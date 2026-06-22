Nhà hàng Việt tại Mỹ thuê thêm người, chờ 'hốt bạc' mùa World Cup

Nhà hàng, thương hiệu ẩm thực của người Việt ở Houston (Mỹ) tuyển thêm nhân viên, chuẩn bị phương án ứng phó trước làn sóng du khách dự kiến đổ về trong mùa World Cup.

Du khách khám phá FIFA Fan Festival tại khu East Downtown (EaDo), Houston, ngày 9/6. Ảnh: Raquel Natalicchio/Houston Chronicle.

Huynh Restaurant, nhà hàng Việt nổi tiếng trên phố St. Emanuel, phía Đông khu trung tâm thành phố Houston, bang Texas, Mỹ, kỳ vọng lượng khách những ngày tới sẽ tăng mạnh trong mùa World Cup. Dù không phải quán bar thể thao, cũng không có quầy bar hay tivi, nhà hàng có lợi thế lớn khi nằm cách lối vào chính của FIFA Fan Festival tại khu East Downtown (EaDo) khoảng 100 m.

"Tôi nghĩ đây là sự yên ắng trước cơn bão. Nhưng khác với một cơn bão có dự báo rõ ràng để biết nó mạnh đến mức nào, lần này chúng tôi thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra", Bryan Hucke, chồng của chủ nhà hàng Anny Dang, nói với Houston Chronicle.

Theo Hucke, Houston chưa từng tổ chức World Cup nên ngay cả những người phụ trách sự kiện cũng chưa thể hình dung chính xác sự kiện. Nhà hàng đã tuyển thêm một số nhân viên để chuẩn bị cho giải đấu trong lúc chờ xem tình hình thực tế.

"Tôi chỉ có chừng ấy ghế. Khi nhà hàng đã kín chỗ thì không thể đông hơn nữa. Mọi thứ vẫn là công việc thường ngày cho đến khi không còn bình thường nữa", Hucke nói.

Bên trong nhà hàng Việt Nam Huynh Restaurant tại Houston, bang Texas, Mỹ. Ảnh: T.D.William.

Khi World Cup 2026 khởi tranh, các nhà hàng và quán bar trên khắp Houston, đặc biệt tại khu trung tâm và phía Đông trung tâm thành phố, đều kỳ vọng doanh thu tăng mạnh. Tuy nhiên, mức tăng cụ thể sẽ ra sao và cần chuẩn bị thế nào vẫn là dấu hỏi lớn.

Houston vốn không xa lạ với các sự kiện thể thao quy mô lớn như Super Bowl năm 2017 hay các mùa giải vô địch bóng chày World Series của đội Houston Astros vào các năm 2017 và 2022. Tuy nhiên, World Cup là một sự kiện hoàn toàn khác, trước hết ở thời gian tổ chức kéo dài.

Năm nay Houston đăng cai 7 trận đấu tại sân NRG Stadium, bắt đầu từ trận vòng bảng giữa Đức và Curaçao vào ngày 14/6 và kết thúc bằng trận vòng 16 đội vào ngày 4/7. Tất cả đều được dự báo thu hút lượng lớn khán giả, kể cả trận đấu giữa Đức và Curaçao, quốc gia chỉ có hơn 150.000 dân.

Hệ thống sân bay Houston dự kiến phục vụ khoảng 4,5 triệu lượt hành khách trong giai đoạn từ ngày 12/6-6/7. Không chỉ vậy, thành phố còn đón người hâm mộ mỗi ngày thông qua FIFA Fan Festival, kéo dài từ khi giải đấu khai mạc đến ngày 19/7 và trải rộng trên nhiều tuyến phố tại khu EaDo. Bên cạnh đó còn có hàng loạt buổi xem bóng đá tập thể, sự kiện chính thức và tự phát diễn ra trên khắp thành phố vốn nổi tiếng đa văn hóa này.

Du khách khám phá FIFA Fan Festival tại khu East Downtown (EaDo), Houston, ngày 9/6. Ảnh: Raquel Natalicchio/Houston Chronicle.

Theo Houston Chronicle, Houston từ lâu được biết đến là một trong những thủ phủ ẩm thực của Mỹ. Từ thịt nướng Texas, taco, bánh mì Việt Nam, há cảo, hải sản vùng Vịnh Mexico đến những món ăn mang đậm dấu ấn nhập cư. Bản sắc ẩm thực Houston được hình thành qua nhiều thế hệ đầu bếp, chủ nhà hàng và các gia đình mang theo công thức, kỹ thuật chế biến cùng truyền thống từ khắp nơi trên thế giới.

Trước World Cup, truyền thông địa phương đã đưa nhiều địa chỉ nhà hàng Việt vào các cẩm nang dành cho CĐV quốc tế, từ bún bò Huế tại Pho 21 đến ẩm thực Viet-Cajun ở Crawfish Cafe và Crawfish & Noodles.

Đầu bếp Nguyễn Trọng của Crawfish & Noodles được xem là người góp phần đưa crawfish kiểu Việt kết hợp hải sản vùng Louisiana trở thành hiện tượng trên toàn nước Mỹ. Thực đơn gồm cơm chiên crawfish, tôm sốt me, các phần hải sản luộc với cua, tôm hùm và nhiều loại cua khác. Ngoài ra còn có phở và các món Việt truyền thống.