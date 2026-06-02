Khách Tây nói lý do mặc vest ngồi thuyền ở Ninh Bình

Hai du khách nước ngoài giải thích lý do diện vest khi ngồi thuyền giữa Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình). Đây là phong cách hoài niệm thường thấy trong video của cặp đôi.

Khách Tây mặc vest ngồi thuyền ở Ninh Bình gây sốt Hai nhà sáng tạo nội dung người nước ngoài thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau đoạn video họ mặc vest khi đi thuyền qua sông, cánh đồng lúa và núi đá vôi của Tam Cốc, Ninh Bình.

Sau khi đăng tải video ghi lại cảnh quan Ninh Bình, bộ đôi Never Clicked tiếp tục chia sẻ những thước phim hậu trường trong chuyến khám phá Tam Cốc - Bích Động. Trong video, hai du khách xuất hiện với trang phục vest lịch lãm khi ngồi thuyền tham quan Tam Cốc.

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều du khách và người xem trên mạng xã hội. Không ít bình luận hài hước đặt câu hỏi: "Sao du khách ngồi thuyền mà mặc nguyên bộ vest thế?".

Never Clicked mong muốn thực hiện video theo phong cách điện ảnh, đầu tư từ trang phục, góc máy đến thiết bị ghi hình nhằm mang đến những thước phim chỉn chu nhất. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai đặt chân đến Ninh Bình.

"Việt Nam thật đẹp"

Trong video, nhiều địa danh nổi tiếng của Ninh Bình lần lượt xuất hiện. Điểm nhấn đầu tiên là Tam Cốc - Bích Động, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, cách trung tâm thành phố Ninh Bình khoảng 7 km. Khu vực này nổi tiếng với cảnh quan nguyên sơ gồm hệ thống hang động, sông nước cùng nhiều giá trị văn hóa, lịch sử.

Mở đầu hành trình là chùa Bích Động, nơi được mệnh danh là "Nam thiên đệ nhị động". Từ đây, cặp đôi xuống thuyền xuôi dòng Ngô Đồng để khám phá Tam Cốc với ba hang động nổi tiếng gồm hang Cả, hang Hai và hang Ba. Những dãy núi đá vôi cao vút cùng cánh đồng lúa trải dài hai bên dòng sông tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng đất này.

Một điểm đến khác xuất hiện trong video là khu du lịch Hang Múa, nằm cách Tràng An khoảng 15 phút lái xe. Từ góc quay trên cao, toàn cảnh núi non, đồng lúa và những dòng sông uốn lượn của Ninh Bình hiện lên rõ nét. Đây là địa điểm quen thuộc với du khách nhờ tầm nhìn bao quát sau khi chinh phục khoảng 500 bậc đá dẫn lên đỉnh núi.

Chùa Bích Động (bên trái) và Hang Múa xuất hiện trong video của 2 du khách quốc tế. Ảnh: Cắt từ video.

Dưới phần bình luận, nhiều người dùng Việt Nam cho biết từng bắt gặp Never Clicked tại các điểm du lịch ở Ninh Bình vào tháng trước. Hai du khách nước ngoài cũng gửi lời cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của người dân địa phương và dành lời khen "Một đất nước thật đẹp" cho Việt Nam. Trước đó, Never Clicked từng gây chú ý với video hậu trường ghi lại cảnh cả hai mặc vest đi bộ và quay phim tại Cao Bằng.

Never Clicked là kênh do Michal Kolkowski và Andrew Royce, cùng 27 tuổi, sáng lập. Cả hai hiện là những nhà sáng tạo nội dung được nhiều người biết đến tại châu Á, chuyên ghi lại trải nghiệm sống, làm việc và khám phá văn hóa địa phương tại các thành phố như Seoul (Hàn Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Thượng Hải, gần đây là các điểm đến tại Việt Nam như Cao Bằng và Ninh Bình.

Michal và bạn đồng hành lần đầu đến Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái, với điểm dừng chân là Đà Nẵng. Chuyến đi ngắn ngủi nhưng đủ để khiến họ yêu mến Việt Nam nhờ ẩm thực, phong cảnh và sự hiếu khách của người dân.

