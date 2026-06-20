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Biển Quất Lâm 'lột xác'

  • Thứ bảy, 20/6/2026 11:39 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Khu du lịch Quất Lâm vừa được đổi tên thành khu du lịch Giao Ninh, đồng thời chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng nhằm làm mới hình ảnh và thu hút du khách.

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Khu du lịch Quất Lâm (xã Giao Ninh, Ninh Bình) vừa được đổi tên thành khu du lịch Giao Ninh, đánh dấu bước chuyển mới trong định hướng phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển sau sáp nhập.

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Biển Quất Lâm dài khoảng 3,5 km, hoạt động du lịch từ hơn 30 năm trước, từng là điểm nghỉ dưỡng biển quen thuộc của nhiều du khách khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, trong nhiều năm, Quất Lâm xuất hiện nhiều dịch vụ biến tướng, ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến.
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Giai đoạn 2012-2021, hàng trăm ki ốt dịch vụ ven biển hoạt động dày đặc, trong đó có các cơ sở núp bóng karaoke, massage, tẩm quất, xông hơi để tổ chức hoạt động mại dâm trá hình.
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Trong năm 2021 và 2022, chính quyền giải tỏa toàn bộ ki-ốt ven biển để chỉnh trang lại, xây dựng khu du lịch theo hướng văn minh, lành mạnh. Tháng 4/2025, biển Quất Lâm được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh, nhưng khu vực này vẫn rơi vào trầm lắng do thiếu sản phẩm du lịch mới.

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Dọc các trục đường chính trong khu du lịch, hàng loạt khách sạn, nhà nghỉ vẫn đang bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, mặt tiền bong tróc, mái vỡ, tường loang lổ rêu mốc.
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Nhiều công trình xây dựng dở dang cũng bị bỏ quên từ lâu, trở thành những khối bê tông nham nhở giữa khu du lịch biển.
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Theo người dân địa phương, Quất Lâm từng có thời kỳ đông khách, đặc biệt vào mỗi dịp hè. Nhiều gia đình từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc lựa chọn nơi đây làm điểm nghỉ dưỡng quen thuộc. Tuy nhiên, cùng với sự xuất hiện của nhiều điểm du lịch biển mới và tác động kéo dài sau đại dịch Covid-19, lượng khách đến Quất Lâm có giai đoạn suy giảm đáng kể. Một số cơ sở kinh doanh không đủ khả năng duy trì hoạt động, buộc phải đóng cửa hoặc tạm dừng vô thời hạn.
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Sự sụt giảm lượng du khách cũng khiến hoạt động mua bán hải sản của các tiểu thương tại chợ Quất Lâm trở nên trầm lắng. Nhiều ki ốt trong chợ đóng cửa, một số quầy hàng bỏ không trong thời gian dài, trái ngược với cảnh tấp nập khách mua bán từng diễn ra vào mỗi mùa hè trước đây.
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Trong bối cảnh đó, việc tái định vị thương hiệu và định hướng phát triển theo mô hình du lịch đa dạng được kỳ vọng sẽ tạo cú hích để khu du lịch biển này lấy lại sức hấp dẫn đối với du khách.
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Những ngày gần đây, tại khu du lịch biển Giao Ninh, máy móc, phương tiện cùng hàng chục công nhân được huy động làm việc hối hả để chỉnh trang hạ tầng, cải tạo cảnh quan, từng bước khoác lên vùng biển này một diện mạo mới.

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"Nhìn thấy máy móc, công nhân làm việc hối hả mấy ngày nay, chúng tôi cũng mừng lắm. Người dân ở đây ai cũng mong bãi biển được chỉnh trang khang trang hơn, khách du lịch đến đông trở lại để việc kinh doanh buôn bán khởi sắc. Quất Lâm trước đây nổi tiếng một thời, giờ mang tên mới là Giao Ninh thì càng hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển, để vùng biển này lấy lại không khí nhộn nhịp như ngày xưa", ông Vũ Văn Kha (62 tuổi, người dân địa phương) chia sẻ.
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Với lợi thế bãi biển còn nhiều nét hoang sơ và kết nối thuận tiện với Vườn quốc gia Xuân Thủy, khu du lịch biển Giao Ninh có nhiều tiềm năng hình thành chuỗi sản phẩm du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng. Lãnh đạo xã Giao Ninh cho biết địa phương đang tích cực kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu triển khai dự án tại khu vực ven biển.

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Minh Quang/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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