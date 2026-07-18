'Laura cà phê của Nhật Kim Anh' là gì mà phủ sóng mạng xã hội?

Việc xuất hiện dày đặc trên TikTok giúp thương hiệu cà phê của ca sĩ Nhật Kim Anh trở thành cái tên được nhiều người nhớ đến, dù gây không ít tranh luận.

Ca sĩ Nhật Kim Anh quảng cáo cho thương hiệu cà phê của mình. Ảnh: Laura Sunshine.

Những ngày gần đây, mạng xã hội TikTok xuất hiện dày đặc các video có chung một "công thức". Mở đầu thường là cảnh nhân vật ngồi ngoài vườn, ăn uống, làm đồng, tâm sự hoặc giới thiệu đặc sản miền Tây. Nội dung diễn ra bình thường cho đến giữa video thì bất ngờ chuyển sang đoạn quảng cáo: "Trong lúc chờ đợi, mình sẽ pha một ly Laura cà phê của ca sĩ Nhật Kim Anh, có hai vị nấm linh chi và đông trùng hạ thảo...".

Đoạn quảng cáo này không chỉ xuất hiện ở một vài tài khoản mà được lặp lại trên hàng loạt kênh TikTok chuyên về ẩm thực, đời sống và cuộc sống miền Tây. Tần suất dày đặc cùng cách lồng ghép gần như giống hệt nhau khiến nhiều cư dân mạng ví đây là "màn mở đầu quốc dân" của các nhà sáng tạo nội dung.

Không chỉ nội dung video, phần bình luận cũng tràn ngập những câu nhắc đến "Laura cà phê". Nhiều người viết: "Đến đoạn này là biết sắp Laura cà phê", trong khi không ít tài khoản còn gõ lại gần như nguyên văn phần giới thiệu sản phẩm.

Thực tế, Laura Coffee là sản phẩm thuộc thương hiệu Laura Sunshine do diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh sáng lập và điều hành. Sản phẩm có giá khoảng 75.000-80.000 đồng mỗi hộp 10 gói, tương đương nhiều dòng cà phê hòa tan trên thị trường.

Nhiều nhà sáng tạo nội dung khác cũng tò mò về hương vị của Laura cà phê. Ảnh: Van Pham, Võ Hà Linh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hồng Lam (25 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều, Cần Thơ) cho biết người miền Tây có thói quen uống cà phê mỗi ngày, đặc biệt là cà phê hòa tan, và dòng sản phẩm này khá được ưa chuộng. Tuy nhiên, theo cô, điều khiến Laura Coffee trở thành chủ đề bàn tán không nằm ở bản thân sản phẩm mà ở tần suất xuất hiện dày đặc và cách lồng ghép gần như giống nhau trên nhiều video.

Hiệu ứng phủ sóng liên tục cũng kích thích sự tò mò của người dùng. Sau khi liên tục bắt gặp quảng cáo, nhiều người quyết định mua thử để kiểm chứng hương vị có đúng như những gì được giới thiệu hay không.

Vân Phạm, một người dùng đã trải nghiệm sản phẩm, nhận xét: "Cà phê có mùi khá thơm, hợp với người thích vị đậm và đúng như quảng cáo, hậu vị không bị chua". Trong khi đó, nhà sáng tạo nội dung Võ Hà Linh cũng đưa ra đánh giá tích cực sau khi review. Cô chấm 9/10 cho vị nấm linh chi và 8/10 cho vị đông trùng hạ thảo, đồng thời nhận xét hương vị đậm, vượt kỳ vọng đối với một sản phẩm cà phê hòa tan.

Đây không phải lần đầu một sản phẩm của người nổi tiếng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội nhờ tần suất xuất hiện dày đặc. Trước đó, nhiều thương hiệu gắn với các nghệ sĩ như son môi của Hồ Ngọc Hà, mỹ phẩm của Đoàn Di Băng hay các sản phẩm thực phẩm chức năng do người nổi tiếng quảng bá cũng nhiều lần tạo làn sóng thảo luận.

Không phải trường hợp nào cũng nhận được phản hồi tích cực, nhưng điểm chung là tên sản phẩm được nhắc đến liên tục trên TikTok, Facebook hay các diễn đàn, khiến người dùng dù tò mò hay hoài nghi vẫn nhớ đến thương hiệu.

Trong marketing, hiện tượng này thường được lý giải bằng Mere Exposure Effect (hiệu ứng tiếp xúc lặp lại). Theo nhà tâm lý học Robert Zajonc, việc một người liên tục nhìn thấy hoặc nghe thấy cùng một thông điệp sẽ làm tăng cảm giác quen thuộc và khả năng ghi nhớ đối với đối tượng đó, ngay cả khi ban đầu họ không chủ động chú ý đến thông điệp ấy.