Mùa lúa chín gây 'sốt' ở Măng Đen nhìn từ trên cao

Từ cuối tháng 5, những thửa ruộng bậc thang ở làng Kon Tu Rằng, nơi cách trung tâm xã Măng Đen (Quảng Ngãi) khoảng 10 km, chuyển màu từng mảng xanh, vàng rực và vàng ngã đậm. Trên bản đồ du lịch đại ngàn, địa điểm này được biết đến nhiều bởi ruộng bậc thang thoai thoải, hút mắt. Từ đầu tháng 6 đến tháng 7, du khách bắt đầu tìm đến chụp ảnh đông đúc, một số đơn vị tour địa phương cũng đưa địa điểm này vào lịch trình. Ảnh: Đô Đô/Ghiền Măng Đen.
Khác với những vùng núi Tây - Đông Bắc, ruộng lúa ở Măng Đen chín sớm hơn, cũng không đều tăm tắp như ở đồng bằng. Người dân địa phương cấy lúa thành từng thửa ngẫu nhiên, nằm gối lên nhau. Do lúa không cấy cùng một thời điểm nên đến lúc thu hoạch sẽ có những mảng đậm nhạt đan xen, tạo hiệu ứng thị giác chuyển màu. Ảnh: Đô Đô/Ghiền Măng Đen.
Bao quanh ruộng bậc thang Kon Tu Rằng là dãy núi Ngọc Lễ, một bên được ôm lấy bởi dòng sông Đăk S'nghé. Khi đến ngắm lúa chín, du khách có thể kết hợp tham quan kho trữ lúa ở làng Kon Tu Ma của người Xơ Đăng nằm bên cạnh. Tháng 7/2025, địa điểm này cũng bất ngờ nổi tiếng nhờ những kho lúa làm bằng gỗ giống nhà sàn nhỏ. Ảnh: Đô Đô/Ghiền Măng Đen.
Đứng từ cầu treo Kon Tu Rằng, du khách có thể ngắm những thửa ruộng bậc thang vàng rực ở góc bao quát hơn. Đây là chiếc cầu dài 292 m, được xây dựng năm 1994 và có màu vàng cam ở 2 đầu. Ngoài chức năng giao thông quan trọng, cầu treo Kon Tu Rằng còn mang tính biểu tượng cho văn hóa và du lịch của Kon Tum (cũ). Ảnh: Khánh Duy.
Buổi sáng sớm, mây mỏng vẫn còn vờn trên các sườn núi, những thửa ruộng bậc thang cũng ẩn hiện trong sương trắng. Khi nắng lên, thung lũng Kon Tu Rằng dần hiện ra. Thời điểm đẹp nhất để ngắm cảnh, chụp ảnh từ 6h đến 8h, đây là lúc ánh sáng dịu nhẹ và toàn bộ thung lũng hiện lên với vẻ đẹp nguyên sơ nhất. Ảnh: Đô Đô/Ghiền Măng Đen.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Đô Đô, người dân địa phương kiêm quản trị nhóm du lịch Măng Đen, cho biết mùa lúa chín năm nay đang bước vào giai đoạn cuối, phần lớn diện tích lúa sẽ được thu hoạch trong khoảng 5-7 ngày tới. Hiện chương trình tour địa phương đang bán chạy gồm trải nghiệm bản địa, săn mây, ngắm mùa lúa chín, khám phá làng đồng bào Xơ Đăng, Mơ Nâm và chụp ảnh. Tại đây cũng có những món ăn mang đậm hương vị núi rừng. Ngoài ra, từ ruộng, du khách có thể trekking lên đỉnh Ngọc Lễ để có tầm nhìn toàn cảnh ruộng bậc thang Kon Tu Rằng và xã Măng Cành (cũ). Ảnh: Hoàng Tour Măng Đen.
Với người Xơ Đăng và Mơ Nâm nơi đây, lúa gạo được xem như tài sản quý giá nhất của mỗi gia đình. Tại Kon Tu Rằng, bà con không mang lúa về nhà mà để trong những kho trữ lúa nằm rải rác trên thửa ruộng. Thói quen này hình thành từ việc nhà người dân thường được làm từ gỗ, tre và cỏ tranh dễ bốc cháy, họ chọn cách bảo quản lúa gạo xa nhà để tránh rủi ro. Ảnh: Đô Đô/Ghiền Măng Đen.
Để ngắm lúa chín, du khách có thể đi xe máy hoặc ôtô theo đường chính trong làng, đến ngã 3 cuối đường, gửi phương tiện tại nhà kiểm lâm gần đó và đi bộ đến khu ruộng bậc thang. Tuy nhiên, Kon Tu Rằng rất hạn chế dịch vụ lưu trú. Nếu muốn ở lại đây, du khách có thể cân nhắc nghỉ chân tại khu 37 hộ, nhưng khoảng cách di chuyển khá xa và nhiều bất tiện liên quan đến ăn uống, sinh hoạt. Ảnh: Hoàng Tour Măng Đen.
Du khách nên dành khoảng nửa ngày tại Kon Tu Rằng, sau đó di chuyển về trung tâm Măng Đen để thăm các địa điểm khác hoặc đi quốc lộ 24 hướng về Quảng Ngãi, khúc cua lên tượng Đức Mẹ Măng Đen. Ảnh: Đô Đô/Ghiền Măng Đen.
Theo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen, lượng khách trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 đạt 65.000 lượt. Tỷ lệ lấp phòng vẫn giữ mức cao, đạt khoảng 95-100%.
Năm 2025, ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi tăng trưởng ấn tượng khi đón khoảng 5,2 triệu lượt khách, tăng 38% so với năm trước.
