Đầu bếp Trung Quốc khéo chiều sự ‘kén ăn’ của ông Trump

Sườn bò giòn, vịt quay và bánh tiramisu là những món xuất hiện trong quốc yến do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh tối 14/5.

Ông Trump dự quốc yến tại Bắc Kinh tối 14/5. Ảnh: New York Times.

Theo New York Times, các đầu bếp Trung Quốc đã khéo léo chiều theo khẩu vị của ông Trump, nhưng vẫn sử dụng nguyên liệu và kỹ thuật nấu ăn truyền thống của ẩm thực Trung Quốc.

Những món đặc trưng của Bắc Kinh xuất hiện trong thực đơn có thể kể tới vịt quay Bắc Kinh với kỹ thuật quay cầu kỳ, hay mì “trác tương miến”, món mì phủ tương đậu nành đậm vị.

Tuy nhiên, ông Trump được biết đến với sở thích dùng các món ăn kiểu Mỹ như burger, bít tết chín kỹ, khoai tây chiên và salad Caesar.

Ông Trump thích ăn burger. Ảnh: Instagram.

Vì vậy, thực đơn quốc yến lần này là sự kết hợp giữa món Trung Quốc và món quốc tế, gồm súp tôm hùm cà chua, sườn bò giòn, vịt quay Bắc Kinh, rau củ hầm theo mùa, cá hồi nấu chậm sốt mù tạt, bánh bao áp chảo nhân thịt heo.

Tráng miệng gồm món bánh ngọt được mô tả có hình “vỏ ốc trumpet”, tiramisu, trái cây và kem.

Trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump trên cương vị Tổng thống Mỹ hồi năm 2017, các đầu bếp Bắc Kinh cũng lựa chọn thực đơn khá an toàn. Khi đó, các món được phục vụ gồm súp hải sản, gà Kung Pao, bò hầm sốt cà chua - phiên bản cao cấp hơn của món bít tết ăn cùng tương cà mà ông Trump yêu thích.

Các lãnh đạo thế giới khác cũng luôn chú ý đến khẩu vị của ông Trump khi tiếp đón ông.

Đồ sứ dùng trong quốc yến chiêu đãi ông Trump tại Bắc Kinh tối 14/5. Ảnh: New York Times.

Trong chuyến thăm Tokyo hồi tháng 10/2025, ông Trump đã dùng bữa trưa cùng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, thực đơn gồm thịt bò Mỹ và cơm nấu bằng gạo nhập khẩu từ Mỹ. Đây được xem là cử chỉ thiện chí phá vỡ thông lệ ngoại giao của Nhật Bản vốn ưu tiên nguyên liệu địa phương khi lên thực đơn thết đãi nguyên thủ quốc gia của nước khác tới thăm.

Vài tháng trước đó, Nhật Bản đã đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ, trong đó có việc cam kết tăng nhập khẩu gạo Mỹ.

Trong cùng chuyến công du châu Á khi đó, khi đến thăm Hàn Quốc, ông Trump được phục vụ món bít tết dùng với tương cà, salad sốt Thousand Island.

Tại Malaysia, ông được phục vụ các loại sandwich dùng nguyên liệu thịt bò Angus của Mỹ.

Trở lại năm 2017, vài tháng trước chuyến thăm Trung Quốc, ông Trump từng tiếp ông Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida, Mỹ). Khi đó, các đầu bếp Mỹ đã chuẩn bị salad Caesar, cá bơn Dover áp chảo và bít tết thăn bò Mỹ thượng hạng.

Theo lời kể của ông Trump, khi món tráng miệng là bánh chocolate sốt vanilla vừa được đưa lên phục vụ, ông thông báo với ông Tập rằng mình vừa ra lệnh tấn công tên lửa vào Syria. Trước đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị Mỹ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học. Theo ông Trump, khi nghe thông tin này, ông Tập im lặng.

Cận cảnh Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng thống Trump Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump với dàn quân nhạc cử quốc thiều hai nước trong khi 21 phát đại bác vang lên từ quảng trường Thiên An Môn.