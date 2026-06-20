CĐV Mexico 'nghiện' Kpop, khó xử nên cổ vũ đội nhà hay Hàn Quốc

Người Mexico yêu thích K-pop, phim ảnh và văn hóa Hàn Quốc đến mức coi người Hàn như "anh em". Tuy nhiên, trên sân cỏ World Cup, tình bạn ấy sẽ nhường chỗ cho sự cạnh tranh.

Cổ động viên Mexico cuồng nhiệt tận hưởng không khí World Cup ngay tại sân nhà, ngày 12/6.

Trước khi World Cup khởi tranh, Hàn Quốc từ lâu đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng nhiều người Mexico. Sức ảnh hưởng của xứ kim chi đến quốc gia Bắc Mỹ này không chỉ đến từ các nhà máy hay những khoản đầu tư công nghiệp, mà còn lan sang ẩm thực, âm nhạc và văn hóa đại chúng. Trong đó, làn sóng Kpop được xem là chất xúc tác mạnh mẽ nhất, đưa hình ảnh Hàn Quốc đến gần hơn với giới trẻ Mexico, theo Reuters.

Tình cảm ấy được bồi đắp qua nhiều năm, trở thành một hiện tượng văn hóa đáng chú ý. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum từng xuất hiện trên ban công cùng các thành viên nhóm nhạc BTS. Trong khi đó, các cổ động viên Hàn Quốc tới Mexico dự World Cup thường được chào đón bằng câu hô quen thuộc: "Người Hàn Quốc, anh em của chúng tôi, giờ đã là người Mexico".

Tuy nhiên, bầu không khí thân tình ấy sẽ tạm thời bị gác lại khi đội tuyển Mexico và Hàn Quốc chạm trán nhau ở vòng bảng trên sân vận động tại Guadalajara. "Người Hàn Quốc và người Mexico giống như anh chị em một nhà", Annie, cổ động viên Hàn Quốc từ California đến Guadalajara theo dõi trận đấu, nói.

Thành viên V của nhóm nhạc BTS phát biểu trên ban công Cung điện Quốc gia ở Mexico City ngày 6/5, bên cạnh Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và các thành viên khác của nhóm.

Mối liên kết giữa Mexico và Hàn Quốc được xem là một trong những câu chuyện giao thoa văn hóa đặc biệt nhất thế giới. Dù cách nhau hơn 12.000 km, khác biệt về ngôn ngữ và lệch tới 15 múi giờ, văn hóa Hàn Quốc vẫn ngày càng hiện diện sâu rộng tại quốc gia Mỹ Latinh này.

"Kpop là cánh cửa mở đầu. Nhưng sau đó, rất nhiều người trẻ bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ, giáo dục và văn hóa Hàn Quốc", Erika Garza, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu châu Á thuộc Đại học Tự trị Nuevo Leon, nói.

Ảnh hưởng đó thể hiện rõ nhất tại thành phố công nghiệp Monterrey. Trong hơn một thập kỷ qua, sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Kia cùng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc khác đã kéo theo hàng nghìn lao động và gia đình từ Hàn Quốc chuyển tới sinh sống.

Yoona Jwa, 19 tuổi, là một trong số đó. Cô theo gia đình chuyển từ Hàn Quốc đến Monterrey khi mới 8 tuổi do công việc của người cha. Không biết tiếng Tây Ban Nha và cũng chưa quen với văn hóa địa phương, Yoona cho biết bóng đá là một trong những cầu nối đầu tiên giúp cô hòa nhập với bạn bè.

Tại trung tâm Monterrey, dấu ấn văn hóa Hàn Quốc xuất hiện ở nhiều góc phố. Các cửa hàng bày bán mô hình kích thước thật của nhóm nhạc Stray Kids hay những chiếc gối in hình các thành viên BTS.

Người hâm mộ chụp ảnh cùng mô hình các thành viên nhóm nhạc BTS trước địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc của nhóm tại Mexico City ngày 7/5.

Bên ngoài một cửa hàng chuyên bán sản phẩm Kpop, Christopher Elizondo, 18 tuổi, cho biết niềm yêu thích dành cho âm nhạc Hàn Quốc lớn đến mức cậu không biết nên cổ vũ đội nào trong cuộc đối đầu giữa Mexico và Hàn Quốc.

"Tôi sẽ xem trận đấu ở nhà, còn cả gia đình đều ủng hộ Mexico", Christopher thừa nhận điều đó khiến cậu cảm thấy đôi chút khó xử.

Đây không phải lần đầu tiên Mexico và Hàn Quốc có mối liên hệ đặc biệt tại World Cup. Năm 2018, hai đội cũng nằm cùng bảng đấu. Khi đó, Mexico đứng trước nguy cơ bị loại sau thất bại 0-3 trước Thụy Điển. Tuy nhiên, chiến thắng gây sốc của Hàn Quốc trước đương kim vô địch Đức ở lượt trận cuối đã giúp Mexico giành vé vào vòng knock-out.

Hàng nghìn cổ động viên Mexico khi ấy kéo tới trước Đại sứ quán Hàn Quốc ở Mexico City để ăn mừng. Viên lãnh sự Hàn Quốc bước ra chào đám đông trong chiếc áo đấu của tuyển Mexico. Tại Monterrey, nhà máy bia Cuauhtémoc Moctezuma còn gửi hẳn một xe tải bia tới nhà máy Kia địa phương để chung vui.

Yoona Jwa cho biết kể từ khi World Cup bắt đầu, cô cảm nhận được nhiều tình cảm hơn từ người dân Mexico. Trong trận đấu đầu tiên tại Monterrey, cô được các cổ động viên nâng bổng giữa khu vực Fanfest. Vài ngày sau, một người phụ nữ tại chợ địa phương còn tặng miễn phí gia đình cô món tostadas và chúc họ gặp nhiều may mắn trước trận đấu với Mexico.

Người dân đi ngang qua cửa hàng bày bán chăn và các sản phẩm in hình nhóm nhạc BTS tại Mexico City trước chuỗi buổi hòa nhạc thuộc tour lưu diễn toàn cầu "Arirang" hồi tháng 5.