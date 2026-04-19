Thực hư du khách nằm, ngồi lên san hô để chụp ảnh ở Đắk Lắk

  Chủ nhật, 19/4/2026 17:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một số du khách nằm, ngồi trên bãi san hô tại vùng biển tỉnh Đắk Lắk, gây ra nhiều ý kiến tranh cãi.

Ngày 19/4, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch UBND xã Ô Loan (tỉnh Đắk Lắk), cho biết chính quyền địa phương đã nắm được hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến san hô thuộc khu vực vùng biển Hòn Yến.

Ông Dũng khẳng định qua xác minh ban đầu, đây là hình ảnh cũ, được đăng lại từ nhiều năm trước, không phản ánh tình hình thực tế hiện nay tại địa phương.

Theo đó, Hòn Yến là khu vực biển nằm trong quy hoạch bảo tồn san hô, hiện vẫn đang ngập nước, không có tình trạng san hô lộ thiên như hình ảnh đang lan truyền. Dù thời điểm gần đây mực nước biển có dao động theo thủy triều, san hô vẫn nằm hoàn toàn dưới mặt nước.

san ho anh 1

Hình ảnh du khách ngồi, nằm trên san hô gây phản cảm.

Việc hình ảnh cũ bị đăng tải lại trong bối cảnh hiện nay dễ gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến nỗ lực bảo tồn hệ sinh thái biển và hình ảnh du lịch địa phương. UBND xã Ô Loan đã nắm thông tin rà soát và sẽ giao công an vào cuộc, phối hợp xử lý các trường hợp đăng tải sai sự thật.

Cùng ngày, trao đổi với Tiền Phong, ông T.Q.T. - người chụp bức ảnh được lan truyền - cho biết loạt hình ảnh này được ghi nhận tại Phú Yên vào tháng 7/2023 trong một chuyến trải nghiệm du lịch biển.

Theo ông T.Q.T., trong quá trình du khách di chuyển và tạo dáng, một số khoảnh khắc vô tình ghi lại tư thế nằm, ngồi gần khu vực san hô, dẫn đến việc khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã gây hiểu nhầm và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Ông T. khẳng định mục đích ban đầu khi đăng tải là giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên biển Phú Yên, đặc biệt là hệ sinh thái san hô, đồng thời kêu gọi du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển. Tuy nhiên, sau khi nhận được phản hồi từ cộng đồng, ông đã chủ động gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh và gửi lời xin lỗi, rút kinh nghiệm, sửa sai.

san ho anh 2san ho anh 3

Ông T.Q.T. cho biết đã chụp nhiều ảnh đẹp về san hô nhưng sơ suất chọn một số hình ảnh không phù hợp để đăng lên mạng xã hội.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

