Người bán kem 100.000 đồng ở Nha Trang phủ nhận chặt chém

Người bán dạo cho biết không "hét giá" cây kem 100.000 đồng với 2 du khách Thái Lan. Song, UBND phường Nha Trang xác định người này có 2 hành vi vi phạm.

Ngày 4/5, ông Ngô Khắc Thinh, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết các đơn vị liên quan đã làm việc với ông P.T.D. (55 tuổi, thường trú Gia Lai) - người bán kem dạo bị du khách Thái Lan tố chặt chém tại công viên bờ biển Nha Trang vào dịp lễ 30/4-1/5.

Tại trụ sở, ông D. trình bày rằng có bán kem cho 2 du khách Thái Lan, nhưng không bán với giá 100.000 đồng. Do hiểu nhầm du khách mua 2 cây kem nên đã báo giá tổng cộng 100.000 đồng. Tuy nhiên, du khách không đồng ý mức giá nên chỉ lấy một cây và trả 20.000 đồng.

Theo ông Thinh, do tường trình giữa ông D. và nội dung bài đăng của du khách Thái Lan bất nhất nên vụ việc đã chuyển sang Công an phường Nha Trang tiếp tục kiểm tra, xác minh với các bên liên quan để đưa ra kết quả cuối cùng.

Trước mắt, UBND phường Nha Trang xác định người này có 2 hành vi vi phạm và lập biên bản để xử lý theo quy định, gồm bán hàng rong tại khu vực cấm và điều khiển phương tiện trên đường dành cho người đi bộ.

Hình ảnh nữ du khách Thái Lan mua kem tại Nha Trang sáng ngày 2/5. Ảnh: Miki Mil.

Trước đó, sáng ngày 2/5, trên một nhóm du lịch Việt Nam - Thái Lan đông thành viên, du khách Miki Mil (đến từ Bangkok, Thái Lan) đăng tải một bài viết với tiêu đề "Cảnh báo!! Ngày đầu tiên đi du lịch mà đã gặp chuyện tệ".

Du khách này kể rằng đã gọi một xe bán kem dạo lại mua khi dạo biển. Khi cô và bạn trai hỏi giá cả, người bán không trả lời, mà nhanh tay làm kem. Sau đó, người bán báo giá 100.000 đồng khiến nữ du khách rất sốc, vì xem những video review khác mức giá không cao đến vậy.

"Đi du lịch chưa đến một tiếng đã bị lừa, mấy ngày sau vẫn còn ám ảnh. Quan trọng là kem dở, không ngon", cô viết.

Hình ảnh này khiến người địa phương đồng loạt bày tỏ bức xúc dưới bình luận, mong chính quyền địa phương xử lý nghiêm vì gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Nha Trang trong mắt du khách.

Trong cùng ngày 2/5, lực lượng chức năng phường Bắc Nha Trang đã phối hợp cùng phường Nha Trang rà soát, xác minh người bán kem thường buôn bán ở công viên bờ biển, đối diện đường Tuệ Tĩnh. Tuy nhiên, khu vực này cấm hàng rong nên xe bán kem bị tạm giữ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, ngày 25/4-3/5, toàn tỉnh đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, trong đó có 124.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 2.600 tỷ đồng , tạo tín hiệu tích cực cho mùa cao điểm du lịch hè sắp tới.