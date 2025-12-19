Lo ngại của Măng Đen

Điểm du lịch thác Pa Sỹ (xã Măng Đen) tạm đóng cửa do sạt trượt khiến các cơ sở lưu trú, ăn uống lo ngại lượng khách giảm, trong khi 2 đợt cao điểm du lịch Tết cận kề.

Nước lũ tràn xuống điểm du lịch thác Pa Sỹ vào ngày 22/11. Ảnh: UBND xã Măng Đen.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài gây ra điểm sạt lớn, một số hạng mục hạ tầng tại điểm du lịch thác Pa Sỹ ở xã Măng Đen (Quảng Ngãi), bị hư hỏng nghiêm trọng vào ngày 22/11.

Đất đá sạt trượt xuống suối, lấp nhiều đoạn dòng chảy. Đáng lo, điểm sạt lở tạo vách dựng đứng như "quả bom đất", tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách. Từ ngày 24/11, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen phải đóng cửa để khắc phục.

Thác Pa Sỹ được xem như điểm "neo" du lịch của Măng Đen, thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan bởi cảnh quan tự nhiên, vị trí dễ tiếp cận và phổ biến trong các tour ngắn ngày.

Điểm du lịch thác Pa Sỹ hiện tạm dừng hoạt động. Ảnh: Hoàng Long Farm.

Homestay sợ "ế"

Trong bối cảnh Măng Đen bước vào mùa cao điểm cuối năm, thác Pa Sỹ đóng cửa khiến người làm du lịch địa phương lo tour khó bán hơn vì cắt đi điểm đến đặc trưng. Các cơ sở lưu trú, ăn uống cũng dự trù tình trạng giảm khách và tính toán phương án kích cầu.

Trên các hội, nhóm về du lịch Măng Đen, một số du khách cho biết sẽ tạm "giữ" lại lịch trình, chờ đến khi thác Pa Sỹ mở cửa trở lại.

Theo Bảo Long, quản lý một homestay trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Kon Plông cũ), cách thác Pa Sỹ khoảng 5 km, hiện đã có khách giảm số ngày lưu trú do không thể tham quan điểm du lịch này. Công suất phòng dịp Tết Dương lịch chững nhẹ, hiện chỉ kín khoảng 50%, ít hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.

"Tết đang đến gần, phần lớn khách chọn homestay của tôi do gần thác Pa Sỹ, tôi lo sẽ thất thu", anh nói.

Du khách nghỉ dưỡng tại một homestay ở Măng Đen vào tháng 11/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Chính Hoàng, chủ một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp (xã Măng Đen), cho biết doanh thu chính đến từ việc cho thuê phòng và bán tour trong ngày kèm theo. Song, khi thay thế thác Pa Sỹ bằng thác 3 tầng (xã Măng Cành cũ), lượng khách mua tour chậm lại do vị trí thác mới xa, mất thêm thời gian di chuyển.

"Chưa có tình trạng dời hay hủy phòng, nhưng họ có xu hướng lưu trú ngắn 1-2 đêm, tham quan chủ yếu ở trung tâm Măng Đen rồi về. Doanh thu giảm là điều khó tránh, chờ khi thác mở lại, tôi sẽ nâng cấp tour, khuyến mãi để bù lại", anh bày tỏ.

Phía cơ sở ăn uống cũng có nỗi lo tương tự. Theo Nguyễn Sinh, chủ quán đặc sản Tây Nguyên (đường Phạm Văn Đồng, Kon Plông cũ), khoảng 40% khách của quán là đoàn hoặc nhóm lẻ đi từ thác Pa Sỹ ghé vào, nên cô đã dự phòng tình trạng sụt khách. Mặt khác, thời tiết năm nay thất thường, cô cũng mua nguyên liệu cầm chừng, để cân bằng chi phí nhân viên, mặt bằng.

Thác Pa Sỹ cao khoảng 40-45 m, được tạo thành từ 3 dòng suối chính ở Măng Đen. Ảnh: Phương Tali.

Trong khi đó, Phước Nhân, người chuyên cung cấp tour Măng Đen, cho rằng không nên phụ thuộc nhiều vào con thác này, bởi xã nhỏ còn nhiều điểm đến lý tưởng khác như rừng thông, hồ Đăk Ke, cầu treo Kon Tu Rằng... Trong khi chờ thác Pa Sỹ phục hồi, anh sẽ triển khai hoạt động trekking nhẹ, ăn tối bên bếp lửa, cắm trại.

"Việc cắt đi điểm du lịch được mong chờ ít nhiều khiến họ bớt hào hứng. Nhưng tôi mong thời gian này là lúc du khách sẽ nhìn nhận Măng Đen như một điểm đến nghỉ dưỡng. Họ sẽ đến và ở lại vì khí hậu, cảnh quan chung và con người", Nhân nói.

Địa phương chờ hỗ trợ

Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen, cho biết thác Pa Sỹ được xác định là điểm nhấn du lịch quan trọng của Măng Đen. Ông lo lắng trường hợp thác Pa Sỹ phải tạm dừng hoạt động qua Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mùa cao điểm và doanh thu du lịch của xã.

"Mưa liên tục khiến các điểm phục vụ du khách như khu nhà chòi, nhà lưu niệm, cầu vòm… không còn nguyên vẹn. Hiện xã đã trích ngân sách đào đất đá, san gạt taluy, khơi thông dòng chảy. Trong thông báo đóng cửa chưa thể hẹn ngày mở cửa trở lại do nguồn kinh phí khắc phục sạt lở, tái tạo cảnh quan khá lớn", ông nói với Tri Thức - Znews.

Xã đã gửi tờ trình đến UBND tỉnh Quảng Ngãi, xin kinh phí khắc phục. Nếu được hỗ trợ, xã sẽ thi công khẩn trương, đảm bảo hoàn thành và đưa điểm du lịch hoạt động trở lại trước Tết Nguyên đán 2026.

Trước đó, ngày 24/11, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường sạt lở tại thác Pa Sỹ.

Năm 2024, xã Măng Đen đón 1,2 triệu lượt khách. Mục tiêu năm 2025 đón hơn 1,5 triệu lượt khách. Toàn xã có 170 cơ sở lưu trú với hơn 1.500 phòng, đáp ứng khoảng 7.500 khách/ngày. Hệ sinh thái sản phẩm du lịch cũng được đầu tư phát triển. Ngoài du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, Măng Đen đã hình thành các sản phẩm du lịch như khám phá thiên nhiên, nông nghiệp, cộng đồng, chợ phiên, vườn đá nghệ thuật... để giữ chân du khách.