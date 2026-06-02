Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Vì sao khách ở bên kia bán cầu đổ xô đến Trung Quốc?

  • Thứ ba, 2/6/2026 13:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhờ chính sách miễn thị thực và các hoạt động giao thương sôi động, lượng khách từ 5 quốc gia Nam Mỹ đến Trung Quốc tăng hơn 50% chỉ sau một năm.

Khách du lịch mặc trang phục truyền thống của Trung Quốc chụp ảnh tại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh ngày 8/5/2025. Ảnh: VCG.

Một năm sau khi Trung Quốc triển khai chính sách miễn thị thực (visa) đối với công dân 5 quốc gia Nam Mỹ, những phản hồi tích cực từ du khách bắt đầu xuất hiện rõ nét, Global Times đưa tin.

Theo dữ liệu do cơ quan kiểm tra biên phòng Thượng Hải công bố ngày 1/6, từ ngày 1/6/2025 đến 31/5/2026, tổng cộng 81.000 lượt hành khách từ 5 quốc gia Nam Mỹ đã nhập cảnh Trung Quốc qua các cửa khẩu ở Thượng Hải, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, gần 70% du khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực. Báo cáo cho rằng chính sách này đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy thị trường du lịch quốc tế đến Trung Quốc tăng trưởng mạnh.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại xuyên biên giới, Trung Quốc đã mở rộng phạm vi miễn thị thực bằng cách áp dụng chương trình thí điểm đối với người mang hộ chiếu phổ thông của Brazil, Argentina, Chile, Peru và Uruguay từ ngày 1/6/2025 đến 31/5/2026.

Công dân của 5 quốc gia trên có thể nhập cảnh Trung Quốc mà không cần thị thực và lưu trú tối đa 30 ngày với các mục đích công tác, du lịch, thăm thân, giao lưu hoặc quá cảnh.

Trung Quoc anh 1

Nhóm khách quốc tế và hướng dẫn viên du lịch (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm tại công viên Thiên Đàn ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 7/1. Ảnh: Xinhua.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) cho biết bên cạnh nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, các chuyến công tác, giao thương và trao đổi kinh tế cũng đang trở thành lý do quan trọng khiến du khách từ Nam Mỹ đến Trung Quốc.

Mối liên kết kinh tế ngày càng chặt chẽ cũng làm gia tăng sự quan tâm của người dân 5 quốc gia Nam Mỹ đối với việc trực tiếp đến Trung Quốc để trải nghiệm và tìm hiểu. Các hoạt động giao thương và giao lưu nhân dân được cho là đang hỗ trợ lẫn nhau, góp phần thúc đẩy nhu cầu đi lại giữa các bên.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục mở rộng các chính sách tạo thuận lợi về thị thực và ngày càng nhận được phản hồi tích cực từ các quốc gia được hưởng lợi.

Kể từ khi Trung Quốc áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân Nga từ ngày 14/9/2025, đã có 318.000 lượt khách Nga nhập cảnh qua các cửa khẩu ở Thượng Hải tính đến trưa 21/5 năm nay, tăng 67,8% so với cùng kỳ năm trước. Hơn 90% trong số này nhập cảnh theo diện miễn thị thực.

Để tiếp tục tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa Trung Quốc và Nga, ngày 20/5, nước này quyết định gia hạn chính sách miễn thị thực cho công dân Nga đến hết ngày 31/12/2027. Theo đó, người mang hộ chiếu phổ thông Nga có thể nhập cảnh Trung Quốc mà không cần thị thực và lưu trú tối đa 30 ngày với các mục đích công tác, du lịch, thăm thân, giao lưu hoặc quá cảnh.

Trung Quoc anh 2

Du khách Nga Nga tản bộ dọc bãi biển Đại Đông Hải ở Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: VCG.

Trong khi đó, dữ liệu mới nhất cho thấy số lượt khách Hàn Quốc đến Trung Quốc trong quý I năm nay đạt 2,66 triệu lượt, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh thúc đẩy mở cửa sâu rộng hơn, Trung Quốc đã triển khai chính sách miễn thị thực đơn phương cho công dân Hàn Quốc từ năm 2024 và tiếp tục gia hạn vào tháng 11/2025.

Chính sách cho phép công dân Hàn Quốc lưu trú tối đa 30 ngày với mục đích du lịch, công tác hoặc thăm thân, qua đó gỡ bỏ một trong những rào cản lớn nhất đối với du khách ngắn ngày và các nhà sáng tạo nội dung đến từ Hàn Quốc.

Ông Zhang Yi, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu iiMedia, nhận định giá trị của hợp tác du lịch khu vực sẽ ngày càng rõ nét khi các chính sách miễn thị thực tiếp tục được mở rộng. Điều này có thể thúc đẩy các hoạt động trao đổi khách du lịch, tăng cường kết nối hàng không và phát triển các hành trình du lịch liên quốc gia.

"Những biện pháp ngày càng thuận tiện dành cho du khách quốc tế, cùng các sản phẩm du lịch được thiết kế phù hợp hơn với từng thị trường, sẽ tiếp tục giải phóng nhu cầu du lịch đến Trung Quốc, thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa các quốc gia", chuyên gia nói.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Khách Nga tăng tốc kỷ lục tại Việt Nam, có thể 'soán ngôi' Trung Quốc?

Sự phục hồi mạnh mẽ của các đường bay thẳng, chính sách thị thực thuận lợi và nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày đang đưa khách Nga trở lại Việt Nam với tốc độ chưa từng có.

33:1980 hôm qua

Tôi đến ngôi làng đổi đời nhờ trào lưu 'kiếp này cài hoa lên tóc'

Tưởng chỉ là cách làm đẹp từ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh, tôi bất ngờ khi đến làng chài Tuyền Châu, Trung Quốc, nơi tục cài hoa lên tóc đã trở thành di sản và giúp người dân đổi đời.

11:25 27/5/2026

Khách Thái Lan đổ xô sang Trung Quốc

Nhờ chính sách miễn visa và làn sóng review du lịch trên mạng xã hội, Trung Quốc đang trở thành điểm đến nước ngoài được người Thái lựa chọn nhiều nhất.

09:08 24/5/2026

Đan Châu

Trung Quốc Trung Quốc du lịch Trung Quốc du khách Nam Mỹ quốc gia Nam Mỹ khám phá Trung Quốc Thượng Hải miễn thị thực miễn visa thị thực visa chính sách thị thực chính sách miễn visa Brazil Argentina Chile Peru Uruguay

    Đọc tiếp

    Mua lua chin gay 'sot' o Mang Den nhin tu tren cao hinh anh

    Mùa lúa chín gây 'sốt' ở Măng Đen nhìn từ trên cao

    9 giờ trước 06:00 2/6/2026

    0

    Tháng 5-7, mùa lúa chín Măng Đen thu hút nhiều du khách đến ngắm cảnh, săn mây. Tour du lịch địa phương cũng đưa hoạt động ngắm lúa vào lịch trình, kết hợp khám phá làng dân tộc.

    Nha su mo quan bar o Nhat Ban hinh anh

    Nhà sư mở quán bar ở Nhật Bản

    8 giờ trước 07:20 2/6/2026

    0

    Quán bar ở Tokyo do các nhà sư điều hành hút khách nhờ cocktail lấy cảm hứng từ "thiên đường", "địa ngục" cùng trải nghiệm tụng kinh, thư pháp và nghi lễ quan tài độc đáo.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý