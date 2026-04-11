Nữ du khách Pháp gãy chân khi đi xe máy ở Măng Đen

Du khách Pháp 55 tuổi gãy chân sau tai nạn trong lúc điều khiển xe máy trên tuyến tỉnh lộ nối Măng Đen với xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Công an xã Măng Bút sơ cứu, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 11/4, Công an xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết vừa hỗ trợ cấp cứu một nữ du khách người Pháp bị tai nạn khi di chuyển từ xã Măng Đen sang tham quan địa bàn.

Trước đó, khoảng 13h ngày 10/4, một đoàn 6 du khách Pháp cùng một hướng dẫn viên người Việt đi xe máy từ Măng Đen về xã Măng Bút theo tuyến tỉnh lộ 676.

Khi đến đoạn dốc thuộc khu dân cư thôn Vác Y Nhông, xã Măng Bút, do tuyến đường đang thi công, mặt đường trơn trượt và độ dốc cao, xe máy do bà D. (55 tuổi, quốc tịch Pháp) điều khiển bị mất lái và ngã xuống đường. Vụ tai nạn khiến bà bị gãy chân trái, không thể tự di chuyển.

Nhận được tin báo, Công an xã Măng Bút nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp Trạm Y tế xã tiến hành sơ cứu ban đầu, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu. Đại diện đoàn du khách gửi lời cảm ơn đến lực lượng chức năng và người dân địa phương đã kịp thời hỗ trợ.

Du khách check-in tại Măng Đen, nơi có độ cao 1.200 m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ quanh năm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, địa phương đã đón hơn 1,7 triệu lượt khách trong quý I, trong đó khách quốc tế ước đạt 28.200 lượt, tăng 51% so với cùng kỳ. Măng Đen là một trong những điểm đến thu hút đông du khách của tỉnh.

Bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen, cho biết dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4-1/5, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn đạt khoảng 90%, tương đương cùng kỳ năm 2025 và tiếp tục có xu hướng tăng.

Hiện toàn xã có khoảng 170 cơ sở lưu trú với hơn 1.500 phòng, đáp ứng khoảng 7.500 khách mỗi ngày. Giá phòng dịp lễ dao động từ 300.000 đồng đến 4 triệu đồng mỗi đêm. Theo ghi nhận từ nhiều khách sạn, homestay tại khu vực trung tâm Măng Đen, lượng phòng đã kín, dù vẫn có nhiều du khách tiếp tục liên hệ đặt chỗ.

"Từ năm 2022, Măng Đen thường đạt công suất 90-100% vào các dịp lễ lớn. Kỳ nghỉ sắp tới, lượng khách được dự báo tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, là tín hiệu tích cực cho du lịch địa phương", bà Phương nói với Tri Thức - Znews.

Khung cảnh xanh mát tại Măng Đen nơi có độ che phủ rừng hơn 75%. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nhằm hưởng ứng các dịp lễ sắp tới, địa phương tổ chức chuỗi sự kiện du lịch - văn hóa với chủ đề "Măng Đen - bản giao hưởng của đại ngàn", hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến chuyên nghiệp và thu hút du khách.

Các hoạt động gồm lễ hội đường phố, chợ phiên nông sản và dược liệu, trải nghiệm cà phê xứ lạnh, ẩm thực tại thác Pa Sỹ, tạc tượng gỗ dân gian. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa tại quảng trường Măng Đen và khai trương khu du lịch hồ Toong Đam.