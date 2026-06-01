Hướng dẫn viên Angkor Wat 'hầu như ở nhà cả tháng'

Lượng khách quốc tế đến quần thể Angkor giảm mạnh trong những tháng đầu năm khiến nhiều hướng dẫn viên tại Siem Reap (Campuchia) rơi vào cảnh thiếu việc làm.

Theo thông cáo ngày 1/6 của Angkor Enterprise, đơn vị quản lý bán vé tham quan các điểm du lịch thuộc quần thể Angkor (Campuchia), từ tháng 1 đến tháng 5 có 359.471 vé được bán ra, giảm 31,86% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu đạt 17,2 triệu USD , giảm 29,98% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Khiev Thy, Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên Du lịch Angkor, cho biết lượng khách quốc tế đến tham quan các đền đài tại tỉnh Siem Reap từ đầu năm đến nay rất thấp.

"Lượng khách nước ngoài trong tháng 5 rất ít. Thực tế, tôi gần như ở nhà mỗi ngày. Một số hướng dẫn viên chỉ có khách trong 3-4 ngày suốt cả tháng, trong khi nhiều người hoàn toàn không có khách", ông nói với The Post ngày 1/6.

Theo ông, phần lớn du khách đến Angkor hiện nay là khách châu Âu. "Mùa du lịch thấp điểm năm nay còn tệ hơn năm ngoái", ông nói thêm.

Quần thể đền Angkor được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới từ năm 1992. Công trình là biểu tượng của kiến trúc Khmer cổ đại và niềm tự hào của Campuchia, với các ngôi đền nổi tiếng như Angkor Wat, Angkor Thom (đền Bayon). Hiện giá vé tham quan quần thể là 37 USD cho một ngày, 62 USD cho 3 ngày và 72 USD cho 7 ngày.

Campuchia đón khoảng 1,01 triệu lượt khách quốc tế trong ba tháng đầu năm, giảm 44,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê được Khmer Times dẫn lại, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất đến Campuchia, tiếp theo là Việt Nam và Mỹ.

Ông Thong Mengdavid, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc - ASEAN thuộc Đại học Công nghệ và Khoa học Campuchia tại Phnom Penh, cho rằng sự sụt giảm của ngành du lịch xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có đà tăng trưởng kinh tế chậm lại trong khu vực và căng thẳng kéo dài tại khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan.

Theo ông Mengdavid, bất ổn tại Trung Đông cũng góp phần đẩy giá nhiên liệu tăng cao, làm gián đoạn các chuyến bay và ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch quốc tế.

Du lịch hiện là một trong những trụ cột quan trọng của kinh tế Campuchia, bên cạnh nông nghiệp, xây dựng và xuất khẩu các mặt hàng sản xuất như may mặc, giày dép. Những năm gần đây, quốc gia này đẩy mạnh đầu tư hạ tầng hàng không nhằm tăng khả năng thu hút khách quốc tế.

Nổi bật là sân bay quốc tế Techo tại Phnom Penh đi vào hoạt động từ tháng 9/2025. Cùng với sân bay quốc tế Siem Reap - Angkor, đây được xem là hai đầu mối quan trọng phục vụ du lịch văn hóa và di sản của Campuchia.

Chính phủ Campuchia lạc quan rằng các chiến dịch quảng bá mạnh mẽ hơn, hợp tác quốc tế được cải thiện và nỗ lực loại bỏ các hoạt động phi pháp sẽ giúp khôi phục niềm tin và thu hút thêm du khách đến Campuchia trong những năm tới.

