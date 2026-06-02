Thấy gì khi khách Philippines sang Việt Nam 'đông chưa từng thấy'?

Lần đầu tiên lọt nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, Philippines đang nổi lên như một trong những nguồn khách tăng trưởng nhanh nhất của du lịch Việt.

Nhóm khách Philippines lần đầu trải nghiệm kem 3D mô phỏng Nhà thờ Lớn Hà Nội, tháng 6/2024. Ảnh: Đinh Hà.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5-1/6 theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và phu nhân. Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã trao nhiều văn kiện hợp tác, trong đó có Chương trình hợp tác du lịch Việt Nam - Philippines giai đoạn 2026-2029.

"Trên nền tảng kết quả tích cực của năm 2025 với gần nửa triệu du khách Philippines đến Việt Nam và số lượng khách Việt Nam đến Philippines ngày càng tăng, hai bên đã nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường kết nối hàng không và gia tăng tần suất các chuyến bay thương mại", Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

LƯỢNG KHÁCH PHILIPPINES ĐẾN VIỆT NAM TỪ NĂM 2018-THÁNG 4/2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 4 tháng năm 2026 Lượt khách Lượt khách 151.641 179.19 0 0 49.266 153.168 265.947 482.173 235.798

Khách Philippines tăng hơn 70%

Philippines hiện là một trong những thị trường tăng trưởng mạnh nhất của du lịch Việt Nam. Năm 2025, Việt Nam đón 482.173 lượt khách Philippines, tăng 81% so với năm trước. Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, lượng khách từ quốc gia này tiếp tục tăng 73,4% so với cùng kỳ, đạt 235.798 lượt.

Chưa đầy nửa năm, thị trường này đã đạt gần một nửa kết quả của cả năm trước. Nếu duy trì tốc độ hiện tại, lượng khách Philippines đến Việt Nam trong năm nay nhiều khả năng sẽ vượt xa mốc nửa triệu lượt và tiếp tục lập kỷ lục mới. Đáng chú ý, Philippines lần đầu vượt Malaysia để góp mặt trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, lượng khách Việt Nam đến Philippines ở quy mô khiêm tốn hơn. Năm 2023, Philippines đón 67.661 lượt khách Việt Nam; năm 2024 đạt 58.098 lượt và 11 tháng đầu năm 2025 ghi nhận 30.650 lượt. Khoảng cách này cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn còn lớn đối với hoạt động xúc tiến du lịch song phương.

Khách Philippines khám phá Hà Nội, TP.HCM năm 2024-2025. Ảnh: Đinh Hà, Linh Huỳnh.

Theo các chuyên gia, sự gia tăng mạnh mẽ của dòng khách Philippines phản ánh những thay đổi đáng chú ý trong xu hướng du lịch của thị trường này. Khác với các điểm đến truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore, Việt Nam được đánh giá hấp dẫn nhờ chi phí hợp lý, thời gian bay ngắn và hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, từ đô thị, văn hóa, ẩm thực đến biển đảo và thiên nhiên.

Báo cáo tình hình Đông Nam Á 2026 (The State of Southeast Asia: 2026 Survey Report) được Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS - Yusof Ishak Institute) công bố cho thấy Việt Nam lọt nhóm 4 quốc gia ASEAN được người dân trong khu vực lựa chọn nhiều nhất để du lịch, làm việc và sinh sống.

Những năm gần đây, Việt Nam liên tục được các tổ chức quốc tế và giải thưởng du lịch vinh danh nhờ cảnh quan đa dạng, di sản văn hóa phong phú, chi phí du lịch hợp lý và hệ thống hạ tầng phục vụ du khách ngày càng hoàn thiện.

Các điểm đến như Hà Nội, TP.HCM và Sa Pa xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng mạng xã hội tại Philippines, góp phần nâng cao mức độ nhận diện của du lịch Việt Nam đối với du khách trẻ.

Khách Việt khám phá Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Philippines, tháng 10/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong bối cảnh này, Chương trình hợp tác du lịch Việt Nam - Philippines giai đoạn 2026-2029 đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong quan hệ du lịch giữa hai nước, tạo cơ sở để tăng cường kết nối điểm đến, thúc đẩy trao đổi khách và khai thác hiệu quả tiềm năng của mỗi thị trường.

Theo thỏa thuận, Việt Nam và Philippines sẽ đẩy mạnh phối hợp trong quản lý, phát triển và xúc tiến du lịch; trao đổi kinh nghiệm về du lịch bền vững, du lịch tái tạo và phát triển sản phẩm; thúc đẩy trao đổi chuyên gia, nhà quản lý du lịch cũng như hỗ trợ các hoạt động quảng bá điểm đến.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác xúc tiến, hỗ trợ các chương trình quảng bá chung, tổ chức các chuyến khảo sát dành cho cơ quan truyền thông, doanh nghiệp du lịch và thành lập Nhóm công tác du lịch Việt Nam - Philippines nhằm điều phối việc triển khai chương trình trong giai đoạn 2026-2029.

Dư địa còn lớn

Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng khách giữa hai nước là kết nối hàng không ngày càng được cải thiện. Hiện các đường bay thẳng giữa Hà Nội, TP.HCM và Manila được khai thác thường xuyên. Từ tháng 12/2025, Vietnam Airlines đưa vào vận hành đường bay thẳng Hà Nội - Cebu, mở thêm cửa ngõ kết nối giữa hai thị trường du lịch.

Nhân dịp chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Vietjet cũng công bố kế hoạch khai trương đường bay thẳng TP.HCM - Cebu, góp phần mở rộng mạng lưới kết nối giữa các trung tâm kinh tế và du lịch năng động của hai nước.

Khách Việt ghi lại cuộc sống đời thường tại Manila, Philippines, tháng 10/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Việt Nam và Philippines tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế du lịch ASEAN. Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, Philippines đăng cai nhiều sự kiện quan trọng của ngành du lịch khu vực như Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF), Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN và Hội chợ Du lịch quốc tế TRAVEX với sự tham gia tích cực của Việt Nam.

Những cam kết ở cả cấp độ song phương và khu vực được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thuận lợi để hai nước triển khai hiệu quả Chương trình hợp tác du lịch giai đoạn 2026-2029.

Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III nhận định Việt Nam đang trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn với du khách Philippines. Ông tin tưởng quan hệ hợp tác du lịch giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển, góp phần gia tăng lượng khách trong thời gian tới.

"Việt Nam và Philippines có nhiều nét tương đồng về tài nguyên du lịch, điều kiện tự nhiên và bản sắc văn hóa. Cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á, hai nước có nhiều thuận lợi để tăng cường liên kết điểm đến, phát triển sản phẩm chung và thu hút khách du lịch", Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nói.