Nơi ngồi xuồng ba lá 'né' cảnh đông đúc của cồn Thới Sơn

Rời cồn Thới Sơn đông đúc, du khách đến khu bảo tồn Đồng Tháp Mười (Đồng Tháp), chầm chậm đi xuồng ngắm nhìn rừng tràm và một miền Tây nguyên sơ, tĩnh lặng.

Đồng Tháp Mười thu hút khách nhờ vẻ yên bình, tự nhiên Với rừng tràm hơn 100 ha, hệ sinh thái đa dạng cùng các trải nghiệm như đi xuồng, đạp xe, ngắm chim, Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười đang thu hút du khách yêu thiên nhiên.

Trong khi cồn Thới Sơn (phường Thới Sơn, Đồng Tháp) trở thành điểm đến "gây sốt" trên mạng xã hội, liên tục đón lượng khách lớn, nhiều thời điểm xảy ra ùn ứ xuồng và giá một số dịch vụ tăng theo nhu cầu, không ít du khách lại tìm đến những địa điểm vẫn giữ được vẻ yên bình của miền Tây. Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười là một trong những lựa chọn như vậy.

Trong chuyến đi gần đây, Trúc Phương (ngụ TP.HCM) quyết định khám phá địa điểm này. Theo cô, nơi đây vẫn mang trọn hình ảnh sông nước miền Tây, nhưng khác biệt ở không gian tĩnh lặng và ít đông đúc.

"Vừa bước vào tôi đã thấy cây cối xanh mướt, mặt nước trong veo, cảm giác rất dễ chịu. Không có cảnh chen chúc hay phải chờ đợi nên phù hợp với những ai muốn thư giãn và tận hưởng thiên nhiên", Phương nói với Tri Thức - Znews.

Nằm tại xã Tân Phước 2, Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười là một trong những vùng lõi sinh thái quan trọng của khu vực. Bao quanh khu bảo tồn là hơn 106 ha rừng tràm, được ví như "lá phổi xanh" của Đồng Tháp Mười, góp phần duy trì hệ sinh thái ngập nước đặc trưng.

Nơi đây ghi nhận hơn 156 loài thực vật, 147 loài chim, 34 loài cá, 8 loài lưỡng cư và 30 loài côn trùng. Nhiều loài động vật quý hiếm như sếu đầu đỏ, mèo rừng, nhím, rùa núi vàng, già đẫy và trăn gấm đang được bảo tồn nghiêm ngặt.

Trúc Phương ấn tượng với khung cảnh bình yên ở Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Ảnh: Nguyễn Ngọc Trúc Phương.

Đến khu bảo tồn vào giữa tháng 7, Như Thủy (ngụ TP.HCM) cũng ấn tượng với khung cảnh phủ kín màu xanh của rừng tràm.

"Suốt hành trình gần như chỉ có một màu xanh, kéo dài từ đầu đến cuối. Mọi thứ diễn ra rất chậm, chỉ có tiếng gió, tiếng chim và mặt nước. Cảm giác như tôi được tách khỏi sự ồn ào của thành phố", cô nói.

Không chỉ ngồi xuồng len lỏi giữa rừng tràm, Thủy còn đạp xe và di chuyển bằng xe điện để khám phá các khu vực còn lại của khu bảo tồn. Lượng khách không quá đông giúp mỗi điểm dừng đều đủ thời gian để ngắm cảnh, chụp ảnh và quan sát hệ sinh thái.

Một trong những trải nghiệm nổi bật tại đây là ngắm chim di cư theo mùa. Việc các đàn chim đều đặn quay về trú ngụ và sinh sản mỗi năm cho thấy hệ sinh thái rừng tràm vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Thời điểm lý tưởng để quan sát là 7-9h, khi chim rời tổ kiếm ăn, hoặc 17-19h, lúc từng đàn bay về tổ giữa khung cảnh hoàng hôn.

Như Thủy ghé thăm Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười, ngày 13/7. Ảnh: @nhuthuuy.

Theo ông Lê Nguyễn Đức Tài, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười, đơn vị đã triển khai Đề án phát triển du lịch sinh thái trong rừng phòng hộ giai đoạn 2022-2030, xác định rõ các tuyến tham quan nhằm phát triển du lịch nhưng vẫn đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường sống và sinh sản của các loài chim.

Với giá vé 200.000 đồng, du khách có thể trải nghiệm trọn gói các hoạt động như ngồi xuồng khám phá rừng tràm, đạp xe và di chuyển bằng xe điện; học sinh, sinh viên được ưu đãi còn 120.000 đồng khi xuất trình thẻ.

Không có quá nhiều dịch vụ giải trí hay cảnh chen chúc, nơi đây hấp dẫn bởi rừng tràm nguyên sơ, hệ sinh thái đa dạng và cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên. Đây cũng là xu hướng được nhiều du khách trẻ tìm kiếm.

Trong 7 tháng của năm 2026, Đồng Tháp ước đón 5,33 triệu lượt khách, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 66,6% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 396 nghìn lượt, tăng 2,6%, đạt 45,5% kế hoạch. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.790 tỷ đồng , tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái.