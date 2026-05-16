Cấm trekking tự phát một số đỉnh núi cao nhất Việt Nam

Vườn quốc gia Bát Xát nghiêm cấm các hoạt động leo núi, trekking tự phát tại nhiều đỉnh núi nổi tiếng như Ky Quan San, Nhìu Cồ San, Putaleng.

Du khách trekking đỉnh Lùng Cúng (Lào Cai) cuối tháng 11/2025. Ảnh: Bùi Chuyên.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Bát Xát (tỉnh Lào Cai) vừa phát thông báo nghiêm cấm các hình thức leo núi, trekking, hiking (đều là đi bộ đường dài) tự phát tại những khu vực thuộc phạm vi quản lý như: Lảo Thẩn, Ky Quan San, Cú Nhù San, Nhìu Cồ San, Putaleng, Vân Sam.

Theo đơn vị, hành vi tự ý vào rừng khi chưa khai báo hoặc chưa được cấp phép là vi phạm pháp luật. Căn cứ Điều 11 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ban hành ngày 26/12/2024, người tham quan, du lịch khi chưa được sự cho phép của chủ rừng có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng. Hành vi nghỉ ngơi, cắm trại, giải trí trong khu bảo vệ nghiêm ngặt bị phạt từ 6-10 triệu đồng.

Trước đó, BQL từng yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động du lịch, tham quan do cảnh báo khẩn về nguy cơ cháy rừng cấp V - mức cực kỳ nguy hiểm - trong giai đoạn 14-20/4. Theo cảnh báo, cháy rừng có thể bùng phát và lan nhanh trên diện rộng.

Trước cảnh báo của cơ quan chức năng, nhiều doanh nghiệp kinh doanh tour leo núi tạm dừng khai thác tuyến này. Dự kiến đến khoảng tháng 9-10, các tour mới có thể mở lại. Các đơn vị tổ chức tour và đội ngũ porter cũng tranh thủ rà soát quy trình, nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu và nghiệp vụ hướng dẫn nhằm tăng cường an toàn cho du khách.

Du khách trekking cao nguyên Y Tý, tỉnh Lào Cai, tháng 6/2025. Ảnh: Phạm Quang Tuyên.

Hồi tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ký quyết định chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát thành Vườn quốc gia (VQG) Bát Xát. Đây là VQG thứ 36 của Việt Nam và là VQG thứ 2 tại Lào Cai, bên cạnh VQG Hoàng Liên.

VQG Bát Xát nằm trên địa bàn ba xã Mường Hum, Dền Sáng và Y Tý, với tổng diện tích khoảng 18.510 ha. Trong đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt rộng khoảng 14.686 ha, phân khu phục hồi sinh thái khoảng 3.441 ha và phân khu dịch vụ - hành chính khoảng 382 ha.

Các nhà khoa học đã ghi nhận 976 loài thực vật bậc cao có mạch tại đây, trong đó có 137 loài nguy cấp, quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam, Danh lục đỏ IUCN 2021 và danh mục các loài nguy cấp quý hiếm của Việt Nam. Cơ quan chức năng cũng thống kê được 173 loài gồm 42 loài thú, 73 loài chim, 20 loài bò sát và 38 loài lưỡng cư.

Ngoài giá trị sinh thái, VQG Bát Xát còn sở hữu nhiều cảnh quan nổi tiếng với các đỉnh núi cao hàng đầu Việt Nam như: Putaleng cao 3.049 m, Ky Quan San (3.046 m), Nhìu Cồ San (2.965 m) cùng nhiều điểm khám phá như tuyến thác Đỏ - quần thể thiết sam cổ thụ trên đỉnh Cú Nhù San, đường đá cổ Pavie, thác Hồng Ngài và cột mốc biên giới số 85.

Cảnh nghỉ trưa như 'đi chợ phiên' vùng cao trên cung trekking Phu Sa Phìn Phu Sa Phìn hiện là một trong những đỉnh núi được dân mê trekking đặc biệt yêu thích. Cung này nổi tiếng với những ngày biển mây cuộn tràn, bình minh bừng lên trên dải núi hình sống lưng khủng long.