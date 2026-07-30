Khách Tây nườm nượp ở cồn du lịch đang 'hot' nhất miền Tây

9h sáng, bến xuồng rạch Bà Ngoạn (phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp ) chật kín du khách. Tiếng người điều phối hòa cùng tiếng mái chèo, xuồng ba lá nối đuôi nhau tạo nên khung cảnh nhộn nhịp. Kể từ khi "gây sốt" trên mạng xã hội từ tháng 6, đến nay, cồn du lịch ở miền Tây này ghi nhận lượng khách trong nước và quốc tế tăng mạnh. Vào mỗi cuối tuần, cảnh du khách xếp hàng chờ xuống xuồng, thậm chí kẹt xuồng, diễn ra thường xuyên.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Sơn, cho biết những hình ảnh về cồn Thới Sơn trên mạng xã hội đã tạo cú hích cho du lịch địa phương trong giai đoạn thí điểm mô hình du lịch cộng đồng, góp phần đưa lượng khách 6 tháng đầu năm tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí trải nghiệm tại Cồn Thới Sơn được đánh giá khá dễ tiếp cận. Tour ghép có giá khoảng 150.000-200.000 đồng/người, kéo dài 1,5-2 giờ. Với hình thức này, du khách đi chung với các nhóm khác và trải nghiệm những hoạt động đặc trưng như đi xuồng ba lá, tham quan miệt vườn, thưởng thức trái cây, nghe đờn ca tài tử và ghé các làng nghề truyền thống. Trong khi đó, nhóm 1-3 người có thể lựa chọn tour riêng với giá khoảng 800.000 đồng/nhóm. Hình thức này sử dụng xuồng và hướng dẫn viên riêng, cho phép chủ động thời gian, lịch trình và không phải chờ ghép đoàn.

Chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 80 km, Cồn Thới Sơn là điểm đến phù hợp cho chuyến du lịch trong ngày, đặc biệt vào các dịp cuối tuần. Ngồi trên chiếc xuồng ba lá len qua những hàng dừa nước, nhiều du khách hào hứng tạo dáng với nón lá để ghi lại trải nghiệm lần đầu khám phá văn hóa sông Mekong.

Tommy Picard cùng gia đình đến từ Pháp, lần đầu trải nghiệm du lịch miền Tây. Anh cho biết ấn tượng với sự thân thiện, hiếu khách của người dân địa phương, đồng thời bất ngờ khi nhiều món ăn ngon nhưng có giá khá rẻ.

Pauline Chalumeau, cũng đến từ Pháp, cho biết cồn Thới Sơn mang đậm màu sắc của một điểm du lịch. Dù bản thân thích những nơi yên tĩnh, ít khách hơn, cô vẫn ấn tượng với khung cảnh nơi đây. "Phong cảnh ở đây rất khác so với ở Pháp, rất thú vị để chiêm ngưỡng", Pauline nói.

Chị Nhu Tanis cùng chồng và các con từ Texas, Mỹ về Việt Nam du lịch, trong đó cồn Thới Sơn là một trong những điểm dừng chân của gia đình. Chị cho biết lựa chọn nơi đây vì muốn các con trải nghiệm văn hóa sông nước miệt vườn và khám phá những nét đặc trưng của Việt Nam.

Không chỉ thu hút du khách quốc tế, cồn Thới Sơn còn đón đông đảo khách nội địa. Đặc biệt, nhiều nhóm bạn trẻ, nhất là các bạn nữ, chọn diện áo bà ba với nhiều màu sắc, hòa mình vào không gian sông nước để ghi lại những bức ảnh mang đậm nét miền sông nước.

"Lần đầu đến đây tôi rất thích nên muốn đưa cả gia đình quay lại. Các em nhỏ ở nhà chủ yếu chỉ xem qua tivi hoặc mạng xã hội, nên tôi muốn các em được tận mắt thấy sông nước, đi xuồng, tham quan miệt vườn và hiểu hơn về cuộc sống của người dân nơi đây", Tú Nhi (ngụ tỉnh Đồng Nai) chia sẻ.

Thu Trang ( Long An ), mặc áo bà ba trắng, cho biết để có những bức ảnh đúng "vibe" miền Tây sông nước, Trang chuẩn bị từ sớm với trang phục bà ba và trang điểm phù hợp. "Tôi không nghĩ nơi này lại đông đến vậy. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là có rất nhiều du khách nước ngoài cũng đến tham quan. Tôi cảm thấy rất tự hào khi thấy vẻ đẹp của Việt Nam được nhiều người biết đến và yêu thích", cô bày tỏ.

Trải nghiệm được nhiều người yêu thích nhất trong hành trình khám phá cồn Thới Sơn vẫn là chèo xuồng ba lá len qua những con rạch nhỏ. Vào các dịp cuối tuần, lượng khách tăng cao khiến khu vực bến xuồng thường xuyên rơi vào tình trạng đông đúc. Nếu muốn có trải nghiệm thoải mái hơn, du khách có thể lựa chọn đến vào các ngày trong tuần để tránh thời điểm cao điểm.

Cồn Thới Sơn là cù lao lớn nhất trong bộ tứ linh "Long - Lân - Quy - Phụng" trên sông Tiền. Hoạt động du lịch tại đây hình thành từ những năm 1980, gắn với các tour tham quan sông nước, miệt vườn của miền Tây Nam Bộ.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

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