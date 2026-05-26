Khách Việt đổ xô đi Campuchia

Campuchia đón khoảng 1,01 triệu khách quốc tế trong quý I, trong đó Việt Nam là thị trường khách lớn thứ 2 sau Trung Quốc.

Du khách tham quan quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap, Campuchia. Ảnh: SCMP.

Báo cáo do Bộ Du lịch Campuchia công bố ngày 24/5 cho thấy nước này đón khoảng 1,01 triệu lượt khách quốc tế trong ba tháng đầu năm, giảm 44,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê được Khmer Times dẫn lại, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất đến Campuchia, tiếp theo là Việt Nam và Mỹ.

Ông Thong Mengdavid, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc - ASEAN thuộc Đại học Công nghệ và Khoa học Campuchia tại Phnom Penh, cho rằng sự sụt giảm của ngành du lịch đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó có tình trạng kinh tế khu vực chững lại và căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan kéo dài.

Theo ông Mengdavid, bất ổn tại Trung Đông cũng góp phần đẩy giá nhiên liệu tăng cao, làm gián đoạn các chuyến bay và ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch quốc tế.

Ở chiều ngược lại, Campuchia cũng nằm trong nhóm thị trường khách tăng trưởng mạnh của du lịch Việt Nam. Trong quý I, Campuchia đứng thứ 4 trong top 10 thị trường gửi khách lớn nhất với mức tăng trưởng 41,1%.

Du khách tên Pey (Campuchia) du lịch TP.HCM, tháng 10/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Thực tế, dòng khách hai chiều giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục duy trì đà tăng trong những năm gần đây. Năm 2025, Việt Nam là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Campuchia với khoảng 1,11 triệu lượt, dù giảm 7,3% so với năm trước đó.

Theo giới chuyên gia, bất chấp xu hướng sụt giảm chung của du lịch khu vực, khách Việt vẫn duy trì vị thế dẫn đầu tại Campuchia nhờ lợi thế kết nối giao thông thuận tiện bằng cả đường bộ lẫn đường hàng không.

Hai nước hiện duy trì cơ chế Nhóm công tác du lịch chung Việt Nam - Campuchia giữa các cơ quan quản lý du lịch cấp cục. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thống nhất định hướng hợp tác và thúc đẩy phát triển du lịch song phương.

Việt Nam và Campuchia cũng có lợi thế lớn nhờ đường biên giới chung và chính sách miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông. Hệ thống giao thông đường bộ, đường sông, đường biển và hàng không kết nối trực tiếp các thành phố lớn giúp doanh nghiệp dễ dàng tổ chức tour liên tuyến giữa hai nước.

Hướng dẫn viên Campuchia giúp du khách Trung Quốc chụp ảnh tại quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap, năm 2024. Ảnh: CFP.

Du lịch hiện là một trong những trụ cột quan trọng của kinh tế Campuchia, bên cạnh nông nghiệp, xây dựng và xuất khẩu hàng sản xuất như may mặc, giày dép. Những năm gần đây, quốc gia này đẩy mạnh đầu tư hạ tầng hàng không nhằm gia tăng khả năng thu hút khách quốc tế.

Nổi bật là sân bay quốc tế Techo tại Phnom Penh đi vào hoạt động từ tháng 9/2025. Cùng với sân bay quốc tế Siem Reap - Angkor, đây được xem là hai đầu mối quan trọng phục vụ du lịch văn hóa và di sản của Campuchia.

Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak cho rằng hoạt động quảng bá du lịch song phương vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Ông kỳ vọng hai bên sẽ tăng cường hỗ trợ quảng bá, tổ chức các đoàn khảo sát và tiến tới ký kết thêm các thỏa thuận hợp tác mới nhằm tạo nền tảng pháp lý cho ngành du lịch trong giai đoạn tới.

"Việt Nam và Campuchia cũng có thể mở rộng hợp tác trong các sản phẩm du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách", Bộ trưởng nhấn mạnh.