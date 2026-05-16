Nha Trang giăng dây khoanh vùng bảo vệ san hô vì nguy cơ tẩy trắng

Ban Quản lý vịnh Nha Trang sẽ tạm thời khoanh vùng bảo vệ rạn san hô tại khu vực Hòn Chồng - Đặng Tất từ tháng 5 đến hết tháng 8.

Ngày 16/5, Ban Quản lý vịnh Nha Trang thông báo khoanh vùng bảo vệ tạm thời rạn san hô tại khu vực biển Hòn Chồng - Đặng Tất, thuộc phường Bắc Nha Trang. Theo đơn vị này, các chuyên gia cảnh báo hiện tượng El Nino năm nay sẽ tác động mạnh đến Việt Nam, khiến nhiệt độ tăng cao do nắng nóng kéo dài. Đây cũng được xem là nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng tẩy trắng san hô.

Để giảm thiểu tối đa các tác nhân ảnh hưởng đến hệ sinh thái rạn san hô trên vịnh Nha Trang, cũng như nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường biển, BQL sẽ khoanh vùng bảo vệ tạm thời từ tháng 5 đến hết tháng 8. Thời gian áp dụng từ 16h-18h vào những ngày thủy triều xuống thấp, thường rơi vào thời điểm cuối tháng và giữa tháng Âm lịch.

Khu vực được khoanh vùng là rạn san hô tại vùng biển Hòn Chồng - Đặng Tất, một trong những điểm ven bờ thu hút đông người dân và du khách tại Nha Trang.

BQL cho biết việc hạn chế tác động của con người trong thời gian thủy triều xuống thấp nhằm hỗ trợ hệ sinh thái san hô giảm áp lực trong giai đoạn thời tiết cực đoan. Đơn vị cũng kêu gọi người dân và du khách phối hợp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển và tuân thủ các quy định trong thời gian khoanh vùng tạm thời.

Khu vực biển Hòn Chồng - Đặng Tất có khoảng 4,8 ha diện tích san hô đang phát triển tốt. Độ phủ san hô tạo rạn trung bình toàn vùng 32,4%, có sự đa dạng về thành phần loài san hô tạo rạn đang trong thời gian phục hồi khoảng 5-10 năm tuổi. Trong đó, đã xác định được tổng số 62 loài san hô thuộc 12 họ tại khu vực giám sát và ghi nhận được 24 họ và 43 loài cá rạn sinh sống.

Năm ngoái, một du khách bị nhắc nhở do xâm hại rạn san hô ở Hòn Chồng. Người này lặn và quay cận cảnh san hô, cầu gai, cá bơi dưới làn nước trong tại bãi biển Hòn Chồng kèm lời giới thiệu như một điểm lặn ngắm cá, bên cạnh nơi check-in nổi tiếng, vui chơi của người dân.

Trong khi đó, BQL đã cắm biển báo cấm xâm hại khu vực có rạn san hô dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng. BQL nhận định hành động trên không chỉ quảng bá không đúng sự thật về du lịch phố biển, mà còn tác động tiêu cực đến hệ sinh thái san hô đang hồi phục tại khu vực này.

