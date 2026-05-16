Bộ bát đĩa Trung Quốc dùng trong quốc yến thết đãi ông Trump

Bộ bát đĩa quốc yến "Bảo tướng vận thái" với thiết kế lấy cảm hứng từ Đại lễ đường Nhân dân được Trung Quốc sử dụng trong tiệc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ đồ sứ dùng trong quốc yến chiêu đãi ông Trump tại Bắc Kinh tối 14/5.

Tối 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì quốc yến chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao và lãnh đạo doanh nghiệp hai nước. Ngoài thực đơn, bộ bát đĩa sử dụng trong quốc yến cũng thu hút sự chú ý.

Bộ đồ dùng có tên "Bảo tướng vận thái", thuộc thương hiệu Long Châu Các. Đây là dòng quốc yến được thiết kế riêng cho Đại sảnh Vàng của Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc. Thiết kế bộ sưu tập lấy cảm hứng từ không gian kiến trúc và các chi tiết trang trí của Đại sảnh Vàng, nhằm làm nổi bật vẻ đẹp nghi lễ kiểu Trung Hoa với phong cách cổ điển, sang trọng và lộng lẫy.

Toàn bộ thiết kế vận dụng cảm giác không gian "nặng dưới, nhẹ trên" của kiến trúc đại sảnh. Phần dưới của nhiều món đồ được phủ các hoa văn dày, cầu kỳ, trong khi phần trên trang trí bằng họa tiết "bảo tướng hoa", tạo nên tổng thể mềm mại nhưng rực rỡ.

Kiểu dáng sản phẩm được thiết kế đa dạng, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật. Một số chi tiết màu xanh phấn cũng được đưa vào để giúp bộ sưu tập hài hòa với không gian Đại sảnh Vàng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi quốc yến cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, tối 14/5.

Theo giới quan sát, quốc yến lần này được xem như một phần của "ngoại giao mềm", không chỉ nhằm chiêu đãi mà còn truyền tải thông điệp về thiện chí và sự cân bằng văn hóa giữa hai nước, Reuters đưa tin.

Ẩm thực quốc yến Trung Quốc truyền thống thường dựa trên trường phái Hoài Dương với hương vị thanh nhẹ, trình bày tinh tế và phù hợp khẩu vị quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh Bắc Kinh và Washington muốn phát tín hiệu ổn định quan hệ, thực đơn năm nay kết hợp cả món ăn Trung Quốc truyền thống lẫn những lựa chọn được cho là phù hợp khẩu vị của ông Trump.

Sau phần khai vị, thực khách được phục vụ tôm hùm trong súp cà chua, sườn bò giòn, vịt quay Bắc Kinh, cá hồi nấu chậm sốt mù tạt và rau củ hầm theo mùa. Trong đó, món sườn bò được cho là gợi nhắc sở thích ăn bít tết chín kỹ của ông Trump, còn vịt quay Bắc Kinh là món ăn mang tính biểu tượng quốc tế của Trung Quốc.

Các món tráng miệng thiên về phong cách phương Tây hơn, gồm tiramisu, bánh ngọt tạo hình vỏ ốc, trái cây và kem. So với quốc yến năm 2017 chỉ có bánh ngọt, trái cây và kem, thực đơn năm nay được đánh giá đa dạng và mang tính quốc tế hơn.

Nhân viên chuẩn bị bàn tiệc cho quốc yến chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 14/5.

Luo Chenglin, 31 tuổi, bếp trưởng nhà hàng Yangzhou Banquet ở Bắc Kinh, cho biết việc nấu ăn cho các nguyên thủ và quan chức cấp cao không đơn thuần là phục vụ món ăn, mà còn là cơ hội để đưa "quyền lực mềm" của Trung Quốc lên bàn tiệc.

Luo từ lâu phụ trách các món ăn dành cho khách ngoại giao tại Bắc Kinh. Theo anh, các quốc yến cần cân bằng giữa việc giới thiệu văn hóa Trung Quốc và phù hợp khẩu vị của khách quốc tế.

"Quốc yến cho phép chúng tôi giới thiệu nguồn nguyên liệu phong phú cùng những sản vật tốt nhất của Trung Quốc. Thực đơn cũng phải phù hợp với khẩu vị của bạn bè quốc tế nên các món ăn sẽ không quá nhiều hay quá cay. Hương vị thường nhẹ nhàng, dễ thưởng thức với mọi thực khách", Luo nói.

Bếp trưởng này từng phục vụ nhiều đoàn khách ngoại giao đến từ Nhật Bản và Australia. Một số đồng nghiệp cũ của anh cũng từng tham gia chuẩn bị quốc yến dành cho ông Tập và ông Trump trong chuyến thăm năm 2017.

Các bữa tiệc cấp nhà nước của Trung Quốc từ lâu thường sử dụng món ăn thuộc trường phái ẩm thực Hoài Dương nổi tiếng với hương vị thanh nhẹ, cách chế biến tinh tế và đề cao nguyên liệu theo mùa. Luo cho biết trường phái này là nơi các đầu bếp thể hiện kỹ thuật chế biến tinh xảo nhất.

"Trong các món cá, từng chiếc xương, vây hay xương sống đều được loại bỏ hoàn toàn để khi phục vụ khách quốc tế, họ có thể thưởng thức món ăn mà không gặp bất kỳ chiếc xương nào", anh nói.

Ông Trump lên Không lực Một rời Bắc Kinh Chiều 15/5, Tổng thống Trump lên Không lực Một rời Bắc Kinh sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, khép lại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung được cả thế giới theo dõi sát sao.