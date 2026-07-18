Đi cà phê xuyên đêm ở Hà Nội, TP.HCM xem chung kết World Cup 2026

Chung kết World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng. Nhiều quán cà phê tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng mở xuyên đêm, lắp màn hình lớn và nhận đặt chỗ phục vụ người hâm mộ.

Trận chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 2h ngày 20/7 (giờ Việt Nam), khép lại gần một tháng tranh tài của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù bóng lăn vào khung giờ rạng sáng, sức nóng của trận đấu được dự báo vẫn kéo hàng nghìn người hâm mộ rời nhà để hòa mình vào không khí cổ vũ cùng bạn bè.

Nắm bắt nhu cầu này, nhiều quán cà phê tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM thông báo mở cửa xuyên đêm, lắp đặt màn hình lớn và nhận đặt chỗ trước để phục vụ khách xem bóng đá.

Dưới đây là một số địa điểm Tri Thức - Znews gợi ý cho người hâm mộ muốn thức trắng đêm cùng trận chung kết.

Highlands Coffee (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng)

Địa chỉ: 91 Trần Đại Nghĩa, phường Bạch Mai, Hà Nội.

18 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, Hà Nội.​

Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Nguyễn Xiển, phường Định Công, Hà Nội.

249 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hoà, TP.HCM.

258 Bạch Đằng (Mặt Bạch Đằng), phường Hải Châu, Đà Nẵng.

342 Đường 2 Tháng 9, phường Hoà Cương, Đà Nẵng.

268 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn​, Đà Nẵng.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Highlands Coffee thông báo mở cửa xuyên đêm tại một số cửa hàng ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng để phục vụ người hâm mộ theo dõi trận chung kết World Cup.

Ngoài việc kéo dài thời gian hoạt động, chuỗi cà phê này còn bố trí màn hình lớn để mang đến trải nghiệm xem bóng đá trọn vẹn hơn. Highlands cũng lưu ý số lượng chỗ ngồi có hạn và ưu tiên khách mua combo xem chung kết.

NYNA Coffee (TP.HCM, Hà Nội)

Địa chỉ các cơ sở có lắp màn hình và hệ thống âm thanh: 9 Nguyễn Khắc Cần, phường Cửa Nam, Hà Nội.

14TT2A Khu biệt thự liền kề ngõ 622 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội.

212B / D18A Nguyễn Trãi, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

Là chuỗi cà phê hoạt động 24/7 có mặt tại Hà Nội và TP.HCM, NYNA Coffee trở thành lựa chọn của nhiều người vào mùa World Cup năm nay.

Hệ thống có nhiều chi nhánh tại TP.HCM và Hà Nội, phục vụ đa dạng đồ uống từ cà phê, trà, đá xay đến các món bánh. Dịp chung kết World Cup, một số cơ sở lắp đặt màn hình, hệ thống âm thanh và nhận đặt chỗ trước để phục vụ người hâm mộ.

Comie Coffee 24H (TP.HCM)

Địa chỉ: 568 Nguyễn Thái Sơn, phường An Nhơn, TP.HCM.

Hoạt động xuyên đêm, Comie Coffee 24H cũng là điểm hẹn của nhiều tín đồ bóng đá tại TP.HCM.

Quán bố trí nhiều màn hình tivi, ghế ngồi xếp theo từng dãy hướng về khu vực trình chiếu, tạo cảm giác như đang theo dõi trận đấu tại một fan zone thu nhỏ. Không gian rộng, mở cửa 24/24 giúp khách có thể ở lại đến hết trận.

Mộc Coffee

Địa chỉ: 39 Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Dịp chung kết World Cup, Mộc Coffee cũng thông báo mở cửa xuyên đêm để phục vụ người hâm mộ.

Theo chia sẻ của quán, "4 năm mới có một lần", vì vậy Mộc chuẩn bị không gian để khách cùng bạn bè theo dõi trận đấu lịch sử. Quán khuyến khích khách đến sớm bởi số lượng chỗ ngồi có hạn.

Xanh Coffee (TP.HCM)

Địa chỉ: 781/C11 Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Xanh Coffee là một trong những địa điểm được nhiều người lựa chọn để thức cùng các trận cầu đêm. Dịp chung kết World Cup, quán thông báo mở cửa 24/24, phục vụ xuyên đêm để người hâm mộ có thể vừa thưởng thức cà phê, vừa theo dõi trận đấu.

Không gian quán được bố trí theo hướng thoải mái, có khu vực nghỉ ngơi dành cho khách muốn lưu lại sau trận đấu. Do lượng khách dự kiến đông trong đêm chung kết, quán khuyến khích người xem đặt bàn trước để có vị trí ngồi thuận tiện.

Loisir Coffee (Hà Nội)

Địa chỉ: 69 Nhật Chiêu, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Nằm bên Hồ Tây, Loisir Coffee là địa chỉ quen thuộc của nhiều người yêu bóng đá mỗi mùa giải lớn.

Quán đầu tư 2 máy chiếu cỡ lớn cùng hệ thống điều hòa và không gian hướng hồ thoáng đãng. Thực đơn khá đa dạng với cà phê, trà, bia, cocktail và đồ ăn nhẹ. Do lượng khách thường đông vào các trận đấu lớn, người xem nên đặt chỗ trước để có vị trí đẹp.

Kẻng Coffee & Tea (Hà Nội)

Địa chỉ: 101 B3 Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Nếu muốn tìm một không gian có màn hình lớn tại Hà Nội để xem World Cup, Kẻng Coffee & Tea là lựa chọn có thể cân nhắc.

Quán trang bị tivi 100 inch cùng hệ thống âm thanh hiện đại. Không gian chia thành nhiều khu vực như khu VIP, khu trung tâm và khu cửa kính, sức chứa khoảng 35-40 khách. Thực đơn gồm cà phê rang xay, trà trái cây, sinh tố, cacao...

UCity Coffee (Hà Nội)

Địa chỉ: D2-L24 An Vượng Villa, phường Dương Nội, Hà Nội.

Nằm trong khu đô thị Dương Nội, UCity Coffee là điểm hẹn quen thuộc của nhiều cư dân khu vực phía Tây Hà Nội mỗi mùa bóng đá. Quán đầu tư màn hình chiếu cỡ lớn cùng hệ thống âm thanh chất lượng cao, tạo không khí sôi động cho các trận cầu đêm.

Bên cạnh không gian xem bóng đá, thực đơn của quán khá đa dạng với cà phê, trà và nhiều loại đồ uống khác. Mức giá tham khảo khoảng 30.000-70.000 đồng/người.

Hilu Coffee (Hà Nội)

Địa chỉ: số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Hà Nội.

Hilu Coffee là địa chỉ được nhiều bạn trẻ lựa chọn khi muốn theo dõi các trận đấu bóng đá cùng bạn bè. Không gian quán đủ rộng để tạo nên bầu không khí cổ vũ sôi động nhưng vẫn giữ được sự thoải mái cho những nhóm khách nhỏ.

Thực đơn gồm cà phê, trà, đá xay và nhiều loại đồ uống khác.