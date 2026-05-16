2 khách Tây 'đẹp như tài tử' tung video Ninh Bình tuyệt đối điện ảnh

Khách Tây choáng ngợp cảnh sắc Ninh Bình, tung video 15 giây 'tuyệt đối điện ảnh' Bộ đôi Never Clicked tung video 15 giây "tuyệt đối điện ảnh" về cảnh sắc Ninh Bình khiến người xem thích thú.

Ngày 15/5, bộ đôi khách Tây đứng sau kênh Never Clicked đăng tải video ghi lại hành trình tại Tam Cốc - Bích Động và Hang Múa, tỉnh Ninh Bình. Kèm theo video là dòng chú thích: "You traveled back to 1930s. Would you watch this as a full movie?" (Tạm dịch: Bạn quay về những năm 1930. Bạn có muốn xem bộ phim này không?).

Đoạn video 15 giây không có lời bình hay chú thích, nhưng từng góc quay, chuyển cảnh và biểu cảm của nhân vật đều được thực hiện chỉn chu. Tông màu mang vẻ hoài niệm khiến người xem có cảm giác đang theo dõi một cảnh phim điện ảnh.

Trong video, nhiều địa danh nổi tiếng của Ninh Bình lần lượt xuất hiện. Tam Cốc - Bích Động thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, nằm cách trung tâm Ninh Bình khoảng 7 km. Đây là điểm đến nổi bật với cảnh quan nguyên sơ gồm hệ thống hang động, sông nước và nhiều di tích văn hóa - lịch sử.

Chùa Bích Động (bên trái) và Hang Múa xuất hiện trong video của 2 du khách quốc tế. Ảnh: Cắt từ video.

Mở đầu video là chùa Bích Động, nơi được mệnh danh "Nam thiên đệ nhị động". Sau đó, cặp đôi khách Tây ngồi thuyền xuôi dòng Ngô Đồng để khám phá Tam Cốc. Tam Cốc gồm ba hang là hang Cả, hang Hai và hang Ba. Nơi này nổi bật với những dãy núi đá vôi cao sừng sững, hệ thống hang động kỳ thú cùng cánh đồng lúa vàng trải dài hai bên dòng sông.

Cách Tràng An khoảng 15 phút lái xe, khu du lịch Hang Múa cũng xuất hiện trong video với góc nhìn từ trên cao. Đây là điểm check-in quen thuộc của nhiều du khách khi đến Ninh Bình. Để lên đỉnh Hang Múa, du khách phải leo khoảng 500 bậc đá. Từ trên cao có thể nhìn toàn cảnh núi non, đồng lúa và những dòng sông uốn lượn đặc trưng của Ninh Bình.

Dưới phần bình luận, nhiều người dùng Việt Nam nhận ra bộ đôi Never Clicked, cho biết từng gặp họ tại các điểm du lịch Ninh Bình nửa tháng trước. Hai du khách nước ngoài gửi lời cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của người dân địa phương, dành lời khen "Such a beautiful country" (Một đất nước thật đẹp) cho Việt Nam.

Hai du khách nước ngoài gây ấn tượng với vẻ ngoài lịch lãm khi đi thuyền ở Tam Cốc - Bích Động, Ninh Bình, ngày 3/5. Ảnh: Cắt từ video.

Một trong những người từng gặp Never Clicked là du khách Thúy Trần, 31 tuổi. Dịp nghỉ lễ 30/4, cô bắt gặp bộ đôi mặc vest lịch lãm với thần thái như "diễn viên điện ảnh" khi đang chờ thuyền tại bến Tam Cốc - Bích Động.

Theo Thúy, không chỉ cô mà nhiều người đi qua cũng ngoái nhìn và trầm trồ trước ngoại hình của hai chàng trai. Trong hành trình trên sông Ngô Đồng, họ liên tục tự quay video bằng máy ảnh, thay đổi phụ kiện để phù hợp từng bối cảnh. Nữ du khách cho biết cả hai khá thân thiện, thường mỉm cười và vẫy tay chào khi thấy có người quay video.

Never Clicked gồm Michał Kołkowski, quốc tịch Ba Lan và Andrew Royce, quốc tịch Mỹ, cùng 27 tuổi. Cả hai hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và sáng tạo nội dung tại châu Á.

Nội dung của Michał và Andrew mang màu sắc thời trang, điện ảnh song vẫn gần gũi, pha chút hài hước và trẻ trung. Kênh TikTok của họ hiện có hơn 500.000 người theo dõi, trong khi kênh YouTube thu hút khoảng 180.000 lượt đăng ký.

Michał Kołkowski và Andrew Royce tại Ninh Bình. Ảnh: Never Clicked.

Hai du khách lần đầu đến Việt Nam vào tháng 12/2025. Họ dừng chân tại Đà Nẵng, nhanh chóng bị thu hút bởi ẩm thực, cảnh quan và sự hiếu khách của người dân. "Chúng tôi quyết định quay lại để khám phá nhiều hơn vì lần trước chỉ ở lại cuối tuần", Michał nói.

Đầu năm nay, cả hai chọn Cao Bằng làm bối cảnh cho video đầu tiên sau khi xem hình ảnh trên mạng. Họ thực sự "choáng ngợp" trước cảnh núi non và không thể tin đó là nơi có thật. Dù chỉ ở hai ngày, Cao Bằng là điểm yêu thích nhất trong chuyến đi một tuần. Đoạn video thu hút gần 8 triệu lượt xem, tái hiện hình ảnh làng quê Việt Nam với trâu, bãi cỏ, cùng các danh thắng như núi Mắt Thần, chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc và thác Bản Giốc.

Ngoài Đà Nẵng, Cao Bằng và Ninh Bình, Michał và Andrew cũng đã ghé Hà Nội, trải nghiệm phở, bánh mì và bún chả. "Chúng tôi mong muốn khám phá nhiều hơn nữa các địa danh tại Việt Nam", cặp đôi chia sẻ.

