TP.HCM giữa cao điểm nắng nóng

Giữa nền nhiệt như thiêu đốt, các trục đường trở nên oi bức, ngột ngạt hơn thường ngày. Người đi đường phải che chắn kín mít, tranh thủ di chuyển nhanh hoặc tìm mọi cách né nắng.

Theo ghi nhận khoảng 11h, trên các trục đường như Quốc lộ 13, Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng... ánh nắng đổ xuống mặt đường nhựa tạo thành lớp hơi nóng hầm hập.

“Trưa nắng kiểu này ra đường là phải che kín, không thì rát da liền. Tôi luôn mang theo ô với áo khoác để đỡ nóng chứ đi một đoạn là mệt ngay”, chị Lan (ngụ phường Sài Gòn) nói.

Không khí oi bức khiến người đi đường có cảm giác nóng rát chỉ sau vài phút di chuyển. Mặt đường hấp nhiệt mạnh, hơi nóng hắt ngược lên khiến nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn nhiều so với con số đo được.

Trên các tuyến đường trung tâm, người dân gần như che kín toàn thân khi di chuyển. Áo khoác chống nắng, khẩu trang, kính râm, găng tay... trở thành những vật dụng không thể thiếu.

"Trời càng nắng thì khách mua nước càng nhiều, nhưng mình ngồi bán ngoài đường cả ngày cũng mệt lắm. Mấy hôm nay, thời tiết nắng gắt quá nên phải che thêm dù, đội nón, sắm thêm cây quạt cho mát chứ nóng quá chịu không nổi" chú Nguyễn Văn Hùng (phường Bình Thạnh) chia sẻ.

Tại các giao lộ, hình ảnh dòng xe dừng đèn đỏ dưới nắng gắt rát da khiến mỗi người một kiểu che chắn khi di chuyển ngoài trời.

Theo ứng dụng Weather, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời tại TP.HCM là 35 độ C và chỉ số UV ở mức cao, thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài từ 12h đến 16h, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Ở một số nơi, các điểm nước miễn phí được đặt ven đường hỗ trợ người lao động trong những ngày nắng nóng kéo dài.

Những khoảng bóng râm trở thành chỗ tránh nắng buổi trưa của người dân. Việc nghỉ ngắn giữa trưa giúp họ hồi sức trước khi tiếp tục công việc trong điều kiện thời tiết oi bức.

Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng tại TP.HCM và khu vực Đông Nam Bộ có thể tiếp tục kéo dài trong thời gian tới, thậm chí xuất hiện những ngày nhiệt độ chạm ngưỡng 37-38°C. Giai đoạn cao điểm này dự kiến duy trì đến hết tháng 4 trước khi những cơn mưa chuyển mùa xuất hiện và giúp nền nhiệt giảm dần.

Những ngày cuối tháng 3, thời tiết tại TP.HCM bước vào đợt nắng nóng diện rộng, có nơi gần 36°C, khiến nhịp sống đô thị trở nên ngột ngạt ngay từ sáng sớm.

