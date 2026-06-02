Vì sao khách ở bên kia bán cầu đổ xô đến Trung Quốc?

Nhờ chính sách miễn thị thực và các hoạt động giao thương sôi động, lượng khách từ 5 quốc gia Nam Mỹ đến Trung Quốc tăng hơn 50% chỉ sau một năm.

Khách du lịch mặc trang phục truyền thống của Trung Quốc chụp ảnh tại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh ngày 8/5/2025. Ảnh: VCG.

Một năm sau khi Trung Quốc triển khai chính sách miễn thị thực (visa) đối với công dân 5 quốc gia Nam Mỹ, những phản hồi tích cực từ du khách bắt đầu xuất hiện rõ nét, Global Times đưa tin.

Theo dữ liệu do cơ quan kiểm tra biên phòng Thượng Hải công bố ngày 1/6, từ ngày 1/6/2025 đến 31/5/2026, tổng cộng 81.000 lượt hành khách từ 5 quốc gia Nam Mỹ đã nhập cảnh Trung Quốc qua các cửa khẩu ở Thượng Hải, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, gần 70% du khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực. Báo cáo cho rằng chính sách này đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy thị trường du lịch quốc tế đến Trung Quốc tăng trưởng mạnh.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại xuyên biên giới, Trung Quốc đã mở rộng phạm vi miễn thị thực bằng cách áp dụng chương trình thí điểm đối với người mang hộ chiếu phổ thông của Brazil, Argentina, Chile, Peru và Uruguay từ ngày 1/6/2025 đến 31/5/2026.

Công dân của 5 quốc gia trên có thể nhập cảnh Trung Quốc mà không cần thị thực và lưu trú tối đa 30 ngày với các mục đích công tác, du lịch, thăm thân, giao lưu hoặc quá cảnh.

Nhóm khách quốc tế và hướng dẫn viên du lịch (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm tại công viên Thiên Đàn ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 7/1. Ảnh: Xinhua.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) cho biết bên cạnh nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, các chuyến công tác, giao thương và trao đổi kinh tế cũng đang trở thành lý do quan trọng khiến du khách từ Nam Mỹ đến Trung Quốc.

Mối liên kết kinh tế ngày càng chặt chẽ cũng làm gia tăng sự quan tâm của người dân 5 quốc gia Nam Mỹ đối với việc trực tiếp đến Trung Quốc để trải nghiệm và tìm hiểu. Các hoạt động giao thương và giao lưu nhân dân được cho là đang hỗ trợ lẫn nhau, góp phần thúc đẩy nhu cầu đi lại giữa các bên.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục mở rộng các chính sách tạo thuận lợi về thị thực và ngày càng nhận được phản hồi tích cực từ các quốc gia được hưởng lợi.

Kể từ khi Trung Quốc áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân Nga từ ngày 14/9/2025, đã có 318.000 lượt khách Nga nhập cảnh qua các cửa khẩu ở Thượng Hải tính đến trưa 21/5 năm nay, tăng 67,8% so với cùng kỳ năm trước. Hơn 90% trong số này nhập cảnh theo diện miễn thị thực.

Để tiếp tục tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa Trung Quốc và Nga, ngày 20/5, nước này quyết định gia hạn chính sách miễn thị thực cho công dân Nga đến hết ngày 31/12/2027. Theo đó, người mang hộ chiếu phổ thông Nga có thể nhập cảnh Trung Quốc mà không cần thị thực và lưu trú tối đa 30 ngày với các mục đích công tác, du lịch, thăm thân, giao lưu hoặc quá cảnh.

Du khách Nga Nga tản bộ dọc bãi biển Đại Đông Hải ở Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: VCG.

Trong khi đó, dữ liệu mới nhất cho thấy số lượt khách Hàn Quốc đến Trung Quốc trong quý I năm nay đạt 2,66 triệu lượt, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh thúc đẩy mở cửa sâu rộng hơn, Trung Quốc đã triển khai chính sách miễn thị thực đơn phương cho công dân Hàn Quốc từ năm 2024 và tiếp tục gia hạn vào tháng 11/2025.

Chính sách cho phép công dân Hàn Quốc lưu trú tối đa 30 ngày với mục đích du lịch, công tác hoặc thăm thân, qua đó gỡ bỏ một trong những rào cản lớn nhất đối với du khách ngắn ngày và các nhà sáng tạo nội dung đến từ Hàn Quốc.

Ông Zhang Yi, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu iiMedia, nhận định giá trị của hợp tác du lịch khu vực sẽ ngày càng rõ nét khi các chính sách miễn thị thực tiếp tục được mở rộng. Điều này có thể thúc đẩy các hoạt động trao đổi khách du lịch, tăng cường kết nối hàng không và phát triển các hành trình du lịch liên quốc gia.

"Những biện pháp ngày càng thuận tiện dành cho du khách quốc tế, cùng các sản phẩm du lịch được thiết kế phù hợp hơn với từng thị trường, sẽ tiếp tục giải phóng nhu cầu du lịch đến Trung Quốc, thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa các quốc gia", chuyên gia nói.