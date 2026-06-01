Truyền thông Australia đưa tin vụ công dân đập phá quán cà phê Đà Nẵng

Kênh truyền hình 9News của Australia đưa tin về vụ người đàn ông nước này đập phá một quán cà phê tại Đà Nẵng, gây thiệt hại hàng chục nghìn USD và buộc quán phải tạm đóng cửa.

Hình ảnh về vụ việc do kênh truyền hình 9News đăng tải.

Ngày 31/5, kênh truyền hình 9News (Nine News) của Australia đưa tin về vụ một công dân nước này bị lực lượng chức năng Việt Nam thẩm vấn. Người đàn ông này bị cáo buộc đập phá một quán cà phê đông khách tại Đà Nẵng.

Theo bản tin, người đàn ông gây thiệt hại hàng chục nghìn USD trước khi bị cảnh sát khống chế và đưa đi trong tình trạng cởi trần.

Kênh truyền hình Australia dẫn lại đoạn video từ camera an ninh trong quán cà phê, cho thấy người đàn ông bất ngờ đứng dậy khỏi bàn rồi đập vỡ chiếc điện thoại của một khách hàng đang cố gắng hỗ trợ phiên dịch cho mình. Nhân viên quán cho biết người này lớn tiếng yêu cầu mọi người rời đi trong vòng 10 giây.

Sau đó, người đàn ông dùng ghế liên tục đập vào quầy pha chế, máy pha cà phê và các ô cửa kính phía trước quán. Khi nhiều khách bỏ chạy, người này tiếp tục lục túi xách để lại trong quán và làm hỏng một chiếc máy tính xách tay.

Người đàn ông nước ngoài dùng ghế đập vỡ cửa kính và nhiều tài sản bên trong một quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) vào khuya 29/5. Ảnh cắt từ video do chủ quán cung cấp.

Bản tin cũng cho biết một nhóm khách đứng ở tầng 2 đã chứng kiến toàn bộ sự việc trong hoảng sợ. Người đàn ông tiếp tục lao lên tầng trên, đá tung cửa và có hành vi tấn công một khách khác trước khi lực lượng chức năng có mặt.

Theo thông tin được phát sóng, quán cà phê phải đóng cửa 2-3 ngày để khắc phục hậu quả. Chủ quán đang yêu cầu bồi thường khoản thiệt hại được cho là lên tới khoảng 26.000 USD (gần 680 triệu đồng).

Nhiều tài sản bị hư hại sau vụ đập phá, ngày 29/5. Ảnh: Đại diện quán cung cấp.

Trước đó, đại diện quán cà phê cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 23h45 ngày 29/5. Công an phường Hải Châu cho biết người đàn ông đập phá mang quốc tịch Australia. Theo xác minh ban đầu, người này có biểu hiện tinh thần không bình thường tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Đơn vị đã mời các bên liên quan lên làm việc, giữ nguyên hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, tiếp tục xác minh nguyên nhân và làm rõ vụ việc.