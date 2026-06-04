Chơi gì với 3 ngày 2 đêm ở Ninh Bình?

Ninh Bình hút khách nhờ cảnh sắc hùng vĩ, nhiều trải nghiệm và ẩm thực đặc trưng. Với 3 ngày 2 đêm, du khách có thể khám phá nhiều nơi như Tràng An, Hang Múa, Tam Cốc...

Chỉ cách Hà Nội khoảng 100 km, Ninh Bình là lựa chọn quen thuộc mỗi dịp cuối tuần hay nghỉ ngắn ngày. Những dãy núi đá vôi soi bóng xuống dòng sông xanh, các hang động xuyên thủy và cánh đồng lúa giữa thung lũng tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng đất cố đô.

Trong đó, Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận - tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách, đặc biệt trong mùa hè. Từ đây, du khách có thể dễ dàng kết hợp khám phá nhiều địa danh nổi tiếng khác như Hang Múa, Tam Cốc, Hoa Lư hay Bái Đính trong hành trình 3 ngày 2 đêm mà không cần di chuyển quá nhiều.

Dưới đây, Tri Thức - Znews gợi ý kế hoạch cho chuyến đi Ninh Bình 3 ngày 2 đêm hè này.

Di chuyển

Xe limousine hoặc xe khách: Tràng An Limousine, Bình Minh Limousine, Ninh Bình Car, Duy Khang Limousine, xe Việt Nam.

Tràng An Limousine, Bình Minh Limousine, Ninh Bình Car, Duy Khang Limousine, xe Việt Nam. Tàu hoả: Đi từ các ga Hà Nội, ga Giáp Bát (Hà Nội).

Từ Hà Nội, du khách có thể đến Ninh Bình bằng xe limousine, xe khách, tàu hỏa hoặc phương tiện cá nhân. Thời gian di chuyển khoảng 1,5-2 giờ tùy loại hình. Với du khách từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam, phương án thuận tiện nhất là bay đến Hà Nội rồi tiếp tục đi đường bộ tới Ninh Bình.

Khi đến nơi, thuê xe máy là lựa chọn phổ biến để khám phá các điểm tham quan do khoảng cách giữa Tràng An, Hoa Lư, Hang Múa, Tam Cốc hay Bái Đính đều không quá xa nhau. Những nhóm đi đông người hoặc gia đình có thể thuê taxi, xe điện hoặc ôtô riêng để di chuyển thuận tiện hơn.

Lưu trú

Homestay (500.000 đồng - 1 triệu đồng): hệ thống TOKI, Thung Sen Tam Coc Chalets, Trang An Peaceful, Trang An Mountain House…

(500.000 đồng - 1 triệu đồng): hệ thống TOKI, Thung Sen Tam Coc Chalets, Trang An Peaceful, Trang An Mountain House… Resort (1,5 - 6 triệu đồng): Jiva Hoa Lư Retreat, Emeralda Resort Ninh Binh, Hang Múa EcoLodge, Wyndham Grand Vedana Ninh Binh, An's Eco Garden…

Để thuận tiện cho việc tham quan, du khách nên lựa chọn lưu trú quanh khu vực Tràng An hoặc Tam Cốc. Đây là hai khu vực tập trung nhiều homestay, resort và khách sạn với đa dạng mức giá, từ những cơ sở lưu trú bình dân đến các khu nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên.

Điểm hấp dẫn của các khu vực này là không gian yên tĩnh, gần gũi với cảnh quan đặc trưng của Ninh Bình với núi đá vôi, hồ nước, cánh đồng và những con đường làng nhỏ. Nhiều cơ sở lưu trú được xây dựng theo hướng sinh thái, có hồ bơi, sân vườn hoặc tầm nhìn hướng núi, phù hợp cho cả nhóm bạn trẻ lẫn gia đình muốn kết hợp nghỉ dưỡng và khám phá.

Từ Tràng An hoặc Tam Cốc, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến các điểm tham quan nổi tiếng như Hoa Lư, Hang Múa, Bái Đính, Tam Cốc - Bích Động hay Thung Nham mà không mất quá nhiều thời gian. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán cà phê và dịch vụ du lịch, thuận tiện cho việc ăn uống, thuê xe và lên lịch trình tham quan trong suốt chuyến đi.

