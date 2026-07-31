Bên trong đoàn tàu đi xuyên di sản Huế - Phong Nha sắp ra mắt

Ngày 31/7, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp UBND TP Huế và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tổ chức hội thảo phát triển sản phẩm du lịch đường sắt "Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình kỳ quan - Di sản thế giới". Tuyến tàu dự kiến khai thác từ ngày 28/8.

Đoàn tàu sẽ chạy trên cung đường dài khoảng 190 km, kết nối các ga Huế - Đông Hà - Mỹ Trạch - Đồng Hới - Thọ Lộc. Mỗi ga được định vị theo một chủ đề riêng, gồm Huế - điểm đến di sản văn hóa; Đông Hà - điểm đến hòa bình; Mỹ Trạch - ký ức và danh nhân; Đồng Hới - cửa ngõ du lịch biển; Thọ Lộc - cửa ngõ di sản thiên nhiên thế giới.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết sự phối hợp của chính quyền Quảng Trị và Huế là cơ sở để ngành đường sắt triển khai sản phẩm du lịch mới, góp phần quảng bá điểm đến và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Theo ông, ngoài các ga Huế, Đông Hà và Đồng Hới đã được nâng cấp, VNR đang khẩn trương hoàn thiện một số ga dừng đón, trả khách trên tuyến để kịp đưa đoàn tàu vào khai thác. Đơn vị cũng được giao phối hợp với các sở, ngành, hiệp hội du lịch và đối tác xây dựng các chương trình ưu đãi dành cho hành khách khi tuyến tàu đi vào hoạt động.

Đoàn tàu được thiết kế gồm 8 toa, phục vụ khoảng 304 hành khách, với 5 toa ghế mềm xoay 360 độ, một toa VIP 24 chỗ, một toa cộng đồng và một toa dịch vụ - giải trí.

Thiết kế ngoại thất và nội thất các toa tàu lấy cảm hứng từ những giá trị văn hóa, du lịch và di sản thế giới của Huế và Quảng Trị, tạo bản sắc riêng cho đoàn tàu.

Trong hình là toa ghế mềm xoay 360 độ trên đoàn tàu. Các toa được thiết kế hiện đại, tích hợp công nghệ thuyết minh, giới thiệu điểm đến, không gian ẩm thực đặc trưng của Huế và Quảng Trị, cùng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giải trí và tổ chức sự kiện.

Theo kế hoạch, tàu HQ2 khởi hành từ ga Huế lúc 7h15 và đến ga Thọ Lộc lúc 11h55; chiều ngược lại, tàu HQ1 rời ga Thọ Lộc lúc 13h15 và về đến ga Huế lúc 17h25.

Theo đại diện VNR, đoàn tàu được phát triển như một sản phẩm du lịch trải nghiệm, kết nối Huế với các điểm đến lịch sử, văn hóa, thiên nhiên của Quảng Trị và di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đại diện ngành đường sắt hi vọng tuyến tàu du lịch không chỉ mở rộng không gian phát triển du lịch các địa phương, mà còn góp phần phát triển du lịch đường sắt theo hướng giao thông xanh, bền vững. Trước thời điểm khai thác, các doanh nghiệp du lịch tại Huế và Quảng Trị sẽ công bố các gói dịch vụ, tour kết hợp cùng đoàn tàu với nhiều chương trình ưu đãi, kích cầu dành cho du khách.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

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