Michal và Andrew từng gây chú ý với đoạn video du lịch Cao Bằng hồi cuối tháng 3. Ảnh: @Never Clicked.

Khi lên kế hoạch thực hiện các video tại Việt Nam, Michal quyết định chọn Cao Bằng làm điểm dừng chân đầu tiên sau khi xem nhiều hình ảnh và video về địa phương này trên mạng.

"Chúng tôi đã xem các video về Cao Bằng và thấy nơi này rất đẹp nên muốn tận mắt chứng kiến. Khi đến nơi, chúng tôi thực sự choáng ngợp trước những dãy núi. Thành thật mà nói, chúng tôi khó tin đó là một địa điểm có thật", anh nói.

Dù chỉ dành hai ngày ở Cao Bằng, Michal cho biết đây là điểm đến yêu thích nhất trong chuyến du lịch kéo dài một tuần tại Việt Nam. Các video về Cao Bằng sau đó thu hút lượng lớn người xem trên mạng xã hội. Nam du khách cũng bất ngờ trước phản hồi tích cực từ cộng đồng người Việt.

Ngoài Cao Bằng và Ninh Bình, họ đã ghé thăm Đà Nẵng, Hội An và Hà Nội. Cặp đôi hi vọng tiếp tục khám phá thêm nhiều địa phương mới, bày tỏ sự quan tâm khả năng hợp tác trong các dự án thời trang với các tạp chí hoặc thương hiệu Việt Nam.

Michal và Andrew tại Ninh Bình hồi tháng 4. Ảnh: @Never Clicked.

Cơ duyên

Trước khi trở thành những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng, Michal và Drew đều theo đuổi sự nghiệp người mẫu quốc tế. Hai người quen nhau tại Hàn Quốc khoảng 3 năm trước, trong một chuyến đi mùa hè kết hợp công việc người mẫu. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, cả hai quyết định hoàn thành chương trình học trực tuyến sớm để tập trung cho công việc và những chuyến đi.

Drew được phát hiện khi đang đi nghỉ tại Los Angeles, chỉ được gia đình đồng ý theo nghề người mẫu nếu tiếp tục việc học. Trong khi đó, Michal được phát hiện qua Instagram năm 16 tuổi nhưng phải đợi đến năm 18 tuổi mới ký được hợp đồng đầu tiên tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Theo Drew, nghề người mẫu từng mang lại cảm giác hào hứng khi còn trẻ. Tuy nhiên, theo thời gian, cả hai nhận thấy sáng tạo nội dung đem lại nhiều niềm vui và sự thỏa mãn hơn. Ý tưởng về Never Clicked xuất hiện vào đầu năm 2022 khi họ sống tại Ba Lan. Không tìm thấy nhiều cơ hội phát triển trong ngành người mẫu, cặp đôi bắt đầu thử sức với việc sản xuất nội dung trên mạng xã hội.

Chỉ sau vài tháng, những video đầu tiên đã nhận được sự quan tâm lớn. Cuối năm 2022, khi trở lại Hàn Quốc và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hợp đồng người mẫu mới, họ quyết định tập trung hoàn toàn vào việc xây dựng thương hiệu cá nhân.

Cả hai theo đuổi phong cách lịch lãm với trang phục chủ yếu là vest. Ảnh: @Never Clicked.

Từ con số 0, Never Clicked nhanh chóng phát triển trên YouTube, TikTok và Instagram, thu hút hơn 600.000 người theo dõi trên TikTok nhờ các video hài hước và nội dung khám phá cuộc sống tại Hàn Quốc, Hong Kong và Thượng Hải.

Cái tên Never Clicked mang ý nghĩa rằng người xem sẽ không biết nội dung của họ thú vị thế nào nếu chưa từng nhấp vào video. Tên gọi này cũng phản ánh hành trình không thực sự phù hợp với nghề người mẫu của cả hai khi còn ở Ba Lan.

Trong thời gian tới, Michal và Drew dự định tập trung phát triển các nội dung dài trên YouTube, kể về cuộc sống, sự nghiệp và những hành trình khám phá mới. Drew cho biết mục tiêu của anh là trở thành nhà sáng tạo nội dung toàn thời gian và tiếp tục mở rộng cộng đồng người theo dõi trên khắp châu Á.