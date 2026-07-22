35% khách Việt lựa chọn điểm du lịch vì ẩm thực

Từ các thành phố biển trong nước đến những đô thị sôi động của châu Á, ẩm thực trở thành điểm chung đưa nhiều điểm đến vào danh sách yêu thích của du khách Việt.

Trương Phúc, chủ quán cà phê Sống Việt ở khu phố Song Wat, Thái Lan, tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Theo Báo cáo Triển vọng Du lịch 2026 của Agoda, 35% khách du lịch Việt Nam cho rằng ẩm thực là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định du lịch của họ.

Xu hướng này cũng được phản ánh qua dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú của du khách Việt trên Agoda từ ngày 1/4 đến ngày 30/6, cho thời gian lưu trú từ ngày 1/7 đến ngày 31/8. Những điểm đến được người Việt quan tâm nhiều nhất đều là các địa phương nổi tiếng không chỉ bởi cảnh quan mà còn nhờ bản sắc ẩm thực riêng.

Top 5 điểm đến nội địa được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng Agoda: 1 Đà Nẵng 2 Nha Trang 3 Vũng Tàu 4 Phan Thiết 5 Hạ Long

Đáng chú ý, 5 điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất đều là các thành phố biển. Không chỉ thu hút bởi cảnh quan và các trải nghiệm nghỉ dưỡng, những địa phương này còn ghi dấu với nền ẩm thực đặc trưng, biến việc thưởng thức món ngon bản địa thành một phần không thể thiếu trong hành trình của nhiều du khách.

Mỗi nơi đều sở hữu những món ăn đã trở thành "đặc sản nhận diện", từ mì Quảng, bún cá ở Đà Nẵng đến bún sứa, nem nướng Ninh Hòa của Nha Trang hay chả mực Quảng Ninh ở Hạ Long. Điều này cho thấy trải nghiệm ăn uống không còn là hoạt động đi kèm mà đang trở thành một phần của hành trình khám phá điểm đến.

Bánh xèo được phục vụ tại một nhà hàng ở phường Sài Gòn, TP.HCM, tháng 9/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong khi đó, danh sách các điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất cho thấy sức hút của những đô thị châu Á có đời sống ẩm thực sôi động.

Top 5 điểm đến quốc tế được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trên Agoda: 1 Bangkok 2 Singapore 3 Seoul 4 Tokyo 5 Kuala Lumpur

Bên cạnh các công trình biểu tượng và khu mua sắm, những khu chợ truyền thống, phố ẩm thực hay các quán ăn lâu đời cũng trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách Việt. Việc thưởng thức món ăn đặc trưng không chỉ giúp hành trình thêm phong phú mà còn mang đến cơ hội tìm hiểu văn hóa, tập quán và nhịp sống của người dân địa phương.

Theo Agoda, đây đang là một trong những trải nghiệm được nhiều du khách ưu tiên khi lên kế hoạch cho các chuyến đi nước ngoài.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, nhận định: "Ẩm thực đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hành trình khám phá điểm đến của du khách Việt. Dù là một quán ăn bình dân gần khách sạn, chợ địa phương hay các khu phố ẩm thực, mỗi món ngon đều mở ra thêm một lát cắt về văn hóa và đời sống bản địa".

Người Việt vẫn ưu tiên các thành phố biển trong nước và những đô thị châu Á có nền ẩm thực phong phú. Xu hướng này phản ánh nhu cầu kết hợp nghỉ dưỡng với trải nghiệm văn hóa thông qua ẩm thực, thay vì chỉ đơn thuần tham quan hay mua sắm.