Ngày 1: Tràng An - Hoa Lư - cà phê giữa núi đá vôi

Giá vé Tràng An: 300.000 đồng/người lớn, 150.000 đồng/trẻ em.

300.000 đồng/người lớn, 150.000 đồng/trẻ em. Giá vé cố đô Hoa Lư: Người lớn 20.000 đồng/người, trẻ em 6-15 tuổi 10.000 đồng/người.

Sau khi đến Ninh Bình và nhận phòng, du khách nên dành ngày đầu tiên cho khu vực Tràng An - trái tim của du lịch Ninh Bình hiện nay. Hoa Lư cách Tràng An khoảng 4-5 km nên rất thuận tiện để kết hợp trong cùng một ngày.

Tràng An hiện mở cửa đón khách từ khoảng 7h đến 17h, thời gian xuất bến cuối thường vào khoảng 16h-16h30 tùy mùa. Mỗi chuyến đò kéo dài từ 2-3 giờ nên du khách nên đi buổi sáng hoặc đầu giờ chiều để có nhiều thời gian trải nghiệm hơn.

Hiện khu Tràng An đã có cả Starbucks và Highlands Coffee nhìn ra núi đá vôi, thuận tiện cho khách dừng chân sau chuyến tham quan.

Sau khi kết thúc hành trình đi đò, du khách có thể ăn trưa tại các nhà hàng quanh khu Tràng An hoặc Hoa Lư với các món dê núi, cơm cháy, gà đồi. Buổi chiều tiếp tục tham quan Cố đô Hoa Lư trước khi nghỉ ngơi tại các quán cà phê nằm ngay trong khu du lịch.

Ngày 2: Hang Múa - Tam Cốc - Bích Động

Giá vé Hang Múa: Người lớn: 150.000 đồng; Trẻ em dưới 1m: miễn phí.

Người lớn: 150.000 đồng; Trẻ em dưới 1m: miễn phí. Giá vé Tam Cốc - Bích Động: 250.000 đồng/người lớn, 120.000 đồng/trẻ em 1-1,3 m (không gồm xe điện); 350.000 đồng/người lớn, 190.000 đồng/trẻ em 1-1,3 m (gồm xe điện).

Hang Múa nằm cách Tràng An khoảng 6 km và cách Tam Cốc khoảng 4 km nên đây là cụm điểm tham quan phù hợp để đi trong cùng một ngày.

Du khách nên đến Hang Múa từ sáng sớm để leo gần 500 bậc đá lên đỉnh núi Ngọa Long, ngắm toàn cảnh Tam Cốc và những cánh đồng trải dài bên dưới. Sau đó có thể ăn trưa tại khu Tam Cốc với nhiều nhà hàng phục vụ đặc sản địa phương.

Buổi chiều dành thời gian khám phá Tam Cốc - Bích Động, đạp xe quanh làng quê hoặc ngồi thuyền trên sông Ngô Đồng. Khu vực này cũng tập trung nhiều quán cà phê, homestay và không gian nghỉ dưỡng giữa núi non, phù hợp để thư giãn sau một ngày vận động.

Ngày 3: Thung Ui - Chùa Bái Đính - trở về Hà Nội

Giá vé Thung Ui: 150.000 đồng/người lớn và trẻ em trên 1,3 m, 100.000 đồng/trẻ em dưới 1,3 m; giá vé đi thuyền, bè và các dịch vụ 10.000 - 500.000 đồng.

Ngày cuối, du khách có thể ghé Thung Ui trước khi tham quan chùa Bái Đính. Thung Ui là điểm check-in được nhiều người tìm kiếm thời gian gần đây nhờ hồ nước xanh nằm giữa những dãy núi đá vôi đặc trưng của Ninh Bình. Không gian yên tĩnh, ít đông đúc cùng nhiều góc ngắm cảnh thoáng đãng phù hợp cho một buổi sáng thư thả trước khi kết thúc chuyến đi.

Từ Thung Ui, du khách di chuyển khoảng 6 km đến chùa Bái Đính. Quần thể chùa nổi tiếng với quy mô lớn, nhiều công trình kiến trúc đồ sộ. Đây cũng là một trong những điểm tham quan thu hút đông du khách nhất tại Ninh Bình.

Sau khi tham quan, du khách có thể dùng bữa trưa tại khu vực quanh chùa Bái Đính với các món đặc sản như dê núi, cơm cháy trước khi lên đường trở về Hà Nội.