sát toàn bộ căn phòng, du khách phải tập trung vào từng cuốn sách trước mặt.

Vì thế, Wuguan đẹp theo cách khác biệt. Không có giá sách cao vút, màu sắc cầu kỳ hay trần gương tạo ảo giác, nơi đây dùng bóng tối, ánh sáng điểm và sự tĩnh lặng để biến hành động tìm sách thành một trải nghiệm gần với nghệ thuật sắp đặt.

Với thiết kế độc đáo, Wuguan Books được SilverKris vinh danh trong danh sách 8 hiệu sách và thư viện đẹp nhất châu Á, đồng thời xuất hiện trong nhóm 5 không gian sách đẹp tại châu Á năm 2024 do Tatler Asia bình chọn.

Bunkitsu, Nhật Bản

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Roppongi Denki, 6-1-20 Roppongi, quận Minato, Tokyo, Nhật Bản.

Tầng 1, tòa nhà Roppongi Denki, 6-1-20 Roppongi, quận Minato, Tokyo, Nhật Bản. Phong cách thiết kế: Đương đại tối giản, mô hình tổ hợp văn hóa gồm hiệu sách, thư viện, phòng triển lãm và quán cà phê.

Đương đại tối giản, mô hình tổ hợp văn hóa gồm hiệu sách, thư viện, phòng triển lãm và quán cà phê. Đơn vị thiết kế: Smiles Co., Ltd.

Bunkitsu khai trương năm 2018 và được chú ý khi trở thành một trong những hiệu sách đầu tiên tại Tokyo thu phí vào cửa. Không gian không gây ấn tượng bằng mặt tiền đồ sộ mà tập trung vào trải nghiệm bên trong.

Hiệu sách được chia thành nhiều khu vực, gồm phòng triển lãm, khu bán sách, phòng nghiên cứu, phòng đọc và quán cà phê. Ánh sáng dịu, nội thất gỗ và những khoảng ngồi tách biệt tạo cảm giác giống một thư viện riêng hơn là cửa hàng bán lẻ.

Bunkitsu có khoảng 30.000 đầu sách và tạp chí, tập trung vào nghệ thuật, thiết kế, nhiếp ảnh và minh họa. Mỗi tựa sách chủ yếu chỉ được trưng bày một bản, đồng thời không sắp xếp hoàn toàn theo bảng chữ cái nhằm khuyến khích độc giả tự khám phá.

Khách mua vé có thể sử dụng phòng đọc, wi-fi và khu cà phê.

Zhongshuge Hangzhou, Trung Quốc

Địa chỉ: Tầng 2, trung tâm thương mại Star Avenue, khu Tân Giang, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Tầng 2, trung tâm thương mại Star Avenue, khu Tân Giang, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Phong cách thiết kế: Vị lai, siêu thực, sử dụng hình học tròn và bề mặt phản chiếu để tạo chiều sâu.

Vị lai, siêu thực, sử dụng hình học tròn và bề mặt phản chiếu để tạo chiều sâu. Đơn vị thiết kế: X+Living.

Zhongshuge Hangzhou gây ấn tượng với không gian trắng sáng, các cột tròn phủ kín giá sách và trần gương phản chiếu toàn bộ khu vực bên dưới. Hiệu ứng này khiến căn phòng trông cao và sâu hơn, như một “khu rừng sách” kéo dài bất tận.

Các khu trưng bày sử dụng gam trắng và ánh sáng mạnh, trong khi phòng đọc chuyển sang gỗ sẫm cùng ánh sáng ấm, tạo sự tương phản rõ nét. Những cột giá sách vừa dùng để trưng bày, vừa chia không gian thành nhiều khu vực.

Nhờ thiết kế giàu tính thị giác, Zhongshuge Hangzhou được SilverKris xếp đầu danh sách 8 hiệu sách và thư viện đẹp nhất châu Á.