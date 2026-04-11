Báo ngoại mách du khách cách 'sinh tồn' ở Việt Nam mùa nắng nóng

Giữa cái nóng có thể lên tới hơn 40 độ C ngoài trời, nhiều du khách quốc tế lần đầu đến TP.HCM rơi vào trạng thái mệt mỏi, choáng váng vì thời tiết khắc nghiệt.

Tina và Emma chọn trang phục thoáng mát nhất để khám phá TP.HCM trong những ngày nóng như "đổ lửa". Ảnh: Linh Huỳnh.

Tina và Emma, hai du khách Na Uy, dừng chân bên vỉa hè sau một quãng dạo phố ngắn ở TP.HCM hồi tháng 4/2024. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, cả hai gần như kiệt sức. "Chúng tôi đã quen với nắng nóng khi ở Thái Lan, nhưng thời tiết ở đây vẫn khiến cả hai rất mệt", Emma nói với Tri Thức - Znews.

Cái nắng những ngày đầu tháng 4 hàng năm trở thành nỗi ám ảnh với du khách quốc tế đến TP.HCM mỗi khi ra đường. Trên mạng xã hội, nhiều người ví von thời tiết như "Hỏa Diệm Sơn". Theo số liệu quan trắc, nhiệt độ nhiều ngày liên tiếp tại TP.HCM vượt ngưỡng 35 độ C, nhưng con số này chưa phản ánh hết mức độ khắc nghiệt ngoài thực tế.

Ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết TP.HCM đã bước vào cao điểm nắng nóng của mùa khô, với nền nhiệt duy trì liên tục hơn 10 ngày. Tại các trạm khí tượng, mức nhiệt cao nhất dao động từ 35-37 độ C, song đây chỉ là nhiệt độ đo trong lều theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong môi trường đô thị, nơi bê tông và nhựa đường hấp thụ nhiệt mạnh, cảm nhận thực tế của người dân thường cao hơn đáng kể. "Nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới khoảng 39-41 độ C", ông Hưng nói.

Hai du khách chọn cách cởi trần khi di chuyển dưới nắng trưa TP.HCM, giữa nền nhiệt khoảng 35 độ C. Ảnh: Hoài Bảo.

Không chỉ điều chỉnh cách di chuyển, một số du khách nhận ra việc lựa chọn thời điểm và điểm đến phù hợp đóng vai trò quan trọng cho chuyến du lịch Việt Nam.

Sau gần 3 tuần xuyên Việt, Gentry Hale, du khách Mỹ, thừa nhận cô không kiểm tra kỹ thời tiết từng chặng, dẫn đến việc chuẩn bị hành lý chưa phù hợp. Điểm khởi đầu tại TP.HCM với nền nhiệt cao và độ ẩm lớn khiến cô có cảm giác "như đang ở trong phòng xông hơi".

Theo các chuyên gia du lịch quốc tế từ Travel And Leisure, Việt Nam là điểm đến có thể khai thác quanh năm nếu biết lựa chọn thời điểm và khu vực phù hợp.

Trong khi TP.HCM và miền Nam bước vào cao điểm nắng nóng từ tháng 4, du khách hoàn toàn có thể chuyển hướng hành trình ra các khu vực khác để tránh thời tiết khắc nghiệt.

Mặt đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh, TP.HCM tỏa nhiệt, oi bức, ngày 11/4. Ảnh: Hoài Bảo.

Giai đoạn cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 được xem là thời điểm lý tưởng để khám phá xuyên Việt, khi thời tiết tương đối dễ chịu trên cả nước. Tuy nhiên, nếu đi vào thời điểm nắng nóng như hiện tại ở TP.HCM, miền Bắc hoặc các điểm đến ven biển miền Trung có thể là lựa chọn thay thế phù hợp hơn.

Các khu vực này vào những thời điểm nhất định trong năm có nền nhiệt dễ chịu hơn, thuận lợi cho hoạt động tham quan ngoài trời.

Ngoài ra, thời gian du lịch Việt Nam cần được cân nhắc theo từng vùng. Miền Bắc phù hợp vào mùa thu hoặc đầu xuân, miền Trung đẹp nhất vào mùa khô, trong khi miền Nam thường dễ chịu hơn từ tháng 10 đến tháng 4. Việc phân bổ hành trình theo mùa giúp du khách tránh được những thời điểm thời tiết cực đoan tại từng khu vực.

Người lao động mặc áo khoác, đeo khẩu trang, kính râm, găng tay, thậm chí tự chế thêm thiết bị che nắng giữa trời nóng như "đổ lửa" ở TP.HCM ngày 11/4. Ảnh: Hoài Bảo.

Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) khuyến cáo người dân và du khách nên bắt đầu hoạt động thể lực với cường độ nhẹ, tăng dần theo thời gian để cơ thể thích nghi, giảm nguy cơ sốc nhiệt.

Việc sắp xếp thời gian làm việc, du lịch, nghỉ ngơi hợp lý cũng rất quan trọng. HCDC lưu ý hạn chế ra ngoài trời trong khung giờ 12h-16h, ưu tiên hoạt động vào sáng sớm hoặc chiều muộn, bố trí các khoảng nghỉ tại nơi thoáng mát để cơ thể hạ nhiệt.

Bên cạnh đó, người dân và du khách nên mặc quần áo rộng, sáng màu, thấm hút tốt và che chắn vùng đầu, gáy khi ra ngoài. Người dân cần uống nước thường xuyên, từng ngụm nhỏ; trong trường hợp ra nhiều mồ hôi, có thể bổ sung thêm dung dịch điện giải để tránh mất nước.