Những cuốn sách đưa du khách khám phá dọc Việt Nam

Không chỉ kể những câu chuyện về con người và thời đại, nhiều cuốn sách còn khắc họa thiên nhiên Việt Nam, góp phần thu hút du khách đến Phú Yên, Huế, Tây Bắc hay miền Tây Nam Bộ.

Bãi cỏ chạy dài hơn 1 km dọc hai bờ sông Hương (Huế) trở thành điểm thu hút du khách và người dân. Ảnh: Nguyễn Vũ.

Có những vùng đất được biết đến qua những bức ảnh hay bộ phim nổi tiếng, nhưng cũng có những điểm đến trên khắp Việt Nam in sâu trong tâm trí độc giả từ chính những trang sách.

Từ miền sông nước phương Nam của Đoàn Giỏi, vùng quê yên bình trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, dòng Hương thơ mộng của Hoàng Phủ Ngọc Tường đến sông Đà hùng vĩ qua ngòi bút Nguyễn Tuân.

Mỗi tác phẩm đều mở ra một hành trình khám phá Việt Nam bằng văn chương, thôi thúc nhiều người tìm đến tận nơi để cảm nhận vẻ đẹp ngoài đời thực.

Đất rừng phương Nam

Địa điểm: Rừng tràm Trà Sư (An Giang)

Đất rừng phương Nam được nhà văn Đoàn Giỏi viết từ tình yêu dành cho vùng đất Nam Bộ, tái hiện thiên nhiên trù phú cùng con người chân chất, kiên cường trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp.

Qua hành trình lưu lạc của cậu bé An, độc giả bước vào thế giới sông nước với những cánh rừng bạt ngàn, kênh rạch chằng chịt, đầm lầy, chim muông và cuộc sống đặc trưng của miền Tây.

Khi được chuyển thể thành phim điện ảnh, rừng tràm Trà Sư (An Giang) được chọn làm bối cảnh tái hiện chợ nổi miền Tây với hàng chục ghe thuyền, những dãy hàng quán mang nét xưa. Sau thành công của bộ phim, nơi đây trở thành điểm đến hút khách, đặc biệt từ tháng 9 đến tháng 11 - mùa nước nổi, khi rừng tràm phủ kín màu xanh và hệ sinh thái phong phú nhất.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Địa điểm: Phú Yên

Xuất bản năm 2010, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kể về tuổi thơ ở một vùng quê nghèo với những rung động đầu đời, tình anh em và tình làng nghĩa xóm.

Năm 2015, đạo diễn Victor Vũ chuyển thể tác phẩm thành phim với bối cảnh chính tại Phú Yên. Những cánh đồng lúa, ghềnh đá ven biển, con suối nhỏ và làng quê thanh bình đã góp phần đưa hình ảnh Phú Yên đến gần hơn với công chúng.

Sau bộ phim, nhiều tour tham quan được xây dựng, đưa du khách đến những bối cảnh nổi tiếng để trải nghiệm không gian yên bình từng xuất hiện trên màn ảnh.

Ai đã đặt tên cho dòng sông

Địa điểm: Sông Hương (Huế)

Được viết tại Huế năm 1981, bút ký Ai đã đặt tên cho dòng sông của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường khắc họa sông Hương như linh hồn của cố đô.

Từ thượng nguồn đến khi chảy qua Kim Long, Vĩ Dạ, Đông Ba, Gia Hội..., dòng sông hiện lên vừa thơ mộng vừa giàu chiều sâu văn hóa. Ngày nay, du khách có thể ngồi thuyền xuôi theo sông Hương, ngắm cảnh hai bờ, nghe ca Huế trên thuyền rồng vào buổi tối.

Gần đây, sau khi được chỉnh trang, bãi cỏ chạy dài hơn 1 km dọc hai bờ sông Hương trở thành điểm thu hút du khách và người dân hóng mát, ngắm hoàng hôn mỗi chiều.

Người lái đò sông Đà

Địa điểm: Sông Đà

Trong tập tùy bút Sông Đà, tác phẩm nổi tiếng nhất là Người lái đò sông Đà, nơi Nguyễn Tuân khắc họa dòng sông vừa dữ dội, hiểm trở, vừa trữ tình và giàu sức sống.

Qua những ghềnh thác, xoáy nước và vách đá dựng đứng, tác giả không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên mà còn ca ngợi những người lái đò gan dạ, tài hoa - những con người mà ông gọi là "thứ vàng mười đã qua thử lửa".

Ngày nay, sông Đà vẫn là một trong những điểm đến tiêu biểu của vùng Tây Bắc. Dòng sông chảy qua Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Phú Thọ, mang đến nhiều trải nghiệm như du ngoạn lòng hồ Hòa Bình, ngắm cảnh núi non hay khám phá văn hóa các cộng đồng dân tộc ven sông.